[{"available":true,"c_guid":"528cc242-6060-4667-a698-35d8537c7889","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Péter és András apostol falvának, Bétszaidának, pontosabban az ott épült apostolok templomának romjaira lelhettek izraeli és amerikai régészek.","shortLead":"Péter és András apostol falvának, Bétszaidának, pontosabban az ott épült apostolok templomának romjaira lelhettek...","id":"20190723_Apostolok_falvanak_maradvanyait_talalhattak_meg_regeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528cc242-6060-4667-a698-35d8537c7889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4583db69-61ab-4b70-8e4f-f42948b615f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Apostolok_falvanak_maradvanyait_talalhattak_meg_regeszek","timestamp":"2019. július. 23. 07:48","title":"Apostolok falvának maradványait találhatták meg régészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","shortLead":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","id":"20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85090146-9547-4734-bdc6-26fba9c39568","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","timestamp":"2019. július. 22. 11:21","title":"Elütött egy embert Bécsben az önvezető busz, Párizsban is leállították őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40bd5c9-5018-42d4-8fd4-4cab174a7474","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hallásvesztéshez köthető újabb gént azonosítottak kínai kutatók, az eredmény új kezelések kidolgozását teheti lehetővé.","shortLead":"A hallásvesztéshez köthető újabb gént azonosítottak kínai kutatók, az eredmény új kezelések kidolgozását teheti...","id":"20190722_hallasvesztes_gen_abcc1_feng_jung_genetika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b40bd5c9-5018-42d4-8fd4-4cab174a7474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7a9c2b-b330-421f-8f55-00b7f69f17a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_hallasvesztes_gen_abcc1_feng_jung_genetika","timestamp":"2019. július. 22. 13:03","title":"Új remény csillant fel a hallásukat vesztett emberek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2543e767-ad89-4f47-b5b1-7a8b0237c5d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer érdeklődőt vonzott már be egy viccnek szánt Facebook-esemény, amit az 51-es körzet tervezett \"elfoglalása\" alatt valósítanának meg az érdeklődők. A cél: Erdély visszafoglalása, miközben a világ egyik fele ufók után kutat a nevadai sivatagban.","shortLead":"Több ezer érdeklődőt vonzott már be egy viccnek szánt Facebook-esemény, amit az 51-es körzet tervezett \"elfoglalása\"...","id":"20190724_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_erdely_visszafoglalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2543e767-ad89-4f47-b5b1-7a8b0237c5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f6caf3-b6ff-431d-a445-b0e2b0a7c1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_erdely_visszafoglalasa","timestamp":"2019. július. 24. 08:33","title":"Amíg Amerikában az 51-es körzetet rohannák le, addig itt sokan Erdélyt foglalnák vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dd1edd-d2b9-4203-9e9c-6af45e88d35e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végzetes hibának bizonyult, hogy belehajtottak egy álló rendőrautóba egy rendőrségi épületnél.","shortLead":"Végzetes hibának bizonyult, hogy belehajtottak egy álló rendőrautóba egy rendőrségi épületnél.","id":"20190723_40_milliard_forint_erteku_aruval_buktak_meg_a_balfek_drogkereskedok_Sydneyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53dd1edd-d2b9-4203-9e9c-6af45e88d35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01ad769-7db9-4e84-b20e-345d643a07e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_40_milliard_forint_erteku_aruval_buktak_meg_a_balfek_drogkereskedok_Sydneyben","timestamp":"2019. július. 23. 13:44","title":"40 milliárd forint értékű áruval buktak meg a balfék drogkereskedők Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43388cb-7535-436a-a95a-875392fd4952","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas bejelentést ígért a Redmi, majd felvillantott egy kedvcsinálót a 64 MP-es kamerával ellátott okostelefonjához.","shortLead":"Izgalmas bejelentést ígért a Redmi, majd felvillantott egy kedvcsinálót a 64 MP-es kamerával ellátott okostelefonjához.","id":"20190723_redmi_teaser_64_mp_kameras_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c43388cb-7535-436a-a95a-875392fd4952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d750ae63-da14-4c4b-851e-e2ff02223946","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_redmi_teaser_64_mp_kameras_telefon","timestamp":"2019. július. 23. 13:03","title":"Hamarosan érkezhet a világ első 64 MP-es okostelefonja, de nem attól, akitől a leginkább várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kiélezett csatában 10-9-re nyert Ausztrália ellen a magyar férfi vízilabda-válogatott a kvangdzsui vizes világbajnokságon.","shortLead":"Kiélezett csatában 10-9-re nyert Ausztrália ellen a magyar férfi vízilabda-válogatott a kvangdzsui vizes...","id":"20190723_vizes_vb_elodonto_magyar_vizilabda_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37cd887-dc5c-4f9b-93d1-ae1558adc6e5","keywords":null,"link":"/sport/20190723_vizes_vb_elodonto_magyar_vizilabda_valogatott","timestamp":"2019. július. 23. 11:07","title":"Vb-elődöntősök a magyar férfi vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d319e4-13f4-4d90-b140-db522ba1d5ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig tervezték a Csandrajáan-2 missziót, amivel India lehet az első, aki a Hold déli pólusához megy.","shortLead":"Sokáig tervezték a Csandrajáan-2 missziót, amivel India lehet az első, aki a Hold déli pólusához megy.","id":"20190722_india_urkutatasi_hivatal_csandrajaan_2_hold_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0d319e4-13f4-4d90-b140-db522ba1d5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75db83f-7892-43e4-b1e3-c0515d8595bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_india_urkutatasi_hivatal_csandrajaan_2_hold_kutatas","timestamp":"2019. július. 22. 12:03","title":"Sikerült: Elindult a Holdra India, a déli pólushoz visznek egy kutatójárművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]