[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as Vásárosnamény felé vezető szakaszát.","shortLead":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as Vásárosnamény felé vezető szakaszát.","id":"20190704_m3_autopalya_baleset_felborult_kisbusz_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59f3098-c917-4bfe-ad16-e45037d1f951","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_m3_autopalya_baleset_felborult_kisbusz_serultek","timestamp":"2019. július. 04. 10:55","title":"Felborult egy kisbusz az M3-ason, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2b38cf-3157-4e15-bfd2-d4eccd434971","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Harald Krüger 2015 óta vezette a céget, most úgy döntött, elég volt. ","shortLead":"Harald Krüger 2015 óta vezette a céget, most úgy döntött, elég volt. ","id":"20190705_harald_kruger_bmw_gyar_debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca2b38cf-3157-4e15-bfd2-d4eccd434971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e5c336-d14b-4e64-b738-9b2a82800ec0","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_harald_kruger_bmw_gyar_debrecen","timestamp":"2019. július. 05. 13:41","title":"Távozik a BMW vezére, aki személyes ügyként tekintett a debreceni gyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2610b5a5-26a5-4a35-ace2-537ad974f977","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Háromméteres, de emberre nem veszélyes.","shortLead":"Háromméteres, de emberre nem veszélyes.","id":"20190705_Megtalaltak_a_szokott_pitont_Cambridgeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2610b5a5-26a5-4a35-ace2-537ad974f977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f2ee2c-38d7-4555-a6f8-09e6be4da3e1","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Megtalaltak_a_szokott_pitont_Cambridgeben","timestamp":"2019. július. 05. 11:51","title":"Megtalálták a szökött pitont Cambridge-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162aa1ce-8a78-4e92-b24d-ec314d59c8ed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Feltételekhez kötötte a szereplést.","shortLead":"Feltételekhez kötötte a szereplést.","id":"20190704_Rami_Malek_James_Bond_film_forgatas_szereplo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=162aa1ce-8a78-4e92-b24d-ec314d59c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d333c9f-341c-4368-a240-a1562cb411e8","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Rami_Malek_James_Bond_film_forgatas_szereplo","timestamp":"2019. július. 04. 14:04","title":"Rami Malek nem akart fundamentalista terroristát játszani az új James Bond-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Nyugat-Balkán államai attól tartanak, sohasem lesznek az EU tagjai: az unióba való belépéshez legközelebb került Szerbiában és Montenegróban komoly pofonként értékelik azt, hogy Emmanuel Macron francia államfő közölte, a bővítésre csak az EU reformja után kerülhet sor.","shortLead":"A Nyugat-Balkán államai attól tartanak, sohasem lesznek az EU tagjai: az unióba való belépéshez legközelebb került...","id":"20190704_Macron_pofonja_a_NyugatBalkannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672c9b6c-faca-4018-a38c-5da1bd4c8420","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Macron_pofonja_a_NyugatBalkannak","timestamp":"2019. július. 04. 12:04","title":"Macron pofonja a Nyugat-Balkánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a246eea8-2312-43e9-b1c4-986246e479f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fesztivál már szerdán felpörgette Zamárdit. Idén 170 ezer embert várnak, ezek egyike volt fotósunk. Ő így látta a nyitónapot.","shortLead":"A fesztivál már szerdán felpörgette Zamárdit. Idén 170 ezer embert várnak, ezek egyike volt fotósunk. Ő így látta...","id":"20190704_Gumiunikornisok_partiarcok_vizben_bulizok__elindult_a_Balaton_Sound_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a246eea8-2312-43e9-b1c4-986246e479f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac28cead-01c8-45fd-9bd5-558f15d08cb2","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Gumiunikornisok_partiarcok_vizben_bulizok__elindult_a_Balaton_Sound_fotok","timestamp":"2019. július. 04. 09:40","title":"Gumiunikornisok, partiarcok, vízben bulizók – elindult a Balaton Sound (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096a1479-df5b-4d0f-a279-00fd5263b44a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ismét újabb rekordot köszönthet a kortárs műtárgypiac. Május 16-án New Yorkban, a Christie’s 1945 utáni és kortárs aukcióján Jeff Koons fémnyula (Rabbit) 91 millió dollárért lelt új gazdára. Ezzel (ismét) Koons vált az aukción legdrágábban elkelt élő művésszé. Munkája éppen csak megelőzte a tavaly ősszel nagy hírverést keltő David Hockney-t, aki akkor 90,3 millió dollárral jutott fel ugyanerre a csúcsra. ","shortLead":"Ismét újabb rekordot köszönthet a kortárs műtárgypiac. Május 16-án New Yorkban, a Christie’s 1945 utáni és kortárs...","id":"20190705_Rekordok_nyomaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=096a1479-df5b-4d0f-a279-00fd5263b44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e4de28-2d5b-44aa-b953-b28d3913a3f7","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190705_Rekordok_nyomaban","timestamp":"2019. július. 05. 13:44","title":"Rekordok nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés a konkrét ügyre nem lesz hatással, mivel a legfőbb ügyész csak a törvényesség érdekében, az elvi megállapítás céljából fordult a testülethez.","shortLead":"A döntés a konkrét ügyre nem lesz hatással, mivel a legfőbb ügyész csak a törvényesség érdekében, az elvi megállapítás...","id":"20190704_viking_sigyn_kapitany_hableany_dunai_hajobaleset_ovadek_kuria_darak_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0179530a-b09e-4684-8348-f04fbfad55fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_viking_sigyn_kapitany_hableany_dunai_hajobaleset_ovadek_kuria_darak_peter","timestamp":"2019. július. 04. 12:05","title":"Vizsgálja a Kúria a Sigyn kapitányának óvadékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]