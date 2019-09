Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56906a32-7d8f-4c32-a252-b74a48160106","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Miért mondják azt, hogy Szombathelyen a Fidesz viselkedik úgy, mint országosan az ellenzék? Podcast a szombathelyi csatatérről.","shortLead":"Miért mondják azt, hogy Szombathelyen a Fidesz viselkedik úgy, mint országosan az ellenzék? Podcast a szombathelyi...","id":"20190929_Fulke_Szombathely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56906a32-7d8f-4c32-a252-b74a48160106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dffa138-e2a6-42aa-ab1b-d07d979a9e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Fulke_Szombathely","timestamp":"2019. szeptember. 29. 11:00","title":"Fülke: Szombathelyen fej-fej mellett a Fidesz és az ellenzék, de Orbán elengedheti sajátjai kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da65c423-0bc7-471b-86a5-7fd206fe2ce6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton két hét múlva térhet vissza izomsérüléséből, amely miatt visszalépett első fordulós selejtezőmérkőzésétől a pekingi keménypályás tenisztorna 3,5 millió dollár összdíjazású férfiversenyében.","shortLead":"Fucsovics Márton két hét múlva térhet vissza izomsérüléséből, amely miatt visszalépett első fordulós...","id":"20190929_Ket_hetig_kell_pihennie_Fucsovics_Martonnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da65c423-0bc7-471b-86a5-7fd206fe2ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94399817-6fca-4b23-b473-56c6f58fac75","keywords":null,"link":"/sport/20190929_Ket_hetig_kell_pihennie_Fucsovics_Martonnak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:44","title":"Két hétig kell pihennie Fucsovics Mártonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","shortLead":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","id":"20190930_toth_robert_kajak_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6155c-309d-4231-bc1d-22703c733daf","keywords":null,"link":"/sport/20190930_toth_robert_kajak_halal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:12","title":"29 évesen meghalt az Európa-bajnok magyar kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","shortLead":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","id":"20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7d846-24f4-4ded-88bf-b58b4bded3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:12","title":"Csődöt jelentett és törölte járatait az Adria Airways","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b5b25b-c13a-4d64-80eb-5bbe33c50e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor újraválasztása az elnöki poszton nem volt kérdés, de az új alelnökök is papírforma szerint megkapták a támogatást a Fidesz 2019-es kongresszusán. Semjén Zsolt szerint biztos a győzelem az önkormányzati választáson, Trócsányi László biztosjelölt elkaszálását Deutsch Tamás azzal magyarázta, hogy ez nettó bosszú, amiért \"a magyar Salvini\"-ként megállította a migrációt. Varga Judit igazságügyminiszter lelkesen készül a brüsszeli csatákra, Kósa Lajos pedig valóságos stand-up show-t nyomott. A csúcspont szokás szerint az állva istenített kormányfő beszéde volt, Orbán új elemként utána egyenesen a színpadról szelfizett a megválasztott alelnökeivel.","shortLead":"Orbán Viktor újraválasztása az elnöki poszton nem volt kérdés, de az új alelnökök is papírforma szerint megkapták...","id":"20190929_Tisztujito_kongresszus_Fidesz_Kosa_Lajos_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b5b25b-c13a-4d64-80eb-5bbe33c50e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a9f301-0344-4967-ae11-311a0717dc01","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Tisztujito_kongresszus_Fidesz_Kosa_Lajos_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:31","title":"Állva éljenezték az újraválasztott Orbánt, mentegették Trócsányi buktáját - tisztújítás a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung még májusban beszélt arról, hogy 5x optikai zoomra képes kameramodult épít majd a 2020-ban érkező telefonjaiba.","shortLead":"A Samsung még májusban beszélt arról, hogy 5x optikai zoomra képes kameramodult épít majd a 2020-ban érkező...","id":"20190929_samsung_galaxy_s11_okostelefon_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d866c6c-8b57-4c11-be7a-243a42cbed71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_samsung_galaxy_s11_okostelefon_kamera","timestamp":"2019. szeptember. 29. 11:03","title":"Ha igaz, amit a Samsungról pletykálnak, 108 megapixeles kamerája lesz az S11-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc18ec5-c44d-4a70-8156-c023b3f57b2a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Első évében máris 380 millió forint bevételt tudott összehozni egy fiatal köves cég, a GTR Magyarország. Ez önmagában nem is lenne hír, ám a MÁV egyik közbeszerzését illusztris alvállalkozókkal nyerték meg: egy ideig az Orbán család fő bányacége, a Dolomit szerepelt e poszton, az eljárást a család volt érdekeltségével, a NAKK-kal fejezték be. A tendert a GTR ellen induló cég megtámadta, mondván a társaság több ponton sem felelt meg a szigorú feltételeknek.","shortLead":"Első évében máris 380 millió forint bevételt tudott összehozni egy fiatal köves cég, a GTR Magyarország. Ez önmagában...","id":"20190929_Uj_ustokos_tunt_fel_az_Orbanbanyacegek_kornyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc18ec5-c44d-4a70-8156-c023b3f57b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386e0e0c-b4b5-4004-a4c0-3c6100068c47","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Uj_ustokos_tunt_fel_az_Orbanbanyacegek_kornyeken","timestamp":"2019. szeptember. 29. 17:30","title":"Új üstökös tűnt fel az Orbán-család bányacégeinek környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af90c21-a32c-44b7-bcca-10f777504e22","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A társadalom által generált, többnyire negatív sztereotípiák nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a változókorban lévő nők frusztráltnak érezzék magukat. Ám szerencsére ez a generáció is egyre hangosabban kéri ki magának a megbélyegzést és a bántó általánosítást – teljes joggal. ","shortLead":"A társadalom által generált, többnyire negatív sztereotípiák nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a változókorban lévő nők...","id":"remifeminplus_20180130_Titkos_fegyverek_a_valtozokori_sztereotipiak_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af90c21-a32c-44b7-bcca-10f777504e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d949a267-a12e-4b68-99ad-c983634418e6","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180130_Titkos_fegyverek_a_valtozokori_sztereotipiak_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:30","title":"A változókor után egy nő már ne mutogassa magát? - Leszámolunk a sztereotípiákkal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"}]