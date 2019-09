Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","shortLead":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","id":"20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119cb67c-adb1-4aa2-8ade-4b0d31d7223f","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:49","title":"Estétől reggelig bezárják a belföldi pénztárakat a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f807bf16-1b01-408e-906b-49edb5f1d9c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vihar lassan mozog, de halad tovább Florida felé. ","shortLead":"A vihar lassan mozog, de halad tovább Florida felé. ","id":"20190902_A_Bahamak_legpusztitobb_hurrikanjakent_tombol_Dorian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f807bf16-1b01-408e-906b-49edb5f1d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f003d9-11a2-4c07-a4eb-39755429c427","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_A_Bahamak_legpusztitobb_hurrikanjakent_tombol_Dorian","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:07","title":"A Bahamák legpusztítóbb hurrikánjaként tombol Dorian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétvégén az eddigieknél is erőszakosabb jelenetek zajlottak, de hétfőn sem álltak le a tiltakozások. ","shortLead":"A hétvégén az eddigieknél is erőszakosabb jelenetek zajlottak, de hétfőn sem álltak le a tiltakozások. ","id":"20190902_Hongkongi_tuntetesek_brutalis_jelenetek_zajlottak_a_metroban_a_tanevkezdest_is_bojkottaljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3120242-55e9-4de8-99be-5b39b2d9bbee","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Hongkongi_tuntetesek_brutalis_jelenetek_zajlottak_a_metroban_a_tanevkezdest_is_bojkottaljak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:40","title":"Hongkongi tüntetések: brutális jelenetek zajlottak a metróban, a tanévkezdést is bojkottálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9f2524-0591-47a7-9b1f-92ac3cf344b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb családi tragédia, ezúttal Heves megyében.","shortLead":"Újabb családi tragédia, ezúttal Heves megyében.","id":"20190902_Egy_andornaktalyai_ferfi_megolte_a_lanyat_feleseget_majd_magaval_is_vegzett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d9f2524-0591-47a7-9b1f-92ac3cf344b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb098b3-a844-48cf-b1e8-c28d87fb5383","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Egy_andornaktalyai_ferfi_megolte_a_lanyat_feleseget_majd_magaval_is_vegzett","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:17","title":"Egy andornaktályai férfi megölte a lányát és a feleségét, majd magával is végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pincében találták meg a súlyosan sérült állatot, el kellett altatni.","shortLead":"A pincében találták meg a súlyosan sérült állatot, el kellett altatni.","id":"20190902_Lelotte_a_kutyajat_a_takacsi_ferfi_az_engedely_nelkul_tartott_soretesevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10b2894-e7c3-4f6c-9d22-36f05d12015c","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Lelotte_a_kutyajat_a_takacsi_ferfi_az_engedely_nelkul_tartott_soretesevel","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:06","title":"Lelőtte a kutyáját a takácsi férfi az engedély nélkül tartott sörétes puskájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kampány és a korrupciós vádak nehezen férnek össze.","shortLead":"A kampány és a korrupciós vádak nehezen férnek össze.","id":"20190903_benjamin_netanjahu_izrael_kampany_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b280e36a-463d-4a17-8f44-4d52b6fd4fda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190903_benjamin_netanjahu_izrael_kampany_media","timestamp":"2019. szeptember. 03. 05:36","title":"Ellenzéki tévécsatornát próbál ellehetetleníteni Benjamin Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5f86ea-4dab-46a3-8f18-87bd40f8bc6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország újraegyesítése óta kormányzó néppártok, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Kereszténydemokrata Unió (CDU) gyengülését és az Alternatíva Németországnak (AfD) bevándorlásellenes ellenzéki párt előretörését mutatják a németországi Brandenburgban és Szászországban vasárnap tartott tartományi törvényhozási (Landtag-) választás késő este megjelent részeredményei.","shortLead":"Az ország újraegyesítése óta kormányzó néppártok, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Kereszténydemokrata Unió...","id":"20190901_nemet_tartomanyi_valasztas_spd_cdu_afd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b5f86ea-4dab-46a3-8f18-87bd40f8bc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922d5225-d3ec-42dc-8484-499019f3222a","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_nemet_tartomanyi_valasztas_spd_cdu_afd","timestamp":"2019. szeptember. 01. 22:07","title":"Meggyengültek a kormánypártok előretört az AfD a német tartományi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ecddbf-071d-45e6-a56a-51eea3ee5087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középkategóriás, de 5G-képes mobilt készül bemutatni a Samsung. A készülék idő előtt kiszivárgott, a dobozát is meg lehet már nézni.","shortLead":"Középkategóriás, de 5G-képes mobilt készül bemutatni a Samsung. A készülék idő előtt kiszivárgott, a dobozát is meg...","id":"20190902_samsung_galaxy_a90_5g_mobiltelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5ecddbf-071d-45e6-a56a-51eea3ee5087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c30d9a-9345-4bb4-91cd-64cddc1c4b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_samsung_galaxy_a90_5g_mobiltelefon","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:03","title":"Kiszivárgott: olcsóbb 5G-s mobilja is lesz a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]