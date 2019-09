Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az árvízvédelmi védvonalakon folyik majd a munka.","shortLead":"Az árvízvédelmi védvonalakon folyik majd a munka.","id":"20190929_Meszaros_Lorinc_tender_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19610e45-293e-4754-afda-05bc5b7cd1af","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Meszaros_Lorinc_tender_kozbeszerzes","timestamp":"2019. szeptember. 29. 11:32","title":"Megint tízmilliárdos tendert nyert Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e00969-3a3d-4d8b-9a7b-03f1a0bcdf90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyenlítő-Guinea-i alelnöktől, Teodorin Obiang Nguemától 25 luxuskocsit koboztak el a svájci hatóságok, s most arra számítanak, hogy az árverésen legalább 18 millió dollár jön össze.","shortLead":"Az Egyenlítő-Guinea-i alelnöktől, Teodorin Obiang Nguemától 25 luxuskocsit koboztak el a svájci hatóságok, s most arra...","id":"20190929_Svajcban_arverezik_el_az_afrikai_diktatorfiu_szuperautoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53e00969-3a3d-4d8b-9a7b-03f1a0bcdf90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a9579a-1017-4fd5-9e04-4dcc7c4e2cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Svajcban_arverezik_el_az_afrikai_diktatorfiu_szuperautoit","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:05","title":"Svájcban árverezik el az afrikai diktátorfiú szuperautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16dca1-2b1e-499e-acfc-f6648d8cad49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes politikusok arcképével és üzenetével ellátott kifestőt kaptak az óvodások Újbudán - jelentette az RTL Klub híradója. ","shortLead":"Fideszes politikusok arcképével és üzenetével ellátott kifestőt kaptak az óvodások Újbudán - jelentette az RTL Klub...","id":"20190929_Vegre_mar_a_kifestokben_is_a_fideszes_politikusok_szerepelenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de16dca1-2b1e-499e-acfc-f6648d8cad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e8ac63-0b9e-4d2b-80cc-1b0b30cb6b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Vegre_mar_a_kifestokben_is_a_fideszes_politikusok_szerepelenek","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:40","title":"Végre: már a kifestőkben is a fideszes politikusok szerepelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alig két év után vonulnak újra az urnákhoz az osztrákok.","shortLead":"Alig két év után vonulnak újra az urnákhoz az osztrákok.","id":"20190929_Sebastian_Kurz_a_mai_ausztriai_valasztas_eselyese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6e35de-1f3f-4281-a97c-eafbf452f9ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Sebastian_Kurz_a_mai_ausztriai_valasztas_eselyese","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:08","title":"Sebastian Kurz a mai ausztriai választás esélyese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0c83f7-221b-42c6-8493-0b8db4d1384b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nem csalás, nem ámítás, ezt a Toyotát tényleg pár perc alatt fel lehet tölteni. És bár villannyal megy az autó, mégsem árammal kell táplálni, hanem valami sokkal izgalmasabb anyaggal, amiből a végén aztán víz lesz.","shortLead":"Nem csalás, nem ámítás, ezt a Toyotát tényleg pár perc alatt fel lehet tölteni. És bár villannyal megy az autó, mégsem...","id":"20190928_toyota_mirai_hidrogen_uzemanyagcellas_auto_teszt_menetproba_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe0c83f7-221b-42c6-8493-0b8db4d1384b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddd34a6-f05b-4481-a25b-8f386a728f67","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_toyota_mirai_hidrogen_uzemanyagcellas_auto_teszt_menetproba_budapest","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:05","title":"3 perc alatt feltölthető villanymotoros autót teszteltünk Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Törökbálint irányába Budaörsnél felborult egy autó, torlódás várható.\r

\r

","shortLead":"Törökbálint irányába Budaörsnél felborult egy autó, torlódás várható.\r

\r

","id":"20190928_Felborult_egy_auto_utanfutoval_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07aef66-b1dd-4a61-b6f0-ff4fe5383b7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Felborult_egy_auto_utanfutoval_az_M7esen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:32","title":"Felborult egy autó utánfutóval az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat ember fulladt meg a Földközi-tengerben, miután Casablanca közelében felborult a csónakjuk.



","shortLead":"Hat ember fulladt meg a Földközi-tengerben, miután Casablanca közelében felborult a csónakjuk.



","id":"20190928_Ujabb_aldozatok_fulladtak_tengerbe_ezuttal_Marokkonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7916cb-b440-402b-99d3-41b7cfd172f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Ujabb_aldozatok_fulladtak_tengerbe_ezuttal_Marokkonal","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:26","title":"Újabb menekültek fulladtak tengerbe, ezúttal Marokkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","shortLead":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","id":"20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b3c1b1-f6ca-4e57-a45d-816bc6be4d71","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:03","title":"\"Pitiáner érdekek\" - A román miniszterelnök az ellenzéket hibáztatta biztosjelöltje bukásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]