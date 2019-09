Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atv.hu cikke szerint az MSZP budapesti elnöke egy háttérbeszélgetésen azt mondta, Bús Balázsnak esélye lehet Óbudán, erre haraptak rá.","shortLead":"Az atv.hu cikke szerint az MSZP budapesti elnöke egy háttérbeszélgetésen azt mondta, Bús Balázsnak esélye lehet Óbudán...","id":"20190902_Az_MSZP_budapesti_elnokevel_kampanyol_az_obudai_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c01d3f-170a-497d-83d2-dde1a26577a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Az_MSZP_budapesti_elnokevel_kampanyol_az_obudai_Fidesz","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:03","title":"Molnár Zsolt elismerő szavaival reklámozza magát az óbudai Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899fbc3c-809c-480a-a2ac-5e8be7e54cf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a limitált szériás környezettudatos autók garantáltan nem jönnek majd túl gyakran szembe az utakon. ","shortLead":"Ezek a limitált szériás környezettudatos autók garantáltan nem jönnek majd túl gyakran szembe az utakon. ","id":"20190904_veszjosloan_sotet_uj_i3as_es_i8as_bmwk_erkeztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=899fbc3c-809c-480a-a2ac-5e8be7e54cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1cb30b-7eb3-4d3f-9bd4-33b03f29fb10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_veszjosloan_sotet_uj_i3as_es_i8as_bmwk_erkeztek","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:59","title":"Vészjóslóan sötét új i3-as és i8-as BMW-k érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szociális hozzájárulási adó kedvezményeinek érvényesítésénél lehetnek gondok. ","shortLead":"A szociális hozzájárulási adó kedvezményeinek érvényesítésénél lehetnek gondok. ","id":"20190902_Tobb_tizezer_bevallast_minosithet_utolag_hibasnak_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c146b6-01ea-4363-bffc-a77b15d87125","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Tobb_tizezer_bevallast_minosithet_utolag_hibasnak_a_NAV","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:57","title":"Több tízezer bevallást minősíthet utólag hibásnak a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c39d7-7ec7-4695-b80f-5cf0ff749060","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy képviselő átült egy másik frakcióba. Szó szerint.","shortLead":"Egy képviselő átült egy másik frakcióba. Szó szerint.","id":"20190903_Brexit_elvesztette_tobbseget_Boris_Johnson_kormanya_a_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=695c39d7-7ec7-4695-b80f-5cf0ff749060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d53f8e6-da3e-4631-ab61-f674d1cad9b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Brexit_elvesztette_tobbseget_Boris_Johnson_kormanya_a_parlamentben","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:18","title":"Brexit: elvesztette többségét Boris Johnson kormánya a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d2a68-1482-4b22-a519-5838be4fb086","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan a letöltési listák élére ugrott Kínában a Zao nevű alkalmazás, amivel kicserélhetők egy-egy filmjelenet szereplői. Ehhez egy fotót kell feltölteni, de hogy azután mi történik vele, már nem ismert.","shortLead":"Gyorsan a letöltési listák élére ugrott Kínában a Zao nevű alkalmazás, amivel kicserélhetők egy-egy filmjelenet...","id":"20190903_zao_arccserelo_alkalmazas_kina_deepfake_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881d2a68-1482-4b22-a519-5838be4fb086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10035131-d226-43d2-8f41-83d0c2583e70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_zao_arccserelo_alkalmazas_kina_deepfake_technologia","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:03","title":"Kitört a botrány az új arccserélgetős app miatt, amely ki tudja, mihez használja még fel a képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Bahamák több szigetét is letarolta a Dorian hurrikán. Florida megúszhatja a pusztítást.","shortLead":"A Bahamák több szigetét is letarolta a Dorian hurrikán. Florida megúszhatja a pusztítást.","id":"20190904_Mintha_szonyegbombazassal_pusztitottak_volna__Humanitarius_valsag_fenyeget_a_hurrikan_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577d579c-40a9-4de9-9701-776ccd6018d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Mintha_szonyegbombazassal_pusztitottak_volna__Humanitarius_valsag_fenyeget_a_hurrikan_utan","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:03","title":"\"Mintha szőnyegbombázással pusztítottak volna\" - Humanitárius válság fenyeget a hurrikán után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91996eec-fcb4-4ba0-89b1-c15fa794fecb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javában tombol az Egyesült Államok partvidékén a Dorian hurrikán. A legtöbben menekülnek előle, de az amerikai óceán- és légkörkutatási ügynökség (NOAA) szakemberei – tudományos célokból – inkább berepültek a hurrikán szemébe.","shortLead":"Javában tombol az Egyesült Államok partvidékén a Dorian hurrikán. A legtöbben menekülnek előle, de az amerikai óceán...","id":"20190903_dorian_hurrikan_szeme_video_noaa_viharvadaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91996eec-fcb4-4ba0-89b1-c15fa794fecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf164f8-f71c-4eb9-b6dc-f2d1a6242df3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_dorian_hurrikan_szeme_video_noaa_viharvadaszok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:03","title":"Ezt látták a pilóták, amikor berepültek az 5-ös erősségű Dorian hurrikán közepébe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terry Gilliam egyáltalán nem ért egyet John Cleese világképével.","shortLead":"Terry Gilliam egyáltalán nem ért egyet John Cleese világképével.","id":"20190903_A_Monty_Python_tagjait_is_megosztja_a_Brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e573f7eb-3a05-4b65-bd16-7483b95b2603","keywords":null,"link":"/elet/20190903_A_Monty_Python_tagjait_is_megosztja_a_Brexit","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:30","title":"A Monty Python tagjait is megosztja a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]