Az alapanyagárak robbanásszerű növekedését okozta április óta az, hogy a távol-keleti piacokon az afrikai sertéspestis terjedése miatt jelentős mennyiségű állatot kellett levágni. Az így keletkezett hiány ugyanis elszívja az alapanyagot a biztonságos európai piacokról – mondta a hvg.hu-nak Sutka László, a Pick Szeged Zrt. megbízott vezérigazgatója. A szakember a Coop Rally szegedi megnyitóján arról beszélt, turbulens időszakot él most a húsipar, lapunknak ezt számszerűsítette is. Mint kiemelte: vannak olyan alapanyagok, amelyek esetében az árak 20-30, de akár 40 százalékkal is nőttek márciushoz képest.

A Pick esetében ugyan a stabil húsalapanyaghátteret biztosítja az, hogy a szegedi társaság része egy nagyobb élelmiszeripari integrációnak, a Csányi Sándor OTP-vezér tulajdonában levő Bonafarmnak. Sutka László azonban hangsúlyozta: bár legfontosabb beszerzési forrásuk a mohácsi vágóhidat üzemeltető zrt., a csoport stratégiai partnere, külső forrásból is szereznek be alapanyagot, Magyarországról és Európából is. Ráadásul a Bonafarm cégei közötti kereskedelem is piaci áron történik, a magyar árak pedig szintén követik az európait. (Az MCS Vágóhíd Zrt. így is veszteséges, a 2018-as évet 47,9 milliárd forintos árbevétel mellett csaknem 5 milliárdos veszteséggel zárta. Ennél jobb évet zárt maga a Pick Szeged Zrt., a 63 milliárd forintos – negyedrészt exportból szerzett – bevétel után ötmilliárd forint volt az adózott eredmény.)

Sutka László a Pick 150. születésnapján tartott ünnepségen, június elején egyébként arról is beszélt, hogy a járvány közben is folynak az államközi kereskedelmi tárgyalások Kínával. A megbízott vezérigazgató szerint, ha lezárulnak a tárgyalások, akkor az minden magyar ágazati szereplő számára nagy felvevőpiacot jelenthet majd a húshiánnyal küzdő országban.

A cég mindenesetre előre menekül: a jövő év elején kezdődik egy új telep építése Szegeden. A zöldmezős beruházás keretében, várhatóan két év alatt felépülő üzemben a cég leghíresebb termékeit, a penészes szárazárukat készítik majd. Jelenleg a szegedi gyárban előállított 40 ezer tonna termék negyede a Pick vagy Herz téliszalámi, az árbevételnek azonban a felét adja ez a termékcsoport.