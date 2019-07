Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi rekord 29 fok volt. Az éghajlatváltozásra érzékeny sarkköri övezetben kétszer olyan gyors a felmelegedés, mint a világátlag.","shortLead":"A korábbi rekord 29 fok volt. Az éghajlatváltozásra érzékeny sarkköri övezetben kétszer olyan gyors a felmelegedés...","id":"20190706_Alaszkaban_megdolt_a_melegrekord_32_fok_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ce9e92-2a80-497e-91c7-a45a698bbcae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_Alaszkaban_megdolt_a_melegrekord_32_fok_volt","timestamp":"2019. július. 06. 09:18","title":"Alaszkában megdőlt a melegrekord, 32 fok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben veseátültetésen esik át. ","shortLead":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben...","id":"20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fa69fc-389b-454c-95e9-781167b4505c","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","timestamp":"2019. július. 07. 08:39","title":"Stevie Wonder veseátültetés előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb00865-e77e-4a7c-90c8-44296c160300","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A figyelmetlen gazdák egy a napon álló autóban hagyták kutyájukat. A helyzetet a helyszínre érkezett tűzoltók oldották meg. A mentésről videó is készült.","shortLead":"A figyelmetlen gazdák egy a napon álló autóban hagyták kutyájukat. A helyzetet a helyszínre érkezett tűzoltók oldották...","id":"20190707_Kutyat_mentettek_a_brit_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bb00865-e77e-4a7c-90c8-44296c160300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d584991-218c-4ac3-84c7-6816ce1aefe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Kutyat_mentettek_a_brit_tuzoltok","timestamp":"2019. július. 07. 11:18","title":"Kutyát mentettek a brit tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azokat a gyerekeket adják nevelőszülőkhöz agy árvaházba, akiknek a szüleinek átnevelőtáborban mossák az agyát.\r

