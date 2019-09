Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint a Párbeszéd politikusa akadályozza Tarlós István leváltását.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint a Párbeszéd politikusa akadályozza Tarlós István leváltását.","id":"20190930_Puzser_Karacsony_fopolgarmester_visszalepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d7b66c-9669-44d1-b08f-0b1feacb6a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Puzser_Karacsony_fopolgarmester_visszalepes","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"Puzsér: Felszólítom Karácsony Gergelyt, hogy lépjen vissza!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A klubot üzemeltető céget az a Bessenyei István vette meg, akitől a Rogán-család házat bérel. ","shortLead":"A klubot üzemeltető céget az a Bessenyei István vette meg, akitől a Rogán-család házat bérel. ","id":"20190930_Rogan_Cecilia_es_kore_atvette_a_varosmajori_teniszkozpontot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2573a7e0-ca8f-42c2-8df6-dfe81c2497c2","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Rogan_Cecilia_es_kore_atvette_a_varosmajori_teniszkozpontot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 06:41","title":"Rogán Cecília és köre átvette a városmajori teniszközpontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","shortLead":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","id":"20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577deeff-35e9-4017-a305-fd6e7624d508","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:50","title":"Meglepő helyen találtak rá egy elveszett Beatles-filmfelvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","shortLead":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","id":"20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b3c1b1-f6ca-4e57-a45d-816bc6be4d71","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:03","title":"\"Pitiáner érdekek\" - A román miniszterelnök az ellenzéket hibáztatta biztosjelöltje bukásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d009eb5-02c7-4899-92dc-baa57a12e128","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"40 milliót kell a vállalatnak fizetnie, mert növekedést hazudott éveken át az eladásokban, holott épp fordítva állt a helyzet.



","shortLead":"40 milliót kell a vállalatnak fizetnie, mert növekedést hazudott éveken át az eladásokban, holott épp fordítva állt...","id":"20190928_Adathamisitas_miatt_dollarmillios_birsagot_fizethet_a_Fiat_Chrysler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d009eb5-02c7-4899-92dc-baa57a12e128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9aa9c7-1d9f-4f26-a146-b8db389eec5c","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Adathamisitas_miatt_dollarmillios_birsagot_fizethet_a_Fiat_Chrysler","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:02","title":"Adathamisítás miatt dollármilliós bírságot fizethet a Fiat Chrysler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709a6168-1535-4f07-93ff-1fa466bb8a2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka jelenséget sikerült megfigyelnie a NASA tudósainak a TESS nevű műhold segítségével.","shortLead":"Ritka jelenséget sikerült megfigyelnie a NASA tudósainak a TESS nevű műhold segítségével.","id":"20190930_csillagaszat_fekete_lyuk_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=709a6168-1535-4f07-93ff-1fa466bb8a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151effe7-f79e-4fcc-8e64-37a399d47a76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_csillagaszat_fekete_lyuk_urkutatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:03","title":"Ízekre tépett egy csillagot egy fekete lyuk – a NASA pedig \"végignézte\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b07d39-bb2b-420c-bae2-b5f6c2184254","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autót vezető 27 éves nő a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Az autót vezető 27 éves nő a helyszínen életét vesztette.","id":"20190929_Bakonyjakoi_buszbaleset_serultek_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22b07d39-bb2b-420c-bae2-b5f6c2184254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c76590e-c3e7-4ef1-abe7-0aa41034b9a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190929_Bakonyjakoi_buszbaleset_serultek_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:08","title":"Hazaengedtek a kórházból hét gyermeket a bakonyjákói buszbaleset sérültjei közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","shortLead":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","id":"20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37689af4-a2f3-4da5-ae80-e67552dda38b","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:21","title":"Ricky Martin a negyedik gyereket várja a férjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]