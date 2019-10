Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok a felvételek, amelyekről egy kiszivárogtató blog névtelen szerzője azt állítja, hogy a polgármester szerepel rajtuk prostituáltak társaságában. Üzent viszont valami mást Facebookon. ","shortLead":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok...","id":"20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd62526-b87b-45bd-9688-b7ace474a464","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","timestamp":"2019. október. 06. 09:57","title":"\"Kitartunk\" – családi fotóval üzent Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Változatos irodalmi programok, koncertek mellett több mint negyven kiadó mutatja be újdonságait az őszi Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron csütörtöktől vasárnapig a Várkert Bazárban. A Margón a HVG Könyvek csapatával is találkozhat.","shortLead":"Változatos irodalmi programok, koncertek mellett több mint negyven kiadó mutatja be újdonságait az őszi Margó Irodalmi...","id":"20191007_Csutortokon_kezdodik_a_Margo_Fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a214d3-6ba3-4908-93b7-92fdb5403ae7","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Csutortokon_kezdodik_a_Margo_Fesztival","timestamp":"2019. október. 07. 16:45","title":"Bödőcs, Karafiáth, Krasznahorkai - csütörtökön kezdődik a Margó Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelentős engedményt tettek Szaúd-Arábiában a külföldi turistáknak: végre nem kell házasnak lenni ahhoz, hogy egy pár közös hotelszobában kapjon szállást. Máshol is lazítottak az ultrakonzervatív iszlám ország szabályain.","shortLead":"Jelentős engedményt tettek Szaúd-Arábiában a külföldi turistáknak: végre nem kell házasnak lenni ahhoz, hogy egy pár...","id":"20191006_Igy_lenditik_fel_a_turizmust_SzaudArabiaban_nem_kell_bizonyitani_a_hazassagot_a_kozos_hotelszobahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396f3f53-4e03-4f48-a2bc-24821c0e8fc4","keywords":null,"link":"/elet/20191006_Igy_lenditik_fel_a_turizmust_SzaudArabiaban_nem_kell_bizonyitani_a_hazassagot_a_kozos_hotelszobahoz","timestamp":"2019. október. 06. 10:26","title":"Nem kell már bizonyítani a házasságot a közös hotelszobához Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d8c97e-2b82-4926-8e44-07b2a037b9af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bottal ásó cebu szigeti disznókat figyeltek meg. \r

","shortLead":"Bottal ásó cebu szigeti disznókat figyeltek meg. \r

","id":"20191006_cebu_szigeti_diszno_eszkozhasznalat_kutatas_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94d8c97e-2b82-4926-8e44-07b2a037b9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6510910f-d3be-49ad-b1c3-c561f20978ec","keywords":null,"link":"/elet/20191006_cebu_szigeti_diszno_eszkozhasznalat_kutatas_film","timestamp":"2019. október. 06. 10:52","title":"Ilyen még nem történt: eszközt használó disznókat sikerült filmre venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4aa9b1-7534-4269-85da-f764d7c006b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Független vizsgálatot sürgetett szombaton a hongkongi kormányellenes tüntetéseken történt erőszakcselekmények kivizsgálására Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa a malajziai fővárosban, Kuala Lumpurban tartott sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Független vizsgálatot sürgetett szombaton a hongkongi kormányellenes tüntetéseken történt erőszakcselekmények...","id":"20191005_Vizsgalatot_surget_az_ENSZ_fobiztosa_a_hongkongi_tuntetesek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b4aa9b1-7534-4269-85da-f764d7c006b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56e3ddc-0225-45ab-a0b8-a4d8027dfec5","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Vizsgalatot_surget_az_ENSZ_fobiztosa_a_hongkongi_tuntetesek_ugyeben","timestamp":"2019. október. 05. 21:50","title":"Vizsgálatot sürget az ENSZ főbiztosa a hongkongi tüntetések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dedd17b6-0257-4ece-aa00-87e73566fd6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Velünk élő legendákat mesél és oszlat el az RTL Klub történelmi magazinja, az 500. adásához ért XXI. század.\r

","shortLead":"Velünk élő legendákat mesél és oszlat el az RTL Klub történelmi magazinja, az 500. adásához ért XXI. század.\r

","id":"201940__xxi_szazad__rtl_klub__babszinhaz_mint_menedek__mindent_emlekezetbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dedd17b6-0257-4ece-aa00-87e73566fd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed1bdac-4634-4967-a082-89be80baa165","keywords":null,"link":"/360/201940__xxi_szazad__rtl_klub__babszinhaz_mint_menedek__mindent_emlekezetbol","timestamp":"2019. október. 07. 12:30","title":"Kádár leesett a szekérről. Schwarzenegger bepisilt – a XXI. században a XX.-ról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi magyar válogatott labdarúgó várhatóan nem hosszabbít a Chicago Fire-rel.","shortLead":"A korábbi magyar válogatott labdarúgó várhatóan nem hosszabbít a Chicago Fire-rel.","id":"20191007_nikolics_nemanja_chicago_fire_amerika_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f289e298-acbf-401d-9f64-79e23c086b03","keywords":null,"link":"/sport/20191007_nikolics_nemanja_chicago_fire_amerika_foci","timestamp":"2019. október. 07. 10:06","title":"Gólpasszal búcsúzott el Amerikától Nikolics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78","c_author":"Joób Márk","category":"360","description":"A kormány politikája nem egyeztethető össze a keresztény erkölcstan alapját képező szeretetparanccsal, írja Joób Márk filozófus. Vélemény.","shortLead":"A kormány politikája nem egyeztethető össze a keresztény erkölcstan alapját képező szeretetparanccsal, írja Joób Márk...","id":"201940_az_orbani_keresztenydemokracia_erkolcstelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4430ec4-23ac-46de-8d82-de63ed9e0fb5","keywords":null,"link":"/360/201940_az_orbani_keresztenydemokracia_erkolcstelen","timestamp":"2019. október. 06. 10:00","title":"Joób Márk: Az orbáni kereszténydemokrácia erkölcstelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]