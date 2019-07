Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acf77a3c-fb6b-4380-9dea-a6f8bd7540d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudott ennyit úszni a kis medvebocs.","shortLead":"Nem tudott ennyit úszni a kis medvebocs.","id":"20190704_Medvekaland_Kanadaban_Anyamedve_mentette_ki_kolyket_a_to_vizebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acf77a3c-fb6b-4380-9dea-a6f8bd7540d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619fd567-b95e-4c1e-9919-18e362c07206","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Medvekaland_Kanadaban_Anyamedve_mentette_ki_kolyket_a_to_vizebol","timestamp":"2019. július. 04. 10:15","title":"Medvekaland Kanadában: anyamedve mentette ki kölykét a tó vizéből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben nyolcan megsérültek. ","shortLead":"A balesetben nyolcan megsérültek. ","id":"20190703_Busszal_utkozott_egy_auto_Zugloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51f41d9-27f7-4aae-ab33-8d9fe5878295","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Busszal_utkozott_egy_auto_Zugloban","timestamp":"2019. július. 03. 19:19","title":"Busszal ütközött egy autó Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c1f57a-03d8-4b10-b83e-5d18b442cbb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közlekedési balesetek jelentős mértékben a fáradt sofőrök figyelmetlensége miatt alakulnak ki, de szerencsére már ez ellen is létezik védelem.","shortLead":"A közlekedési balesetek jelentős mértékben a fáradt sofőrök figyelmetlensége miatt alakulnak ki, de szerencsére már...","id":"20190702_faradt_sofor_faradtsagfigyelo_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1c1f57a-03d8-4b10-b83e-5d18b442cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c51d82-72d1-4d8c-9e7c-346c5abb5e43","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_faradt_sofor_faradtsagfigyelo_rendszer","timestamp":"2019. július. 02. 12:00","title":"Nincs is rosszabb a fáradt sofőrnél, és már az autók is tudják ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A felvételt egy floridai tengerparton készítette Karen Mason természetfotós. Környezetvédők arra figyelmeztetnek, hogy a madarak összetévesztik a táplálékot a szeméttel, aminek súlyos következményei lehetnek.","shortLead":"A felvételt egy floridai tengerparton készítette Karen Mason természetfotós. Környezetvédők arra figyelmeztetnek...","id":"20190703_csikk_madar_fioka_etetes_termeszetfoto_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553e7aad-7e98-44b4-ace3-012aa804437c","keywords":null,"link":"/elet/20190703_csikk_madar_fioka_etetes_termeszetfoto_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. július. 03. 12:28","title":"Torokszorító kép készült egy madárról, amely csikkel eteti a fiókáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kansasi férfi megcáfolta, hogy a kicsinyesség nem vezet semmire.\r

","shortLead":"Egy kansasi férfi megcáfolta, hogy a kicsinyesség nem vezet semmire.\r

","id":"20190702_Szulinapi_zsurt_kellett_csapni_a_felmeteres_katyunak_hogy_az_onkormanyzat_betomje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd232c14-1410-4367-9948-43a3a9dacda6","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Szulinapi_zsurt_kellett_csapni_a_felmeteres_katyunak_hogy_az_onkormanyzat_betomje","timestamp":"2019. július. 02. 12:35","title":"Szülinapi zsúrt kellett csapni a félméteres kátyúnak, hogy az önkormányzat betömje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6625ff9a-48a8-407c-9711-e71885e26ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jóváhagyta az Országgyűlés az Egyesült Államok és Magyarország között megkötött egyezményt. ","shortLead":"Jóváhagyta az Országgyűlés az Egyesült Államok és Magyarország között megkötött egyezményt. ","id":"20190702_Cornstein_a_vedelmi_egyuttmukodesi_megallapodassal_mindenki_nyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6625ff9a-48a8-407c-9711-e71885e26ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc2c91-79b1-4eba-9be6-0de69a6499cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Cornstein_a_vedelmi_egyuttmukodesi_megallapodassal_mindenki_nyer","timestamp":"2019. július. 02. 12:40","title":"Cornstein: a védelmi együttműködési megállapodással mindenki nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd61027-3a5e-464b-b74d-65f4003f2183","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Harmadszor szól rá a kormányra az Európai Bizottság az MTA ügyében, harmadszor emeli ki, hogy a kormánynak nem kellene szűkítenie a kutatás szabadságát. Eddig nem sokat ért el vele.\r

","shortLead":"Harmadszor szól rá a kormányra az Európai Bizottság az MTA ügyében, harmadszor emeli ki, hogy a kormánynak nem kellene...","id":"20190703_Az_Europai_Bizottsag_is_vizsgalni_fogja_az_MTA_megcsonkitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dd61027-3a5e-464b-b74d-65f4003f2183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d16b754-1223-4ce5-96ef-d63ef73899b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Az_Europai_Bizottsag_is_vizsgalni_fogja_az_MTA_megcsonkitasat","timestamp":"2019. július. 03. 17:32","title":"Az Európai Bizottság vizsgálni fogja az MTA megcsonkítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető, és nem ritkán életveszélyes bejegyzéseket. ","shortLead":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető...","id":"20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75ed7a-a8af-4b3b-a586-90243eab3fea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","timestamp":"2019. július. 03. 09:03","title":"Eltüntetik a Facebookról a csodabogyókat és a hasztalan fogyókúrás tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]