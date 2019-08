Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","shortLead":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","id":"20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b3e169-d12d-41eb-9fab-261b32352773","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:31","title":"Furcsa, gombaszerű felhő jelent meg a Balaton fölött, de nyugalom, nem attól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a400be12-6031-45b6-88a0-f58111257a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De a felmelegítéséről nem tett le, van új ötlete.","shortLead":"De a felmelegítéséről nem tett le, van új ötlete.","id":"20190821_Musk_mar_nem_feltetlenul_atomozna_meg_a_Marsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a400be12-6031-45b6-88a0-f58111257a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d780dd4b-bcb0-47d8-99ba-0fbc10752300","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_Musk_mar_nem_feltetlenul_atomozna_meg_a_Marsot","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:03","title":"Musk már nem feltétlenül atomozná meg a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A horvát állam újabb privatizációba kezd az euró mielőbbi bevezetése érdekében.","shortLead":"A horvát állam újabb privatizációba kezd az euró mielőbbi bevezetése érdekében.","id":"20190821_Egy_velunk_szomszedos_orszag_nagyon_rafekudt_az_euro_bevezetesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f210a688-f34d-4f14-9c1a-b410fd4ff40f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Egy_velunk_szomszedos_orszag_nagyon_rafekudt_az_euro_bevezetesere","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:45","title":"Horvátország a jelek szerint tényleg komolyan gondolja az euró bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez meg miből és hogyan? – ez az első önkéntelen reakció a magyar gazdaság első féléves teljesítményét látva. A külső hajtóerőt Brüsszel, a belsőt továbbra is a bérek dinamizmusa adja.","shortLead":"Ez meg miből és hogyan? – ez az első önkéntelen reakció a magyar gazdaság első féléves teljesítményét látva. A külső...","id":"20190821_Mi_lesz_ha_nagyot_koppan_a_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aa4cb8-47f4-4823-b966-16945caa510c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Mi_lesz_ha_nagyot_koppan_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:18","title":"Mi lesz, ha nagyot koppan a magyar gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36640bc5-0387-4dea-a229-6856c9cabca4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Ionity igen komoly teljesítményű töltőjét az M1-es és M7-es autópályák mellett vehetik használatba a villanyautósok.","shortLead":"Az Ionity igen komoly teljesítményű töltőjét az M1-es és M7-es autópályák mellett vehetik használatba a villanyautósok.","id":"20190822_kiprobaltuk_a_vilag_leggyorsabb_villanyautotoltojet_amibol_itthon_mar_ketto_is_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36640bc5-0387-4dea-a229-6856c9cabca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d74f2a-e031-4e05-8f86-7969a8a8b4c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_kiprobaltuk_a_vilag_leggyorsabb_villanyautotoltojet_amibol_itthon_mar_ketto_is_van","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:41","title":"Kipróbáltuk a világ leggyorsabb villanyautó-töltőjét, amiből itthon már kettő is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gázspray és a figyelmeztető lövés sem volt elég elrettentésnek.","shortLead":"A gázspray és a figyelmeztető lövés sem volt elég elrettentésnek.","id":"20190821_Kessel_tamadt_a_rendorokre_egy_18_eves_ferfi_Debrecenben_meglottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9923fcea-1b0d-4271-883e-cf534cf05187","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Kessel_tamadt_a_rendorokre_egy_18_eves_ferfi_Debrecenben_meglottek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:39","title":"Késsel támadt a rendőrökre egy 18 éves férfi Debrecenben, meglőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatások szerint nagyon szoros párharc lesz a főpolgármesteri posztért Tarlós István és Karácsony Gergely között, azonban ezen kívül is van még 10 olyan csatatér – város vagy fővárosi kerület –, ahol éles verseny lesz az önkormányzati választáson a kormánypártok és az ellenzék között. Bár most csak a polgármesteri szék a tét, fél szemmel már mindenki 2022-re figyel.","shortLead":"A közvélemény-kutatások szerint nagyon szoros párharc lesz a főpolgármesteri posztért Tarlós István és Karácsony...","id":"20190821_10_hely_ahol_versenyre_kenyszerul_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3f5246-2887-4c8d-891c-742c70822a53","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_10_hely_ahol_versenyre_kenyszerul_a_Fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 21. 06:30","title":"10 hely, ahol igazi versenyre kényszerül a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A területe egyelőre érintetlen, de már most elköltöttek rá egy csomó pénzt. ","shortLead":"A területe egyelőre érintetlen, de már most elköltöttek rá egy csomó pénzt. ","id":"20190822_Semmi_nem_latszik_meg_a_delbudai_szuperkorhazbol_de_mar_koltik_a_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc13f90-ed2c-41a9-b706-aba0e599ae64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Semmi_nem_latszik_meg_a_delbudai_szuperkorhazbol_de_mar_koltik_a_penzt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:46","title":"Semmi nem látszik még a dél-budai szuperkórházból, de már költik a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]