[{"available":true,"c_guid":"ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","shortLead":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","id":"20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9551a-0f85-4e6c-8410-177877ea82af","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","timestamp":"2019. október. 01. 09:12","title":"Hodász atya megint trollkodik, de most nem a melegek kárára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2261cc6-2df0-496a-ba06-49cc81cf2456","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amery parti jégmezőről több mint fél évszázada nem tört le ekkora jéghegy.","shortLead":"Az Amery parti jégmezőről több mint fél évszázada nem tört le ekkora jéghegy.","id":"20190930_antarktisz_leszakadt_jeghegy_amery_jegmezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2261cc6-2df0-496a-ba06-49cc81cf2456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aea280-76c8-4505-9d2d-fe06e45e76b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_antarktisz_leszakadt_jeghegy_amery_jegmezo","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:56","title":"315 milliárd tonnás jégdarab szakadt le az Antarktiszról – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6100087c-cf67-4357-b35d-ba66355d5d45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármesterjelöltje osztotta meg a fotót.","shortLead":"A város polgármesterjelöltje osztotta meg a fotót.","id":"20190930_Patkany_szaladgalt_a_berettyoujfalui_korhaz_folyosojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6100087c-cf67-4357-b35d-ba66355d5d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ddb403b-0608-4cf9-b4ba-f6a7629782ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Patkany_szaladgalt_a_berettyoujfalui_korhaz_folyosojan","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:42","title":"Patkány szaladgált a berettyóújfalui kórház folyosóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3208ccb3-89ae-44e8-a5c4-4556dd39bf88","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"A repülőtéri vonaljegyet és a napijegyeket már eddig is meg lehetett vásárolni telefonnal.","shortLead":"A repülőtéri vonaljegyet és a napijegyeket már eddig is meg lehetett vásárolni telefonnal.","id":"20190930_Matol_mobilon_is_lehetett_budapesti_berletet_venni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3208ccb3-89ae-44e8-a5c4-4556dd39bf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7c0215-f788-46cc-bc12-b4e0ebf9b864","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Matol_mobilon_is_lehetett_budapesti_berletet_venni","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:09","title":"Mától mobilon is lehet budapesti bérletet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák anyavállalat csődje miatt többen is érdeklődnek a Neckermann Magyarország megvásárlása iránt. ","shortLead":"Az osztrák anyavállalat csődje miatt többen is érdeklődnek a Neckermann Magyarország megvásárlása iránt. ","id":"20190930_Uj_tulajdonoshoz_kerulhet_a_magyar_Neckermann","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44ba7e5-3d43-449e-bd9b-ed5a46c01572","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Uj_tulajdonoshoz_kerulhet_a_magyar_Neckermann","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:30","title":"Új tulajdonoshoz kerülhet a magyar Neckermann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök úgy véli, ha felmentik hivatalából, az polgárháborúhoz fog vezetni.","shortLead":"Az elnök úgy véli, ha felmentik hivatalából, az polgárháborúhoz fog vezetni.","id":"20191001_donald_trump_impeachment_eljaras_felmentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cd027a-c325-4771-9a46-0ca3b571ec24","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_donald_trump_impeachment_eljaras_felmentes","timestamp":"2019. október. 01. 07:23","title":"Trump szerint le kellene tartóztatni azt, aki a felmentését szorgalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint a Párbeszéd politikusa akadályozza Tarlós István leváltását.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint a Párbeszéd politikusa akadályozza Tarlós István leváltását.","id":"20190930_Puzser_Karacsony_fopolgarmester_visszalepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d7b66c-9669-44d1-b08f-0b1feacb6a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Puzser_Karacsony_fopolgarmester_visszalepes","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"Puzsér: Felszólítom Karácsony Gergelyt, hogy lépjen vissza!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1233a89-759f-426a-ab60-982e5b32032b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerősei, kollégái és számtalan fiatal nő Yahoo-jelszavát szerezte meg a Yahoo egykori szoftvermérnöke.","shortLead":"Ismerősei, kollégái és számtalan fiatal nő Yahoo-jelszavát szerezte meg a Yahoo egykori szoftvermérnöke.","id":"20191001_yahoo_adatlopas_reyes_daniel_ruiz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1233a89-759f-426a-ab60-982e5b32032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9fe5fb-881e-4e58-86b8-6627f2e4b88d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_yahoo_adatlopas_reyes_daniel_ruiz","timestamp":"2019. október. 01. 18:03","title":"5 év börtönt kaphat a Yahoo volt alkalmazottja, mert szexképeket és -videókat lopott a felhasználóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]