Az adóazonosító jelről szóló igazolás „az egyes eljárásokban (például hitelfelvételnél) mindaddig hatósági bizonyítványként, illetve hatósági igazolványként helyettesítik az új adókártyát, amíg az meg nem érkezik a kérelmező részére” – közölte a NAV. Az adóhatóság azt követően adta ki közleményét, hogy a hvg.hu egy olvasója jelezte szerkesztőségünknek: a babaváró hitel felvételénél egy bank nem fogadta be kérelmüket, mivel az adókártya helyett csak az azt helyettesítő igazolást tudta bemutatni. Ennek egyszerű oka van: nemrég ment férjhez, ekkor nevet is változtatott, és erre igényelte az új kártyát, ám a NAV arra hivatkozva, hogy szünetel a kártya nyomtatása, a plasztik elkészültéig egy papír alapú igazolást küldött a részére. Olvasónk úgy tudja, mások is hozzá hasonlóan pórul jártak a hitelfelvételnél.

Az adóhatóság azt is közölte, hogy az adóazonosító jelről szóló igazoláshoz hasonlóan az adateltérés esetén kiadott ideiglenes adóigazolvány is hatósági igazolványnak minősül, vagyis mindkettővel az adókártyához hasonlóan lehet ügyeket intézni.

Az ügyben megkerestük az érintett bankot is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.