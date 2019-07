Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f1fad19-7cb3-4cd7-b031-6184e9c4b02a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországról is megfigyelhető volt a részleges holdfogyatkozás kedd este.","shortLead":"Magyarországról is megfigyelhető volt a részleges holdfogyatkozás kedd este.","id":"20190717_Gyonyoru_volt_az_esti_holdfogyatkozas_kepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f1fad19-7cb3-4cd7-b031-6184e9c4b02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bd166f-7dc1-44a7-8c2b-2054e58758c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_Gyonyoru_volt_az_esti_holdfogyatkozas_kepek","timestamp":"2019. július. 17. 05:48","title":"Látványos volt az esti holdfogyatkozás (képek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75976272-74fe-4262-b730-3a0cf21e602f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy már nem kell sokat várnunk a teljesen új Octavia hivatalos leleplezésére.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy már nem kell sokat várnunk a teljesen új Octavia hivatalos leleplezésére.","id":"20190716_az_elso_bepillantas_a_hatalmas_kijelzos_uj_skoda_octaviaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75976272-74fe-4262-b730-3a0cf21e602f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5f32bc-364c-417f-a2fb-ba6540aadb2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_az_elso_bepillantas_a_hatalmas_kijelzos_uj_skoda_octaviaba","timestamp":"2019. július. 16. 08:21","title":"Az első bepillantás a hatalmas kijelzős új Škoda Octaviába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793c0738-6c07-402b-a87e-8bbfab20e9ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint duplájára növelte nyereségét az autóakkumulátorokat gyártó kínai CATL.","shortLead":"Több mint duplájára növelte nyereségét az autóakkumulátorokat gyártó kínai CATL.","id":"20190716_Ez_a_kinai_ceg_az_elektromos_autozas_egyik_legnagyobb_nyertese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793c0738-6c07-402b-a87e-8bbfab20e9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e1f274-3e38-4d7e-b44e-f687dc50adfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Ez_a_kinai_ceg_az_elektromos_autozas_egyik_legnagyobb_nyertese","timestamp":"2019. július. 16. 09:55","title":"Ez a kínai cég az elektromos autózás egyik legnagyobb nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ab3d26-04ed-4b37-b10c-4034e8e9c589","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híres kocka Trevor Noah műsorában kapott fontos szerepet.","shortLead":"A híres kocka Trevor Noah műsorában kapott fontos szerepet.","id":"20190717_Rubikkockaval_magyarazzak_el_Donald_Trump_rasszizmusat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ab3d26-04ed-4b37-b10c-4034e8e9c589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f2dc93-3528-48dc-aa69-5256239a7a24","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Rubikkockaval_magyarazzak_el_Donald_Trump_rasszizmusat","timestamp":"2019. július. 17. 11:01","title":"Rubik-kockával magyarázzák el Donald Trump rasszizmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mélyreható vizsgálatot indított az Amazon ügyében szerdán az Európai Bizottság annak megállapítására, hogy visszaélhetett-e az oldalán hirdetők adataival az amerikai kereskedőóriás.","shortLead":"Mélyreható vizsgálatot indított az Amazon ügyében szerdán az Európai Bizottság annak megállapítására...","id":"20190717_Most_az_Amazont_vizsgalna_meg_jobban_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fac0f7b-fc57-4354-a8d9-131b54a03d4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Most_az_Amazont_vizsgalna_meg_jobban_az_EU","timestamp":"2019. július. 17. 12:35","title":"Most az Amazont vizsgálná meg jobban az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee590f86-428e-4c35-8cf8-cf58aa117aec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos korallszigetek ellenállónak tűnnek a klímaváltozással szemben.","shortLead":"Bizonyos korallszigetek ellenállónak tűnnek a klímaváltozással szemben.","id":"20190716_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_csendes_ocean_korallsziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee590f86-428e-4c35-8cf8-cf58aa117aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61297c5c-9b54-48a0-b724-45eaee4eb8eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_csendes_ocean_korallsziget","timestamp":"2019. július. 16. 14:03","title":"Hihetetlen módon próbálják túlélni a klímaváltozást a korallszigetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb4d4ed-bf26-4b46-a0c0-96e014b13ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A barcelonai reptéren kapták el azt a kolumbiai férfit, aki a saját fejéhez ragasztott, kokainnal megtömött zacskót próbált becsempészni az országba úgy, hogy egy parókával takarta el a fején az árut. A póthaj nem volt elég ügyes álca, a csempész lebukott. ","shortLead":"A barcelonai reptéren kapták el azt a kolumbiai férfit, aki a saját fejéhez ragasztott, kokainnal megtömött zacskót...","id":"20190716_Egy_paroka_alatt_akart_fel_kilo_kokaint_becsempeszni_Spanyolorszagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdb4d4ed-bf26-4b46-a0c0-96e014b13ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12759aeb-2c55-4480-8f36-c9c288f9bc65","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Egy_paroka_alatt_akart_fel_kilo_kokaint_becsempeszni_Spanyolorszagba","timestamp":"2019. július. 16. 14:58","title":"Egy béna paróka alatt akart fél kiló kokaint becsempészni Spanyolországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tarolhat az HBO saját gyártású sorozata. ","shortLead":"Tarolhat az HBO saját gyártású sorozata. ","id":"20190716_emmy_dij_jeloles_tronok_harca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b05265-a99c-4d08-955f-211d5b604e28","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_emmy_dij_jeloles_tronok_harca","timestamp":"2019. július. 16. 20:15","title":"Tévéműsor soha annyi Emmy-jelölést még nem kapott, mint most a Trónok harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]