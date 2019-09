Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt kell változtatni – mondják. Egy interjúban az is kiderült, újra belevágnának.","shortLead":"Itt kell változtatni – mondják. Egy interjúban az is kiderült, újra belevágnának.","id":"20190928_A_CocaCola_plakatkampanyanak_meleg_parja_Nem_lehet_elmenekulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463f4ebd-984e-4be3-94ff-68c597b7ec1a","keywords":null,"link":"/elet/20190928_A_CocaCola_plakatkampanyanak_meleg_parja_Nem_lehet_elmenekulni","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:22","title":"A Coca-Cola plakátkampányának meleg párja: Nem lehet elmenekülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hilal al-Hadzs reményteljes kungfuzó volt, Marokkóból akart beúszni a spanyol területnek számító Melillába. Egy erőteljes hullám aztán elsodorta. 25 éve volt.\r

\r

","shortLead":"Hilal al-Hadzs reményteljes kungfuzó volt, Marokkóból akart beúszni a spanyol területnek számító Melillába...","id":"20190928_Spanyol_teruletre_uszva_remelt_jobb_sorsot_a_jemeni_kungfubajnok_de_tengerbe_fulladt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa5871-e5ec-4eb9-b47f-fc854dbe724b","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Spanyol_teruletre_uszva_remelt_jobb_sorsot_a_jemeni_kungfubajnok_de_tengerbe_fulladt","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:48","title":"Spanyol területre úszva remélt jobb sorsot a jemeni kungfubajnok, de tengerbe fulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google nagyon szeretné, ha az androidos felhasználók lecserélnék a Google Play Musicot, és a jövőben a YouTube Musicon hallgatnának zenét.","shortLead":"A jelek szerint a Google nagyon szeretné, ha az androidos felhasználók lecserélnék a Google Play Musicot, és a jövőben...","id":"20190927_google_android_10_android_9_youtube_music_google_play_music","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7863a4c1-bb30-4346-9479-dc9bd1728058","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_google_android_10_android_9_youtube_music_google_play_music","timestamp":"2019. szeptember. 27. 18:33","title":"Zenehallgatás másként: lecseréli népszerű alkalmazását a Google az új androidos mobilokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt francia államfőt hétfőn helyezik örök nyugalomra.","shortLead":"A volt francia államfőt hétfőn helyezik örök nyugalomra.","id":"20190928_Orban_Viktor_is_ott_lesz_Jacques_Chirac_temetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e8b8c6-5185-4547-8b07-2488d4b87ea5","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Orban_Viktor_is_ott_lesz_Jacques_Chirac_temetesen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 15:58","title":"Orbán Viktor is ott lesz Jacques Chirac temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b9ef9c-b8f7-4034-95f7-c2f9b4ae564f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pápalátogatásnál is nagyobb autós tömeget vonzott Csíkba az ingyen sör, bedugultak az utak Csíkszeredán. A pórul járt emberek nagyon dühösek.\r

\r

","shortLead":"A pápalátogatásnál is nagyobb autós tömeget vonzott Csíkba az ingyen sör, bedugultak az utak Csíkszeredán. A pórul járt...","id":"20190928_Ingyen_Csiki_sort_remeltek_ezrek_ragadtak_a_dugoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b9ef9c-b8f7-4034-95f7-c2f9b4ae564f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6dc423-2664-405f-a009-35f42a7a47af","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Ingyen_Csiki_sort_remeltek_ezrek_ragadtak_a_dugoba","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:21","title":"Ingyen Csíki sört reméltek, ezrek ragadtak a dugóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a CEU elüldözése.\r

\r

","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a CEU elüldözése.\r

\r

","id":"20190928_CEU_az_uj_diakok_ma_indultak_el_Becsbe_buszokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5827ea8-8f81-4870-8b34-2960a9813b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_CEU_az_uj_diakok_ma_indultak_el_Becsbe_buszokkal","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:08","title":"CEU: az új diákok ma indultak el Bécsbe buszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5cd013-62ea-4181-92bb-236739faef72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetőleg a kicsinyeit védte az a rozmár, amely néhány napja rátámadt az orosz haditengerészet kutatókat szállító csónakra, amely olyan komoyl sérüléseket szenvedett, hogy elsüllyedt.","shortLead":"Feltehetőleg a kicsinyeit védte az a rozmár, amely néhány napja rátámadt az orosz haditengerészet kutatókat szállító...","id":"20190928_orosz_haditengereszet_rozmar_csonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed5cd013-62ea-4181-92bb-236739faef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a15f79-905f-433a-a322-d7cd36ca6532","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_orosz_haditengereszet_rozmar_csonak","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:03","title":"Felbőszült rozmár süllyesztette el az orosz haditengerészet kishajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég megerősítette: folytatja működését.","shortLead":"A cég megerősítette: folytatja működését.","id":"20190929_Thomas_Cookcsod_utasait_nyugtatja_es_turelmet_ker_a_Neckermann","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2335d0b4-11f8-4252-81f3-384e4e94fbe7","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Thomas_Cookcsod_utasait_nyugtatja_es_turelmet_ker_a_Neckermann","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:12","title":"Thomas Cook-csőd: utasait nyugtatja és türelmet kér a Neckermann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]