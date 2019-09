Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"575a39c9-f9cd-4aaa-b8f3-faeda0bfd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent a Clawfinger új klipje, benne Orbánnal, Salvinivel.","shortLead":"Megjelent a Clawfinger új klipje, benne Orbánnal, Salvinivel.","id":"20190928_Orban_es_tarsai_megbuktatasarol_zenel_egy_sved_metalzenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=575a39c9-f9cd-4aaa-b8f3-faeda0bfd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201ea31d-c510-4802-8c5c-037ca99adc64","keywords":null,"link":"/kultura/20190928_Orban_es_tarsai_megbuktatasarol_zenel_egy_sved_metalzenekar","timestamp":"2019. szeptember. 28. 10:15","title":"Orbán és társai megbuktatásáról zenél egy svéd metálzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki akarják lőni, azt is elmondta, miért. A baloldalt pedig focis hasonlattal középpályáshoz hasonlította. „Harcolni kell, egyre erősebbek vagyunk” – mondta.","shortLead":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki...","id":"20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1f2c51-5763-480b-a3d1-ea0fa38e27f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:59","title":"Orbán Viktor Karácsonyról: Lassan megsajnálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8a3d72-ffbd-470d-8b48-e5a735d2673b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Üzemzavar lépett fel a Facebook működésében péntek délután.","shortLead":"Üzemzavar lépett fel a Facebook működésében péntek délután.","id":"20190927_facebook_leallas_2019_szeptember_hiba_nem_tolt_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef8a3d72-ffbd-470d-8b48-e5a735d2673b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3fb631-37f3-4559-8236-7ddcdf042fcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_facebook_leallas_2019_szeptember_hiba_nem_tolt_be","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:48","title":"Csuklott egyet a Facebook, többeknél be sem tölt(ött) az oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f664e542-6ef3-435b-8ddb-d7bdf1eda193","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komlón leült egymással vitatkozni a fideszes és az összellenzéki jelölt. A kormánypárti jelölt jól megtanulta Gulyás Gergelytől a leckét.","shortLead":"Komlón leült egymással vitatkozni a fideszes és az összellenzéki jelölt. A kormánypárti jelölt jól megtanulta Gulyás...","id":"20190927_Csoda_tortent_Egy_fideszes_polgarmesterjelolt_leult_vitazni_az_ellenzeki_jelolttel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f664e542-6ef3-435b-8ddb-d7bdf1eda193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f1bd8c-afce-4a5f-8556-63299cd750ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Csoda_tortent_Egy_fideszes_polgarmesterjelolt_leult_vitazni_az_ellenzeki_jelolttel","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:27","title":"Egy fideszes polgármesterjelölt leült vitázni az ellenzéki jelölttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár közös képzéseket is indíthatnak majd az egyetemek, a bolognai rendszerben, pedig jöhetnek a 4+1 éves szakok.","shortLead":"Akár közös képzéseket is indíthatnak majd az egyetemek, a bolognai rendszerben, pedig jöhetnek a 4+1 éves szakok.","id":"20190927_Palkovicsek_atalakitanak_a_bolognai_rendszert_johetnek_a_4_eves_alapkepzesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea38328e-d78f-4a79-bcb7-b2031a2c3a28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Palkovicsek_atalakitanak_a_bolognai_rendszert_johetnek_a_4_eves_alapkepzesek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:10","title":"Átalakítanák a bolognai rendszert, jöhetnek a 4 éves alapképzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e53c18-5746-4b29-836c-e0558a9c2477","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Volt idő, amikor a mobiltelefon valóságos státuszszimbólum volt, ma pedig már ugyanolyan nélkülözhetetlen része az életünknek, mint a ruha vagy a cipő. Lássuk, honnan hová jutott ez a technológia, a legfontosabb mérföldkövek bemutatásával.\r

","shortLead":"Volt idő, amikor a mobiltelefon valóságos státuszszimbólum volt, ma pedig már ugyanolyan nélkülözhetetlen része...","id":"samsungbch_20190926_mobiltelefon_tortenelem_galaxy_evolucio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30e53c18-5746-4b29-836c-e0558a9c2477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b90a793-3069-4011-a543-c0b65a3bf3ba","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190926_mobiltelefon_tortenelem_galaxy_evolucio","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:30","title":"Naponta 2600-szor érintjük meg, pedig pár évtizede még senkinek sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"a44ad90c-61f2-41d0-af4f-93de3bdd7373","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Még a kiszabott pénzbírságot is csökkentette az UEFA fegyelmi testülete. A mi ügyünkben hallgatnak.","shortLead":"Még a kiszabott pénzbírságot is csökkentette az UEFA fegyelmi testülete. A mi ügyünkben hallgatnak.","id":"20190926_Sikerrel_fellebbeztek_a_szlovakok_megsem_lesz_zartkapus_a_Wales_elleni_meccsuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a44ad90c-61f2-41d0-af4f-93de3bdd7373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c30facc-18ba-4103-8073-323bcd4ff6d2","keywords":null,"link":"/sport/20190926_Sikerrel_fellebbeztek_a_szlovakok_megsem_lesz_zartkapus_a_Wales_elleni_meccsuk","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:44","title":"Sikerrel fellebbeztek a szlovákok, mégsem lesz zárt kapus a Wales elleni meccsük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0802df-748c-4a5c-bfcc-cdafcc66c378","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A honos európai fák felét a kihalás fenyegeti.","shortLead":"A honos európai fák felét a kihalás fenyegeti.","id":"20190927_Kipusztulhat_a_vadgesztenye_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c0802df-748c-4a5c-bfcc-cdafcc66c378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c20705-1b28-4245-bfd7-204e01d2c95a","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Kipusztulhat_a_vadgesztenye_Europaban","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:59","title":"Kipusztulhat a vadgesztenye Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]