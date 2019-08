Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab680c93-66af-417b-99bf-505a28e3352e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az EU soros elnöki tisztét júliusban átvett Finnország pont azt a két területet nevezte meg a legfontosabbnak, amelyen Magyarországnak, és a többi illiberális demokráciának komoly elmaradása van: a jogállamiságot és a klímavédelmet. Helsinki azt is kilátásba helyezte, támogatni fogja azokat a javaslatokat, melyek szerint a közösségi pénzek egy részének visszatartásával büntetnék meg az EU-s értékeket figyelmen kívül hagyó tagállamokat.","shortLead":"Az EU soros elnöki tisztét júliusban átvett Finnország pont azt a két területet nevezte meg a legfontosabbnak, amelyen...","id":"20190808_Az_illiberalisoknak_nem_fog_tetszeni_a_finn_EUs_elnokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab680c93-66af-417b-99bf-505a28e3352e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc1a37f-6f30-49ca-951c-9db206298550","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Az_illiberalisoknak_nem_fog_tetszeni_a_finn_EUs_elnokseg","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:38","title":"Az illiberálisoknak nem fog tetszeni a finn EU-s elnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8a812b-0db0-4d37-a926-5f53d184e9dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kép, a helyzet a rabszolgatartó időkre emlékeztetett sokakat.","shortLead":"A kép, a helyzet a rabszolgatartó időkre emlékeztetett sokakat.","id":"20190806_A_texasi_rendorok_bocsanatot_kernek_hogy_lohaton_kotelen_vezettek_egy_fekete_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c8a812b-0db0-4d37-a926-5f53d184e9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad9aa0c-d01f-458c-ab94-987abcca5300","keywords":null,"link":"/elet/20190806_A_texasi_rendorok_bocsanatot_kernek_hogy_lohaton_kotelen_vezettek_egy_fekete_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 06. 22:15","title":"Magyarázkodik a texasi rendőrség, miért vezettek lóháton, kötélen egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f3183-ca08-42da-a2cc-fff2015b393f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő a munkakezdéskor is már mellkasi fájdalmakra panaszkodott, de kollégái semmit nem tettek. Órákkal később hívtak csak mentőt, amikor a nő ájultan esett össze.\r

\r

","shortLead":"Egy nő a munkakezdéskor is már mellkasi fájdalmakra panaszkodott, de kollégái semmit nem tettek. Órákkal később hívtak...","id":"20190808_Nem_vettek_eleg_komolyan_a_kollegai_a_fajdalmait_majdnem_meghalt_egy_budapesti_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=287f3183-ca08-42da-a2cc-fff2015b393f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60a5bfa-b4ca-4e76-8050-9db8ca783344","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Nem_vettek_eleg_komolyan_a_kollegai_a_fajdalmait_majdnem_meghalt_egy_budapesti_no","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:56","title":"Nem vették elég komolyan a kollégái a fájdalmait, majdnem meghalt egy budapesti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ed Sheeran már tavaly ősszel bedöntötte a Sziget webshopját, pedig rajta kívül is érkeznek izgalmas előadók a kezdésre. Idén is összegyűjtjük minden napra, mit ajánlunk a Sziget Fesztivál programjából: szerdán főleg a briteket szeretjük.","shortLead":"Ed Sheeran már tavaly ősszel bedöntötte a Sziget webshopját, pedig rajta kívül is érkeznek izgalmas előadók a kezdésre...","id":"20190807_Telt_hazzal_es_brit_menuvel_indit_a_27_Sziget_Fesztival_Ed_Sheeran_Michael_Kiwanuka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393bf2d8-0113-4feb-a2e8-99ae66c13c85","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Telt_hazzal_es_brit_menuvel_indit_a_27_Sziget_Fesztival_Ed_Sheeran_Michael_Kiwanuka","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:15","title":"Telt házzal és brit menüvel indít a 27. Sziget Fesztivál – napi programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kriolitgyártás újraindult Bige László szolnoki gyárában, a kénsavgyártás még nem.","shortLead":"A kriolitgyártás újraindult Bige László szolnoki gyárában, a kénsavgyártás még nem.","id":"20190807_Bige_egyik_gyara_megint_termel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b1da1a-95a0-46d3-ab0f-0b76f4ff1bb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Bige_egyik_gyara_megint_termel","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:31","title":"Bige egyik gyára megint termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hugh Jackman is üzent neki – 15 ezer rajongóval együtt.","shortLead":"Hugh Jackman is üzent neki – 15 ezer rajongóval együtt.","id":"20190807_Olivia_NewtonJohnt_nem_erdekli_meg_meddig_elhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7599ed-b33a-4973-afc2-512137b0ef43","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Olivia_NewtonJohnt_nem_erdekli_meg_meddig_elhet","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:02","title":"Olivia Newton-Johnt nem érdekli, még meddig élhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Bár a Microsoft többé nem üzleti partnere a T-Systems Magyarországnak, ez nem befolyásolja a cég felvásárlását – ez a vállalatot hamarosan átvevő 4iG Nyrt. álláspontja a szerdán nyilvánosságra került szerződésbontásról. A T-Systems átvétele zajlik, abba nem zavar be a váratlan szakítás.","shortLead":"Bár a Microsoft többé nem üzleti partnere a T-Systems Magyarországnak, ez nem befolyásolja a cég felvásárlását –...","id":"20190807_Megszolal_a_4iG_a_Microsoftszakitas_nincs_hatassal_a_TSystems_felvasarlasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2682409c-51a0-4928-929d-392f667a7f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Megszolal_a_4iG_a_Microsoftszakitas_nincs_hatassal_a_TSystems_felvasarlasara","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:07","title":"Megszólal a 4iG: A Microsoft-szakítás nincs hatással a T-Systems felvásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f234ee-8899-46a1-b19a-b8be6357bd10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a 007-es ügynök családot alapított volna, jól jöhetett volna neki egy ilyen relatíve praktikus Aston Martin.","shortLead":"Ha a 007-es ügynök családot alapított volna, jól jöhetett volna neki egy ilyen relatíve praktikus Aston Martin.","id":"20190808_elado_egy_szuperritka_kombi_kivitelu_james_bond_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62f234ee-8899-46a1-b19a-b8be6357bd10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5e73c0-86c7-4009-8274-81e0fcebfd0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_elado_egy_szuperritka_kombi_kivitelu_james_bond_auto","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:41","title":"Eladó egy szuperritka, kombi kivitelű James Bond-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]