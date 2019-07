Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09e3e172-dfac-45aa-bc3f-95ffbe1daf2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy bajor kupé nemcsak erősebb és gyorsabb lett, hanem a külsejét is sokkal agresszívabbra vették.","shortLead":"A nagy bajor kupé nemcsak erősebb és gyorsabb lett, hanem a külsejét is sokkal agresszívabbra vették.","id":"20190704_620_loerosre_vaditottak_az_uj_8as_bmwt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e3e172-dfac-45aa-bc3f-95ffbe1daf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38da990b-5d29-4594-8d4d-00f89a05e48b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_620_loerosre_vaditottak_az_uj_8as_bmwt","timestamp":"2019. július. 04. 13:21","title":"620 lóerősre vadították az új 8-as BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83265263-2dcc-413a-bc3b-e60227e2a29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy annyira bonyolult volt, hogy a rendőröknek napokba telt, mire elhozhatták a kislányt. ","shortLead":"Az ügy annyira bonyolult volt, hogy a rendőröknek napokba telt, mire elhozhatták a kislányt. ","id":"20190703_Hat_nap_utan_kaptak_vissza_kislanyukat_a_ver_szerinti_anyatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83265263-2dcc-413a-bc3b-e60227e2a29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130acac9-6fc3-4e96-bb68-ecf12cb72226","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Hat_nap_utan_kaptak_vissza_kislanyukat_a_ver_szerinti_anyatol","timestamp":"2019. július. 03. 18:57","title":"Hat nap után kapták vissza kislányukat a vér szerinti anyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok azt remélik, hogy ezek a korallok jobban ellenállnak majd az óceáni hőhullámoknak.","shortLead":"A tudósok azt remélik, hogy ezek a korallok jobban ellenállnak majd az óceáni hőhullámoknak.","id":"20190702_korall_nagy_korallzatony_ocean_hohullam_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52aa96db-6938-4606-802e-176f874687dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_korall_nagy_korallzatony_ocean_hohullam_ausztralia","timestamp":"2019. július. 02. 18:34","title":"Laborban növesztenek korallokat a Nagy-korallzátonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606b9c8-c2d7-4834-ac75-9cf9bc0d5b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik a barátnője volt, a másik a lány ismerőse, aki a segítségére sietett. ","shortLead":"Az egyik a barátnője volt, a másik a lány ismerőse, aki a segítségére sietett. ","id":"20190703_Ket_lanyt_is_bantalmazott_egy_20_eves_fesztivalozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b606b9c8-c2d7-4834-ac75-9cf9bc0d5b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0231f78f-9e61-43c0-a044-836e87b07705","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Ket_lanyt_is_bantalmazott_egy_20_eves_fesztivalozo","timestamp":"2019. július. 03. 14:42","title":"Két lányt is bántalmazott a 20 éves fesztiválozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások következnek be. Egy évvel korábban, amikor hasonló természeti katasztrófa sújtotta az országot, a kormányt azzal vádolták, hogy késlekedett az evakuálással, és ezért halt meg több mint kétszáz ember.","shortLead":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások...","id":"20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34d94f5-3f3d-4361-81d6-ad372c52b1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 16:01","title":"Több mint egymillió embert telepítenek ki Japánban a földcsuszamlás veszélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5173de66-acc9-4b24-92e7-5d66dd59e35f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GANpaint Studio nevű fejlesztés nemcsak arra jó, hogy kamu képeket hozzunk létre vele, de segíthet is detekáltni a hamis fotókat.","shortLead":"A GANpaint Studio nevű fejlesztés nemcsak arra jó, hogy kamu képeket hozzunk létre vele, de segíthet is detekáltni...","id":"20190702_mesterseges_intelligencia_ganpaint_studio_kepszerkesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5173de66-acc9-4b24-92e7-5d66dd59e35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb279cd3-19c6-4b82-a578-86144863a792","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_mesterseges_intelligencia_ganpaint_studio_kepszerkesztes","timestamp":"2019. július. 02. 15:03","title":"Olyan mesterséges intelligenciát csináltak, amivel bárkiből profi \"photoshoppos\" válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Gergőt 80 óra közmunkára ítélték.","shortLead":"Varga Gergőt 80 óra közmunkára ítélték.","id":"20190702_Jogeros_220_ora_kozmunkat_kapott_Gulyas_Marton_amiert_festekkel_dobta_meg_a_Sandorpalotat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd92ee7-2a88-46c5-afee-cf4839c3a274","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Jogeros_220_ora_kozmunkat_kapott_Gulyas_Marton_amiert_festekkel_dobta_meg_a_Sandorpalotat","timestamp":"2019. július. 02. 15:15","title":"Jogerős: 220 óra közmunkát kapott Gulyás Márton, amiért festékkel dobta meg a Sándor-palotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a kormány az innovációs teljesítmény javítására hivatkozva választotta le az MTA-ról a kutatóintézeti hálózatot, a kutatók szerint vissza fog esni a kutatási eredményesség, felgyorsul a tehetséges kutatók elvándorlása, és működési zavarok következnek a törvénymódosítás elfogadása után.","shortLead":"Bár a kormány az innovációs teljesítmény javítására hivatkozva választotta le az MTA-ról a kutatóintézeti hálózatot...","id":"20190703_MTAs_kutatointezetek_mukodesi_zavarok_a_kutatas_visszaesese_kovetkezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da980639-1c95-47fc-83bc-d05564dd82fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_MTAs_kutatointezetek_mukodesi_zavarok_a_kutatas_visszaesese_kovetkezik","timestamp":"2019. július. 03. 11:21","title":"MTA-s kutatóintézetek: működési zavarok, a kutatás eredményességének visszaesése következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]