Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51f1f3c5-d5c2-49da-87a0-f48f23da6a25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kihívó megjelölte a helyet és a napot, várja a főpolgármester válaszát.","shortLead":"A kihívó megjelölte a helyet és a napot, várja a főpolgármester válaszát.","id":"20190911_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f1f3c5-d5c2-49da-87a0-f48f23da6a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8eb087-52ec-479e-b6b4-acb08113080b","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_vita","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:25","title":"Még a végén összejön a vita Tarlós és Karácsony között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mentálisan labilis, ezért kockázatosnak ítélt emberek mindennapjainak fokozott megfigyelésével csökkentené a lövöldözések kialakulásának esélyét az amerikai kormányzat. Okostelefonokkal és okosórákkal monitoroznák folyamatosan az érintetteket.","shortLead":"A mentálisan labilis, ezért kockázatosnak ítélt emberek mindennapjainak fokozott megfigyelésével csökkentené...","id":"20190911_lovoldozes_okostelefon_megfigyeles_harpa_mentalis_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cb7ddc-6e7e-49b6-a25b-d610951bcf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_lovoldozes_okostelefon_megfigyeles_harpa_mentalis_betegseg","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:03","title":"Trumpék a labilis emberek okostelefonos megfigyelésével vetnének véget a lövöldözéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a0c47b-96d7-4686-9e51-8c479429b065","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fedor lábai sajnos nem alkalmasak űrsétákra.","shortLead":"Fedor lábai sajnos nem alkalmasak űrsétákra.","id":"20190912_Nem_valt_be_az_urben_Fedor_az_orosz_humanoid_robot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18a0c47b-96d7-4686-9e51-8c479429b065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0badda0-209f-4aa9-a98e-887b8c991fbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_Nem_valt_be_az_urben_Fedor_az_orosz_humanoid_robot","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:51","title":"Nem vált be az űrben Fedor, az orosz humanoid robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ross Geller pedig férfikontyot növesztene. ","shortLead":"Ross Geller pedig férfikontyot növesztene. ","id":"20190912_Jobaratok_friends_sorozat_Seth_Meyers","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1becccac-4741-4acf-986b-8d2a7fca3114","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Jobaratok_friends_sorozat_Seth_Meyers","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:25","title":"Ha a Jóbarátok ma játszódna, Joey Trumpra szavazott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felvázolta a miniszterelnök-helyettese azt is, hogy a kormány célja, hogy továbbra is értelmes célokra fordítson forrásokat. Elmondta, miért nem sürgeti a kormány az euró bevezetését.","shortLead":"Felvázolta a miniszterelnök-helyettese azt is, hogy a kormány célja, hogy továbbra is értelmes célokra fordítson...","id":"20190911_Semjen_Az_a_dolgunk_hogy_kipreseljuk_Brusszelbol_a_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b50364-109c-4d3b-b744-7f8804063b93","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Semjen_Az_a_dolgunk_hogy_kipreseljuk_Brusszelbol_a_penzt","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:13","title":"Semjén: Az a dolgunk, hogy kipréseljük Brüsszelből a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d57b7d-453c-4cc6-82d5-ace2f172c627","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dolomitokban már szeptember első hetében havazott. Mesés drónfelvétel készült az ebben az időszakban még szokatlan fehér tájról. ","shortLead":"A Dolomitokban már szeptember első hetében havazott. Mesés drónfelvétel készült az ebben az időszakban még szokatlan...","id":"20190911_Szeptemberi_hotakaro_boritja_az_olasz_Alpokat__dronvideo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d57b7d-453c-4cc6-82d5-ace2f172c627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8cf1ae-7ad8-4a12-a06c-ff9d8b2451f9","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Szeptemberi_hotakaro_boritja_az_olasz_Alpokat__dronvideo","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:02","title":"Szeptember van, de már hótakaró borítja az olasz Alpokat – drónvideó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8da5e35-6c5c-4ad7-a0e6-750ba25ea024","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérte az alapvető jogok biztosa, hogy tartózkodjanak a gyermekek szerepeltetésétől a kampányban.","shortLead":"Hiába kérte az alapvető jogok biztosa, hogy tartózkodjanak a gyermekek szerepeltetésétől a kampányban.","id":"20190910_Biodiszletkent_hasznalta_a_fideszes_polgarmester_a_mozgasserult_gyerekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8da5e35-6c5c-4ad7-a0e6-750ba25ea024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21398e0-198f-4813-a1b7-5f43ad63f92c","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Biodiszletkent_hasznalta_a_fideszes_polgarmester_a_mozgasserult_gyerekeket","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:57","title":"Mozgássérült gyerekkel kampányolt a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és káros terápiát kidolgozó Joseph Nicolosi könyvét, mint a népszerű katolikus pap.","shortLead":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és...","id":"20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31627417-3273-4189-b096-c166009a5f43","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:26","title":"Most már biztos: Hodász atya a melegek „kigyógyításának” az arca lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]