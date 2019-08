Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A saját márkás termékeknél egyáltalán nem fognak pálmaolajat használni az év végére – ígérte a Spar.","shortLead":"A saját márkás termékeknél egyáltalán nem fognak pálmaolajat használni az év végére – ígérte a Spar.","id":"20190805_Palmaolajmentes_polcokat_kertek_a_boltoktol_most_valaszolt_a_Spar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3398c675-2221-44de-8da5-f8abf01f5b91","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Palmaolajmentes_polcokat_kertek_a_boltoktol_most_valaszolt_a_Spar","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:27","title":"Pálmaolajmentes polcokat kértek a boltoktól, most válaszolt a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden repülővel szállították vissza Magyarországra, és átadták a hatóságoknak.","shortLead":"Kedden repülővel szállították vissza Magyarországra, és átadták a hatóságoknak.","id":"20190806_Elfogtak_a_masik_vittulas_verekedot_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba0c596-fc70-4773-a527-fa846cb35132","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Elfogtak_a_masik_vittulas_verekedot_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:18","title":"Elfogták a másik vittulás verekedőt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is száműznek. ","shortLead":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is...","id":"20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158016ce-4290-4394-bf3d-4c36324cbf48","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:29","title":"Leszámolnak a műanyag palackokkal a San Franciscó-i reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Idén is rengetegen lesznek, az első nap már telt házas. A zenekarok többsége budapesti képeslapot kért a szervezőktől, de volt, aki a saját nyomtatóját is elhozta. ","shortLead":"Idén is rengetegen lesznek, az első nap már telt házas. A zenekarok többsége budapesti képeslapot kért a szervezőktől...","id":"20190805_Ed_Sheeran_Sziget_fesztival_telthaz_bejaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942dbbba-4126-43d2-96f8-cd3473853734","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Ed_Sheeran_Sziget_fesztival_telthaz_bejaras","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:10","title":"Nemcsak Ed Sheeran, hanem egy ósdi nyomtató is lesz a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fce280a-b6f5-40b4-8ff6-7021c7a9da13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan talán alulbecsülik, mennyire valós veszély a vadelütés ebben a nyári időszakban, pedig ezrével történik. ","shortLead":"Sokan talán alulbecsülik, mennyire valós veszély a vadelütés ebben a nyári időszakban, pedig ezrével történik. ","id":"20190806_robogo_szombathely_vadbaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fce280a-b6f5-40b4-8ff6-7021c7a9da13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28568e37-3230-4530-a83f-93b877dbc7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_robogo_szombathely_vadbaleset","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:25","title":"Robogós karambolozott egy őzzel Szombathelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Arnold Schwarzenegger nem hagyja magára Andy Vajna özvegyét.","shortLead":"Úgy tűnik, Arnold Schwarzenegger nem hagyja magára Andy Vajna özvegyét.","id":"20190806_Vajna_Timea_egy_hollywoodi_hiressegre_biztosan_szamithat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a74a95f-b86c-4a1b-8b62-7b37eb684258","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Vajna_Timea_egy_hollywoodi_hiressegre_biztosan_szamithat","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:27","title":"Vajna Tímea egy hollywoodi hírességre biztosan számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot dobott össze.","shortLead":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot...","id":"20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5cc8c9-5900-4198-8b4c-241bb2c3230b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:33","title":"Szuper rajongói plakátot csinált egy magyar grafikus a Stranger Things 3-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei héten kezdődő fejlesztői konferenciáján sok újdonságról szó eshet, egyvalamiről viszont biztosan beszélnek majd. Kiderül, hogy mit fog tudni az EMUI 10.","shortLead":"A Huawei héten kezdődő fejlesztői konferenciáján sok újdonságról szó eshet, egyvalamiről viszont biztosan beszélnek...","id":"20190807_huawei_emui_10_bemutato_funkciok_hongmeng_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc1bd0b-cac4-4595-a554-12eaa0ce161c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_huawei_emui_10_bemutato_funkciok_hongmeng_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:03","title":"Hivatalos: pénteken jön a Huawei új rendszere, ami nagyot szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]