Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1 ötszörös világbajnoka civilben nem csak Mercedeseket szeret vezetni.","shortLead":"A Forma–1 ötszörös világbajnoka civilben nem csak Mercedeseket szeret vezetni.","id":"20191007_a_nap_fotoja_hamilton_szuperdraga_ferrarijaval_pozol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffa9a4e-22a1-452c-ae68-e88c81c7fddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_a_nap_fotoja_hamilton_szuperdraga_ferrarijaval_pozol","timestamp":"2019. október. 07. 15:21","title":"A nap fotója: Hamilton szuperdrága hibrid Ferrarijával pózol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f11246-cbab-4d5e-94c3-364dbf522c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kalifornia kormányzója két olyan törvényjavaslatot írt alá, amelyekkel elejét vennék a deepfake-videók terjedésének.","shortLead":"Kalifornia kormányzója két olyan törvényjavaslatot írt alá, amelyekkel elejét vennék a deepfake-videók terjedésének.","id":"20191007_kalifornia_deepfake_video_keszitese_terjesztese_illegalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4f11246-cbab-4d5e-94c3-364dbf522c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5477b34b-1954-4b93-acc7-7e00b4bfeb2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_kalifornia_deepfake_video_keszitese_terjesztese_illegalis","timestamp":"2019. október. 07. 10:33","title":"Kaliforniában arra jutottak, két törvény megálljt parancsolhat a kamuvideóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15568d2-e52f-4ca7-98cf-aba20b5661ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan alapítvány is támogatja a polgármestert, amelynek épp ő az elnöke.","shortLead":"Olyan alapítvány is támogatja a polgármestert, amelynek épp ő az elnöke.","id":"20191007_Tobb_szazmillio_forintot_kaptak_az_obudai_civilek_hogy_tamogassak_Bus_Balazst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15568d2-e52f-4ca7-98cf-aba20b5661ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39be79-730c-4c66-9063-a0ae8bce76e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Tobb_szazmillio_forintot_kaptak_az_obudai_civilek_hogy_tamogassak_Bus_Balazst","timestamp":"2019. október. 07. 13:40","title":"Több százmillió forintot kaptak az óbudai civilek, hogy támogassák Bús Balázst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8f78c0-b8c2-4ee8-8075-152eb254a75f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Védelmi együttműködési megállapodást írt alá szombaton Athénban Mike Pompeo amerikai és Níkosz Déndiasz görög külügyminiszter, ami jelentősen megnöveli az amerikai katonai jelenlétet Görögországban.","shortLead":"Védelmi együttműködési megállapodást írt alá szombaton Athénban Mike Pompeo amerikai és Níkosz Déndiasz görög...","id":"20191005_Tobb_amerikai_katona_lesz_Gorogorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba8f78c0-b8c2-4ee8-8075-152eb254a75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e526494d-a461-48d2-b179-8be6cc779d38","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Tobb_amerikai_katona_lesz_Gorogorszagban","timestamp":"2019. október. 05. 19:20","title":"Több amerikai katona lesz Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","shortLead":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","id":"20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f1cf96-deeb-4de0-a737-95c7812213b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","timestamp":"2019. október. 07. 08:03","title":"Súlyos hibát talált a Google az Androidban, a Samsung és a Huawei mobiljai is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő vendége, aki többször szerepelt Magyarországon is.

A New York-i Metropolitan sztártenorja szombaton halt meg Monte Tauró-i otthonában, a szicíliai Augusta elővárosában. A mentők sikertelenül kísérelték meg újraélesztését.","shortLead":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő...","id":"20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ada7aeb-c16d-4abd-b8bd-1a7fbb2bbec0","keywords":null,"link":"/kultura/20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","timestamp":"2019. október. 06. 15:55","title":"Meghalt Marcello Giordani olasz sztártenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5c5ef0-ca50-46a6-8e5a-7001c31b728b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lehet Boris Johnson miniszterelnököt jogi eszközökkel kényszeríteni a halasztásra.","shortLead":"Nem lehet Boris Johnson miniszterelnököt jogi eszközökkel kényszeríteni a halasztásra.","id":"20191007_A_skot_fobirosag_elvetette_a_megallapodas_nelkuli_Brexit_biroi_tilalmat_kezdemenyezo_keresetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c5c5ef0-ca50-46a6-8e5a-7001c31b728b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e79ade7-1636-4aa2-abf7-0f91e96cead9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_A_skot_fobirosag_elvetette_a_megallapodas_nelkuli_Brexit_biroi_tilalmat_kezdemenyezo_keresetet","timestamp":"2019. október. 07. 16:25","title":"A skót főbíróság elvetette a megállapodás nélküli Brexitet tiltó keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b260ab99-7381-4576-98bb-5babeb1ca92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy régi vágású új sportkocsi és egy kívül-belül hipermodern sportautó jár azoknak, akik kifizetik a komoly összeget.","shortLead":"Egy régi vágású új sportkocsi és egy kívül-belül hipermodern sportautó jár azoknak, akik kifizetik a komoly összeget.","id":"20191007_potom_23_milliard_forintert_parosaval_aruljak_ezeket_az_uj_aston_martinokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b260ab99-7381-4576-98bb-5babeb1ca92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19700c51-3e1a-410d-90f4-49fc2131cecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_potom_23_milliard_forintert_parosaval_aruljak_ezeket_az_uj_aston_martinokat","timestamp":"2019. október. 07. 13:21","title":"Potom 2,3 milliárd forintért párosával árulják ezeket az új Aston Martinokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]