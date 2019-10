Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74fcdc70-216c-4614-8d20-38c012b172ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sétáló Budapest bejelentést tett a helyi választási bizottságnál, mert két DK-s dzsekis férfi a plakátjaikat rongálta.","shortLead":"A Sétáló Budapest bejelentést tett a helyi választási bizottságnál, mert két DK-s dzsekis férfi a plakátjaikat rongálta.","id":"20191008_Setalo_Budapest_A_DK_aktivistai_szervezetten_tepkedik_a_plakatjaikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74fcdc70-216c-4614-8d20-38c012b172ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311d9fd5-4b87-4493-b97d-a89aedf8a6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Setalo_Budapest_A_DK_aktivistai_szervezetten_tepkedik_a_plakatjaikat","timestamp":"2019. október. 08. 17:27","title":"Puzsérék szerint a DK aktivistái szervezetten tépkedik a plakátjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015f949f-7fc9-4e18-9752-bb1f9ea5a7e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fából készült alak a Duna-parton ücsörög. ","shortLead":"A fából készült alak a Duna-parton ücsörög. ","id":"20191009_Fotok_Ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_uszadekfabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=015f949f-7fc9-4e18-9752-bb1f9ea5a7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c117915f-e50d-4838-bc41-183b8bc9e29d","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Fotok_Ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_uszadekfabol","timestamp":"2019. október. 09. 11:08","title":"Fotók: újabb gerillaszobor tűnt fel Budapesten, ezúttal uszadékfából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy 150 milliárdból épül a Rákos–Hatvan-vasútvonal, és bár elsőre úgy tűnhetett, ebből kimarad Mészáros Lőrinc és a NER, kicsit mélyebbre ásva már megtaláljuk a felcsúti dollármilliárdost és társait.","shortLead":"Mintegy 150 milliárdból épül a Rákos–Hatvan-vasútvonal, és bár elsőre úgy tűnhetett, ebből kimarad Mészáros Lőrinc és...","id":"20191008_meszaros_homlok_strabag_vasutepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9ec49c-4609-41a0-8ce3-dbc8a1070b3f","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_meszaros_homlok_strabag_vasutepites","timestamp":"2019. október. 08. 10:57","title":"Már a külföldiek is tudják, Magyarországon Mészárosékat kell alkalmazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A médiaszabadság helyzetéről szóló kurzust másokkal együtt tartja majd Jávor.","shortLead":"A médiaszabadság helyzetéről szóló kurzust másokkal együtt tartja majd Jávor.","id":"20191007_ceu_javor_benedek_mediaszabadsag_helyzete_kurzus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859d7a32-f5a9-4887-bd0a-ab85bd77da13","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_ceu_javor_benedek_mediaszabadsag_helyzete_kurzus","timestamp":"2019. október. 07. 20:53","title":"A CEU-n tart majd kurzust Jávor Benedek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb tíz közé csak egy vidéki gimnázium fért, a teljes, százas listán viszont csak az iskolák harmada fővárosi.","shortLead":"A legjobb tíz közé csak egy vidéki gimnázium fért, a teljes, százas listán viszont csak az iskolák harmada fővárosi.","id":"20191008_hvg_kozepiskolai_rangsor_2020_fazekas_radnoti_eduline","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d168c202-3d94-454c-9fb6-8fc4aba45b50","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_hvg_kozepiskolai_rangsor_2020_fazekas_radnoti_eduline","timestamp":"2019. október. 08. 12:04","title":"Itt a HVG 2020-as középiskolai rangsora, újra a Fazekas vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcf99b6-62f1-4487-8c70-d6ea8b0da435","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy arra haladó autó kamerája felvette az életveszélyes előzést.","shortLead":"Egy arra haladó autó kamerája felvette az életveszélyes előzést.","id":"20191008_A_leallosavbol_elozott_egy_auto_az_M0ason_egy_hajszalon_mult_a_tragedia__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fcf99b6-62f1-4487-8c70-d6ea8b0da435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f84ecdc-8302-4c2f-8880-a45bb1fd23b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_A_leallosavbol_elozott_egy_auto_az_M0ason_egy_hajszalon_mult_a_tragedia__video","timestamp":"2019. október. 08. 11:53","title":"A leállósávból előzött egy autó az M0-áson, egy hajszálon múlt a tragédia - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c911c-0a99-4b51-83af-fb7aa7adfc69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elkövetkező években mintegy ötmillió eurót fordít a Bécsi Közlekedési Vállalat a metróállomásokon található mosdók felújítására. Akire a metróban jön rá a szükség, az hamarosan harminc ultramodern, higiénikus helyen könnyíthet magán. A Stephansplatzon már át is adták az első felújított illemhelyet.","shortLead":"Az elkövetkező években mintegy ötmillió eurót fordít a Bécsi Közlekedési Vállalat a metróállomásokon található mosdók...","id":"20191008_A_becsi_BKV_WCkben_is_jobban_teljesit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45c911c-0a99-4b51-83af-fb7aa7adfc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bece188-5d1e-4980-98bc-95887ecb3e28","keywords":null,"link":"/elet/20191008_A_becsi_BKV_WCkben_is_jobban_teljesit","timestamp":"2019. október. 08. 10:49","title":"A „bécsi BKV” WC-kben is jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f35725f-0313-4c05-902b-af56f889973b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet utódja, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is befagyasztották. Sok ügyfél járhatott pórul.","shortLead":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet utódja, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is...","id":"201940__megbirsagolt_quantis__novis_biztosito__tulelok__napfogyatkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f35725f-0313-4c05-902b-af56f889973b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8757be6d-c2a9-467c-a101-168f7c6eb9c3","keywords":null,"link":"/360/201940__megbirsagolt_quantis__novis_biztosito__tulelok__napfogyatkozas","timestamp":"2019. október. 09. 07:00","title":"Kezdhetnek aggódni a Brokernet utódjának ügyfelei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]