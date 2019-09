Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát, hogy mennyire izgatottak a küldöttek a Fidesz tisztújítása előtt.","shortLead":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát...","id":"20190929_fidesz_kongresszus_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2469ef65-3ace-4d85-9661-1751ce6401cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_fidesz_kongresszus_video","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:55","title":"\"Keményebben kéne beleállni az ellenzékbe!\" - elégedett és elégedetlen küldöttekkel beszélgettünk a Fidesz kongresszusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte végérvényesen jailbreakelhető. A törés ellen az Apple-nek nincs receptje.","shortLead":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte...","id":"20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4e579-640c-4341-b2a1-a7aecbea9faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","timestamp":"2019. szeptember. 30. 08:03","title":"Rájöttek, hogy szinte mindegyik iPhone feltörhető, de van ennél aggasztóbb hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","shortLead":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","id":"20190930_toth_robert_kajak_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6155c-309d-4231-bc1d-22703c733daf","keywords":null,"link":"/sport/20190930_toth_robert_kajak_halal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:12","title":"29 évesen meghalt az Európa-bajnok magyar kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c8b779-ccd7-44b3-9c54-e8a9665d22a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte egyetlen épp métere sincs a Borsod megyei Galvácsra vezető útnak – erre panaszkodnak az RTL Klub Híradójában megszólaló helyiek","shortLead":"Szinte egyetlen épp métere sincs a Borsod megyei Galvácsra vezető útnak – erre panaszkodnak az RTL Klub Híradójában...","id":"20190929_Katyu_katyu_hatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15c8b779-ccd7-44b3-9c54-e8a9665d22a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b5b86d-72e1-4565-980e-d06a150f0039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Katyu_katyu_hatan","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:36","title":"Kátyú kátyú hátán - megelégelték a galvácsiak a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c6a745-5a56-4b3d-9ecc-4c5e2b5b62be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik elkövető is meghalt súlyos betegség után.","shortLead":"A harmadik elkövető is meghalt súlyos betegség után.","id":"20190930_Meghalt_Szita_Bence_utolso_gyilkosa_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c6a745-5a56-4b3d-9ecc-4c5e2b5b62be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba64ab45-f8a8-4a8f-b19b-da366c00acec","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Meghalt_Szita_Bence_utolso_gyilkosa_is","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:10","title":"Meghalt Szita Bence utolsó gyilkosa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat ember fulladt meg a Földközi-tengerben, miután Casablanca közelében felborult a csónakjuk.



","shortLead":"Hat ember fulladt meg a Földközi-tengerben, miután Casablanca közelében felborult a csónakjuk.



","id":"20190928_Ujabb_aldozatok_fulladtak_tengerbe_ezuttal_Marokkonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7916cb-b440-402b-99d3-41b7cfd172f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Ujabb_aldozatok_fulladtak_tengerbe_ezuttal_Marokkonal","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:26","title":"Újabb menekültek fulladtak tengerbe, ezúttal Marokkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két számjegyű maradt a keresetek emelkedése, igaz, eközben már az infláció is megnőtt.","shortLead":"Két számjegyű maradt a keresetek emelkedése, igaz, eközben már az infláció is megnőtt.","id":"20190930_KSH_362_ezer_forint_az_atlagkereset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e448c0e1-719f-490e-a731-251a90fa6247","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_KSH_362_ezer_forint_az_atlagkereset","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:34","title":"KSH: 362 ezer forint az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","shortLead":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","id":"20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b3c1b1-f6ca-4e57-a45d-816bc6be4d71","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:03","title":"\"Pitiáner érdekek\" - A román miniszterelnök az ellenzéket hibáztatta biztosjelöltje bukásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]