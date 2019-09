Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"489b07d0-3452-4f66-8950-9e83e2fb58cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A kétszeres Oscar-díjas spanyol filmrendező, a kortárs filmművészet egyik legérdekesebb alakja szeptember 25-én lesz hetvenéves. Vagy ma, 24-én lett az.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas spanyol filmrendező, a kortárs filmművészet egyik legérdekesebb alakja szeptember 25-én lesz...","id":"20190924_Pedro_Almodovar_szuletesnap_portre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=489b07d0-3452-4f66-8950-9e83e2fb58cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cbec65-02b1-443a-9844-d5f3760f0853","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Pedro_Almodovar_szuletesnap_portre","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:41","title":"Ma ünnepli születésnapját Pedro Almodóvar. Vagy holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Semmi akciójelenet, semmi formai újítás, semmi gigantikus látványvilág, csak két zseniális színész jutalomjátéka és egy egyszerű, erős üzenet – de épp ettől működik nagyon Tóth Barnabás Akik maradtak című szívmelengető filmje.","shortLead":"Semmi akciójelenet, semmi formai újítás, semmi gigantikus látványvilág, csak két zseniális színész jutalomjátéka és...","id":"20190925_toth_barnabas_orcar_dij_jeloles_akik_maradtak_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734b896e-16b1-4822-8efb-716fe87257e6","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_toth_barnabas_orcar_dij_jeloles_akik_maradtak_kritika","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:00","title":"„Nem hiszek már Istenben, ezért nem is haragszom rá” – így láttuk a magyar Oscar-jelölt filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Briliáns elmék című sorozat fináléja késztette nosztalgiázásra Patrick J. Adamst.","shortLead":"A Briliáns elmék című sorozat fináléja késztette nosztalgiázásra Patrick J. Adamst.","id":"20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ab493a-377a-44af-80ad-48e6d3913fa3","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:02","title":"Meghan Markle-ról eddig soha nem látott fotókat tett közzé a volt kollégája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccb2fa0-408a-421f-a880-a40628d83408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kész szerencse, hogy most lesz az idősek világnapja.","shortLead":"Kész szerencse, hogy most lesz az idősek világnapja.","id":"20190924_terezvaros_utalvany_nyugdijas_hassay_zsofia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ccb2fa0-408a-421f-a880-a40628d83408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b72b018-e5c2-4322-9b25-f7b7019fc9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_terezvaros_utalvany_nyugdijas_hassay_zsofia","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:42","title":"Terézvárosban tízezer forintos utalványt kapnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Már a második nagy átszervezés fejeződik be a Volánbusznál, de a közlekedők a gyakorlatban ebből szinte semmit sem vesznek majd észre. Az egységes menetrend bevezetésében, ami az ingázók életét valóban megkönnyítené, semmilyen előrelépés nincs. ","shortLead":"Már a második nagy átszervezés fejeződik be a Volánbusznál, de a közlekedők a gyakorlatban ebből szinte semmit sem...","id":"20190925_Oktober_elsejen_indul_az_uj_Volanbusz_de_a_szinen_es_a_logon_kivul_semmi_nem_valtozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aad81b-4542-4b7a-a8c6-d77ef756edaa","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Oktober_elsejen_indul_az_uj_Volanbusz_de_a_szinen_es_a_logon_kivul_semmi_nem_valtozik","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:15","title":"Október elsején indul az új Volánbusz, de a színen és a logón kívül semmi sem változik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762df45b-1870-43f8-b82b-9aa837a8858a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kérdés azért vetődhetett fel, mert egy autós igencsak meglepődött, amikor az alábbi jelenetet látta egy kansasi autópályán.","shortLead":"A kérdés azért vetődhetett fel, mert egy autós igencsak meglepődött, amikor az alábbi jelenetet látta egy kansasi...","id":"20190924_Video_Amerikaban_teljesen_legalis_igy_szallitni_gyerekeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=762df45b-1870-43f8-b82b-9aa837a8858a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb669f69-ae2a-40c7-b69b-215b978715d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Video_Amerikaban_teljesen_legalis_igy_szallitni_gyerekeket","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:27","title":"Videó: Amerikában teljesen legális így szállítani gyerekeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Igaz, sem Botka László, sem Nemesi Pál nem vesz részt rajta.","shortLead":"Igaz, sem Botka László, sem Nemesi Pál nem vesz részt rajta.","id":"20190925_Szegedi_civilek_polgarmester_jelolti_vitat_szerveznek_de_sem_Botka_sem_Nemesi_nem_megy_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0411cbc0-2cd7-4aad-acee-2c002c29c746","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Szegedi_civilek_polgarmester_jelolti_vitat_szerveznek_de_sem_Botka_sem_Nemesi_nem_megy_el","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:50","title":"Szegeden sikerült az, ami Budapesten nem: vita lesz a polgármesterjelöltek között ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29068082-4d18-41a5-9012-a65f4cf36d10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jókora frissítésen van túl az IKEA népszerű alkalmazása, a Place, amellyel még a vásárlás előtt megnézhetjük, hogy fog kinézni a szoba a bútorokkal, amiket meg szeretnénk venni.","shortLead":"Jókora frissítésen van túl az IKEA népszerű alkalmazása, a Place, amellyel még a vásárlás előtt megnézhetjük, hogy fog...","id":"20190924_ikea_place_butor_alkalamazas_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29068082-4d18-41a5-9012-a65f4cf36d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef912cc8-7a98-4549-9de2-5eb916bef1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_ikea_place_butor_alkalamazas_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:03","title":"Újít az IKEA: már egy egész szobát berendezhet, mielőtt megvenné a bútorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]