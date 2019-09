Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39439e4-6b09-4962-bbbd-827b9acdc056","c_author":"Haraszti Miklós","category":"kultura","description":"Vasárnap búcsúztatták el Konrád Györgyöt. Most elolvashatja Haraszti Miklós beszédét, amellyel a temetésen búcsúzott az írótól.","shortLead":"Vasárnap búcsúztatták el Konrád Györgyöt. Most elolvashatja Haraszti Miklós beszédét, amellyel a temetésen búcsúzott...","id":"20190923_Haraszti_Miklos_Bucsu_Konrad_Gyorgytol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39439e4-6b09-4962-bbbd-827b9acdc056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3035b-9fa1-4be2-aece-dad4ca302df6","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Haraszti_Miklos_Bucsu_Konrad_Gyorgytol","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:26","title":"Haraszti Miklós: Búcsú Konrád Györgytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b63c91-fca3-4780-922c-4f423611e841","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kibocsátott gázok szélcsendes időben a rakparttól akár 300 méterre is érezhetőek.","shortLead":"A kibocsátott gázok szélcsendes időben a rakparttól akár 300 méterre is érezhetőek.","id":"20190923_duna_hajo_legszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49b63c91-fca3-4780-922c-4f423611e841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc21f32-9b87-4748-8a20-590350438cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_duna_hajo_legszennyezes","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:59","title":"Megmérték: nagyon szennyezik a levegőt a Dunán közlekedő személyszállító hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13fb8e4-7527-4879-bb84-faa4eb05c3b0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Leginkább a színes turbánjairól és elegáns öltözékéről ismert a szikh Jagmeet Singh, a választásra készülő balközép kanadai Új Demokrata Párt vezetője, aki az ország első nem európai származású pártvezére.","shortLead":"Leginkább a színes turbánjairól és elegáns öltözékéről ismert a szikh Jagmeet Singh, a választásra készülő balközép...","id":"20190924_Turbankiraly_kanadai_partvezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13fb8e4-7527-4879-bb84-faa4eb05c3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd031263-c886-48d8-8c65-9247a9c2cab3","keywords":null,"link":"/360/20190924_Turbankiraly_kanadai_partvezer","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:59","title":"A kanadai pártvezér, aki elegánsabb, mint Justin Trudeau kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Tovább higítják a mezőnyt. Ez a 2020-as Eb selejtezőit még nem érinti.","shortLead":"Tovább higítják a mezőnyt. Ez a 2020-as Eb selejtezőit még nem érinti.","id":"20190924_Atalakitottak_a_Nemzetek_Ligajat_varatlanul_feljutottunk_a_masodik_vonalba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3487f59-5e34-4957-840d-475a569fa32a","keywords":null,"link":"/sport/20190924_Atalakitottak_a_Nemzetek_Ligajat_varatlanul_feljutottunk_a_masodik_vonalba","timestamp":"2019. szeptember. 24. 21:15","title":"Átalakították a Nemzetek Ligáját, váratlanul feljutottunk a második vonalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Svájc északkeleti részén elterülő Pizol-hegy gleccsere az elmúlt években annyit zsugorodott, hogy idén lehetett utoljára megmérni kiterjedését. Hétvégén elbúcsúztatták.","shortLead":"A Svájc északkeleti részén elterülő Pizol-hegy gleccsere az elmúlt években annyit zsugorodott, hogy idén lehetett...","id":"20190923_pizol_gleccser_eltunt_bucsu_temetesi_menet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd6cc45-5c97-4ae9-884b-6daaac6e62e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_pizol_gleccser_eltunt_bucsu_temetesi_menet","timestamp":"2019. szeptember. 23. 22:03","title":"Temetési menettel búcsúztatták Svájcban a klímaváltozás miatt eltűnt gleccsert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta befektetési cége átruházza ügyfélszámláit a Takarék Csoporthoz tartozó MTB-re.","shortLead":"A Magyar Posta befektetési cége átruházza ügyfélszámláit a Takarék Csoporthoz tartozó MTB-re.","id":"20190924_magyar_takarekszovetkezeti_bank_mtb_magyar_posta_megtakaritas_atruhazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4239b231-fb95-4a1b-846c-05bf74fa058f","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_magyar_takarekszovetkezeti_bank_mtb_magyar_posta_megtakaritas_atruhazas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:37","title":"226 milliárd forint megtakarítást passzolnak át a postától Mészáros Lőrinc közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1540d878-05ad-4500-a7b3-e941526c62b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig szokatlan, hogy platós autót is árusít a Mercedes. Ebben a formában biztos, hogy nem tűnik átlagos haszonjárműnek. ","shortLead":"Még mindig szokatlan, hogy platós autót is árusít a Mercedes. Ebben a formában biztos, hogy nem tűnik átlagos...","id":"20190924_Megcsinaltak_tuning_valtozatot_a_Mercedes_platos_autojabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1540d878-05ad-4500-a7b3-e941526c62b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a93aef-6c14-4420-9a28-af5ea23807d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Megcsinaltak_tuning_valtozatot_a_Mercedes_platos_autojabol","timestamp":"2019. szeptember. 24. 18:24","title":"Ezzel a tuninggal a helyére került a Mercedes platós autója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202ad6b8-ced9-4d5d-9d8f-3a0b550d3b81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Levágott fül vagy ujj helyett egy ellopott Caravaggio-festmény egy darabkáját metszették ki, és küldték el egy borítékban zsarolás céljából. A világ egyik legrejtélyesebb műkincslopásáról derültek ki új részletek, például az, hogy a rendőrség évtizedeken át elhallgatta, hogy tudja, kik a tettesek.","shortLead":"Levágott fül vagy ujj helyett egy ellopott Caravaggio-festmény egy darabkáját metszették ki, és küldték el...","id":"20190924_Ugy_bant_el_a_maffia_az_egyik_legkeresettebb_mukinccsel_mint_egy_elrabolt_megkinzott_aldozattal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=202ad6b8-ced9-4d5d-9d8f-3a0b550d3b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea9014c-e857-4dc2-a476-f688d0ed8aed","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Ugy_bant_el_a_maffia_az_egyik_legkeresettebb_mukinccsel_mint_egy_elrabolt_megkinzott_aldozattal","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:56","title":"Úgy bánt el a maffia Caravaggióval, mint az egyik elrabolt és megkínzott áldozatukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]