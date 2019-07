Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb7b83e8-7d24-43d8-b027-7cea34273a41","c_author":"","category":"elet","description":"Július 26-án tartják a strandok éjszakáját, a 10. évét ünneplő rendezvényhez idén több mint 40 fürdő csatlakozott országszerte.","shortLead":"Július 26-án tartják a strandok éjszakáját, a 10. évét ünneplő rendezvényhez idén több mint 40 fürdő csatlakozott...","id":"20190716_Tobb_mint_negyven_furdo_tart_nyitva_a_Strandok_ejszakajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb7b83e8-7d24-43d8-b027-7cea34273a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98e8cc8-625e-46ce-94cf-d84121dcc0f5","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Tobb_mint_negyven_furdo_tart_nyitva_a_Strandok_ejszakajan","timestamp":"2019. július. 16. 13:52","title":"Több mint negyven fürdő tart nyitva a strandok éjszakáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","id":"20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb836593-34b4-4103-b406-8b35375f33d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","timestamp":"2019. július. 16. 09:16","title":"Új ötlet a nyári dugók ellen: az M7-es leállósávján is autózhatnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1a20d2-cfd6-4380-bf17-992a79db217c","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Képtelenség visszafejteni, hogy ez a vékonykának tűnő önbizalom hányszor lett újraalapozva, szilánkosra törve, hogy hány templomszagú vasárnapi kórus, éjjeli séta és teleírt papír jutott egy-egy verésre. De énekelni mindig jó volt. És a szégyent is ez tudta elnyomni végül. Likó Marcell írása. ","shortLead":"Képtelenség visszafejteni, hogy ez a vékonykának tűnő önbizalom hányszor lett újraalapozva, szilánkosra törve...","id":"20190717_Nem_vagy_egyedul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b1a20d2-cfd6-4380-bf17-992a79db217c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8721228c-1b5b-4b1d-b1c0-ea9c57f87fbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190717_Nem_vagy_egyedul","timestamp":"2019. július. 17. 09:30","title":"A szégyen az, ami megakadályozta ezeket a családokat a kiút keresésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hordozható terminált kapnak az ellenőrök, egyelőre csak a legforgalmasabb vonalakon.","shortLead":"Hordozható terminált kapnak az ellenőrök, egyelőre csak a legforgalmasabb vonalakon.","id":"20190717_Kartyaval_is_fizethetjuk_a_BKVpotdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c5006d-75cc-4b78-b2b3-938eeabef157","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Kartyaval_is_fizethetjuk_a_BKVpotdijat","timestamp":"2019. július. 17. 12:41","title":"Kártyával is fizethetjük a BKV-pótdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni a kutatókat. Ezúttal egy roncssügér támadása okozott ilyesmit.","shortLead":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni...","id":"20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e40624b-28bf-4df3-80e3-592b731b3226","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","timestamp":"2019. július. 17. 11:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: a szemük előtt ragadta el a cápát egy óriási hal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddae0e47-6611-441a-9a92-a4b8c6c55d74","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"15 milliárd forintos beruházással alakítottak ki négycsillagos hotelt a Király utcában.","shortLead":"15 milliárd forintos beruházással alakítottak ki négycsillagos hotelt a Király utcában.","id":"20190716_Spanyol_hotellanc_nyitott_szallodat_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddae0e47-6611-441a-9a92-a4b8c6c55d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0bfe0c-ed36-4143-b426-b2ff162f0b40","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Spanyol_hotellanc_nyitott_szallodat_Budapesten","timestamp":"2019. július. 16. 16:33","title":"Spanyol hotellánc nyitott szállodát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bf7319-3e55-4ee3-b5b8-8204424d50ed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Marvel kapitányban pilótát játszó színésznő, Lashana Lynch lép a visszavonuló James Bond helyére, aki aztán utódját is megpróbálja elcsábítani.","shortLead":"A Marvel kapitányban pilótát játszó színésznő, Lashana Lynch lép a visszavonuló James Bond helyére, aki aztán utódját...","id":"20190715_Fekete_brit_szineszno_lesz_az_uj_007es_ugynok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17bf7319-3e55-4ee3-b5b8-8204424d50ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc0db9a-9849-4b4b-a26e-01ce3fbaee8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190715_Fekete_brit_szineszno_lesz_az_uj_007es_ugynok","timestamp":"2019. július. 15. 19:21","title":"Fekete brit színésznő lesz az új 007-es ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aggódnak. Szerintük egy ilyen drasztikus lépés riasztó precedenst teremtene, aláásva a közös európai értékeket.","shortLead":"Aggódnak. Szerintük egy ilyen drasztikus lépés riasztó precedenst teremtene, aláásva a közös európai értékeket.","id":"20190716_Nemet_osztrak_es_lengyel_rektorok_kerik_vonjak_vissza_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ae4cce-2594-4e21-8c23-14c7d956fd5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Nemet_osztrak_es_lengyel_rektorok_kerik_vonjak_vissza_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","timestamp":"2019. július. 16. 13:49","title":"Német, osztrák és lengyel rektorok kérik, vonják vissza az MTA megcsonkításáról szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]