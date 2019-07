Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","shortLead":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","id":"20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e960543f-d2bc-444a-81af-4d6e658013c4","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","timestamp":"2019. július. 04. 13:11","title":"Visszavadítanak magyar erdőket egy természetvédelmi program keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8094d9-67dc-449b-a53b-ff80c9c8a417","c_author":"Gergely Márton","category":"gazdasag","description":"A magyar kormányfő vasárnap lidérces álmot látott: Frans Timmermans kísértett Brüsszelben. Orbán Viktor nagy ijedtségében mindent megtett egy kompromisszumos javaslatért, és még nevére is vette az alkut. Nagyon rosszul jöhet ez még, ha Brüsszelben újra előkapják a magyar jogállamiság elégtelenre osztályozott bizonyítványát.","shortLead":"A magyar kormányfő vasárnap lidérces álmot látott: Frans Timmermans kísértett Brüsszelben. Orbán Viktor nagy...","id":"20190703_orban_viktor_europai_bizottsag_leyen_juncker_weber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec8094d9-67dc-449b-a53b-ff80c9c8a417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76f07a8-c505-4027-bbec-80378fd47717","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_orban_viktor_europai_bizottsag_leyen_juncker_weber","timestamp":"2019. július. 03. 12:25","title":"Orbán a gyors győzelemért beáldozta öt év stratégiai védvonalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető, és nem ritkán életveszélyes bejegyzéseket. ","shortLead":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető...","id":"20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75ed7a-a8af-4b3b-a586-90243eab3fea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","timestamp":"2019. július. 03. 09:03","title":"Eltüntetik a Facebookról a csodabogyókat és a hasztalan fogyókúrás tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b095f0e-9658-4c63-a62d-e676a9ff23ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc év után hétfőn indította újra a kereskedelmi célú bálnavadászatot Japán. Az első húsokért a korábbi átlagárak többszörösét fizették egy árverésen.","shortLead":"Harminc év után hétfőn indította újra a kereskedelmi célú bálnavadászatot Japán. Az első húsokért a korábbi átlagárak...","id":"20190704_balna_kereskedelmi_celu_balnavadaszat_arveres_japan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b095f0e-9658-4c63-a62d-e676a9ff23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d830502c-b484-4903-859b-f9f651bd85ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_balna_kereskedelmi_celu_balnavadaszat_arveres_japan","timestamp":"2019. július. 04. 11:26","title":"Nagy pénzt fizettek az elsőként kifogott bálnák húsáért Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e422a424-cf43-4d25-974f-4b2b381889ba","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"De úgy tűnik, nem tettek le a szöveges értékelés eltörléséről.","shortLead":"De úgy tűnik, nem tettek le a szöveges értékelés eltörléséről.","id":"20190704_Egyelore_megsem_lesz_kotelezo_az_osztalyzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e422a424-cf43-4d25-974f-4b2b381889ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f1b5e0-b0db-465b-a271-dbc65bf6e1ef","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Egyelore_megsem_lesz_kotelezo_az_osztalyzas","timestamp":"2019. július. 04. 13:46","title":"Egyelőre mégsem lesz kötelező az osztályzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cb69f7-1d59-4922-a20b-dd355cc56c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kényelmesebbé szeretné tenni az online vásárlást, ezért az eltárolt bankkártyaadatainkat már szinkronizálás nélkül is automatikusan feldobja. Ha más is leül a gépünk elé, akkor ez veszélyekkel is járhat.","shortLead":"A Google kényelmesebbé szeretné tenni az online vásárlást, ezért az eltárolt bankkártyaadatainkat már szinkronizálás...","id":"20190704_google_chrome_bongeszo_online_vasarlas_bankkartyas_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9cb69f7-1d59-4922-a20b-dd355cc56c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf58ddd-2614-4c11-9bef-8c9977c81ef3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_google_chrome_bongeszo_online_vasarlas_bankkartyas_fizetes","timestamp":"2019. július. 04. 09:03","title":"Jött a Chrome-ba egy bankkártyás új funkció, ami hasznos, de veszélyessé is válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előrejelzések szerint a sokévi átlag körüli maximumokra lehet számítani a következő napokban.","shortLead":"Az előrejelzések szerint a sokévi átlag körüli maximumokra lehet számítani a következő napokban.","id":"20190703_Veget_er_a_hoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf510b8-2ba4-424b-af96-7ea5c1acd3e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Veget_er_a_hoseg","timestamp":"2019. július. 03. 06:15","title":"Véget ér a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2427e980-54d3-4f50-903b-f02cbc3ef536","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljes napfogyatkozás volt néhány órája, amit Chilében és Argentínában is látni lehetett. Egy pilótát már a levegőben ért a jelenség, nem volt rest lefotózni.","shortLead":"Teljes napfogyatkozás volt néhány órája, amit Chilében és Argentínában is látni lehetett. Egy pilótát már a levegőben...","id":"20190703_napfogyatkozas_2019_chile_pilotafulke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2427e980-54d3-4f50-903b-f02cbc3ef536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d612aa-f597-4ba3-ab5d-fa1df424e01b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_napfogyatkozas_2019_chile_pilotafulke","timestamp":"2019. július. 03. 11:03","title":"Szóval ilyen egy napfogyatkozás, ha az ember egy pilótafülkéből nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]