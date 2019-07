Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75946656-0f47-4676-9b37-0f28be319758","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb, erős, 6,9-es földrengés rázta meg helyi idő szerint pénteken Dél-Kaliforniát, a fölmozgást nemcsak Los Angelesben, de még Mexikóban is éreztek, egyelőre nem érkeztek jelentések nagyobb károkról. ","shortLead":"Újabb, erős, 6,9-es földrengés rázta meg helyi idő szerint pénteken Dél-Kaliforniát, a fölmozgást nemcsak Los...","id":"20190706_Ujabb_eros_foldrenges_volt_Kaliforniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75946656-0f47-4676-9b37-0f28be319758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13a86d1-3197-4529-8e9d-2b3d2b1ede92","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Ujabb_eros_foldrenges_volt_Kaliforniaban","timestamp":"2019. július. 06. 10:04","title":"Újabb erős földrengés volt Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc82ce3b-9530-4d2a-90d9-87ebcecb7f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most már talán azok is elismerően csettintenek, akik eddig még az Z4 M40i miatt is csak fanyalogtak.","shortLead":"Most már talán azok is elismerően csettintenek, akik eddig még az Z4 M40i miatt is csak fanyalogtak.","id":"20190705_kicsi_a_bors_de_nagyon_eros_500_loeros_lett_a_bmw_z4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc82ce3b-9530-4d2a-90d9-87ebcecb7f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21e762b-2fe3-42d3-8ce0-3bc47c7edb07","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_kicsi_a_bors_de_nagyon_eros_500_loeros_lett_a_bmw_z4","timestamp":"2019. július. 05. 13:21","title":"500 lóerős lett a BMW Z4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523bd1c3-3107-4260-8329-823fdf56afbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat csak megsebesült, de nem sokon múlt, hogy nem lett halálos a lövés, hangzott el az RTL Klub Híradójában. Ember is megsérülhetett volna.\r

\r

","shortLead":"Az állat csak megsebesült, de nem sokon múlt, hogy nem lett halálos a lövés, hangzott el az RTL Klub Híradójában. Ember...","id":"20190705_Legpuskaval_lottek_kutyara_Szekszard_belvarosaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=523bd1c3-3107-4260-8329-823fdf56afbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7381fb3-72a6-42e2-9323-336878226cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Legpuskaval_lottek_kutyara_Szekszard_belvarosaban","timestamp":"2019. július. 05. 21:17","title":"Légpuskával lőttek kutyára Szekszárd belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d58a39-b448-400f-9a61-2fde56257613","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdekes videót posztolt a CNN.","shortLead":"Érdekes videót posztolt a CNN.","id":"20190706_15_ev_foldrengese_45_masodpercben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d58a39-b448-400f-9a61-2fde56257613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2680a6c8-61bf-4167-b8d7-fdc98be102c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_15_ev_foldrengese_45_masodpercben","timestamp":"2019. július. 06. 20:18","title":"15 év földrengése 45 másodpercben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem fogunk szépen csendben betagozódni, van ugyanis egy határ, amit nem léphetünk át” – mondta az Akadémiai Dolgozók Fórumának alapítója, a hvg.hu podcastjának, a Fülkének a vendége.","shortLead":"„Nem fogunk szépen csendben betagozódni, van ugyanis egy határ, amit nem léphetünk át” – mondta az Akadémiai Dolgozók...","id":"20190706_Az_MTAugy_a_Fulkeben_van_amikor_az_asztalra_kell_csapni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d463db-49c1-4506-b514-45d74b8a91a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Az_MTAugy_a_Fulkeben_van_amikor_az_asztalra_kell_csapni","timestamp":"2019. július. 06. 10:00","title":"Az MTA-ügy a Fülkében: Van, amikor az asztalra kell csapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9780858-6567-4291-bce4-e6be61495f01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán a jövőben nem tartja be az atomlétesítményei számára dúsított uránnak a nemzetközi szerződésben megszabott szintjét - közölte vasárnapi sajtótájékoztatóján Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter-helyettes az al-Majadín televízió jelentése szerint.","shortLead":"Irán a jövőben nem tartja be az atomlétesítményei számára dúsított uránnak a nemzetközi szerződésben megszabott...","id":"20190707_Iran_tovabb_dusitja_urankeszletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9780858-6567-4291-bce4-e6be61495f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797e8d54-a94c-49be-b937-d0d50fda72a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Iran_tovabb_dusitja_urankeszletet","timestamp":"2019. július. 07. 09:33","title":"Irán tovább dúsítja uránkészletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4006b28a-f687-4a6f-98ea-9453665d5653","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken tovább zajlott a bulizás a Balaton Soundon, ahonnan természetesen fotósunk sem hiányozhatott. Nézze meg, hogyan mulattak Zamárdiban a fesztivál harmadik napján!","shortLead":"Pénteken tovább zajlott a bulizás a Balaton Soundon, ahonnan természetesen fotósunk sem hiányozhatott. Nézze meg...","id":"20190706_Balaton_Sound_harmadik_nap_fotogaleria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4006b28a-f687-4a6f-98ea-9453665d5653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f931f15-a3b0-43de-bb2f-4bd93dee20e2","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Balaton_Sound_harmadik_nap_fotogaleria","timestamp":"2019. július. 06. 16:24","title":"A hangulatra nem lehet panasz a Balaton Soundon - íme, a 3. nap fotógalériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először itthon házasodnak, de utána indiai lagzi is lesz.","shortLead":"Először itthon házasodnak, de utána indiai lagzi is lesz.","id":"20190706_Augusztusban_hazasodik_indiai_parjaval_Demcsak_Zsuza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ec7053-5ad9-4ec7-91d1-5d14ac5b40c2","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Augusztusban_hazasodik_indiai_parjaval_Demcsak_Zsuza","timestamp":"2019. július. 06. 10:10","title":"Demcsák Zsuzsa elárulta augusztusi, indiai párjával tartott esküvőinek részleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]