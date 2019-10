Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trócsányi László megbukott Brüsszelben, Várhelyi Olivér lett az új magyar EU-biztosjelölt; a Dunántúlon is megjelent a sertéspestis; Mészáros Lőrinc cége bejelentkezett az ország ötödének áramellátására. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Trócsányi László megbukott Brüsszelben, Várhelyi Olivér lett az új magyar EU-biztosjelölt; a Dunántúlon is megjelent...","id":"20191006_Es_akkor_Orban_Viktor_Trocsanyi_sertespestis_opus_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c0c6e-195b-4612-bf49-bc6aeb528091","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191006_Es_akkor_Orban_Viktor_Trocsanyi_sertespestis_opus_mav","timestamp":"2019. október. 06. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor meghajolt Brüsszel akarata előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7011616-ede7-40d0-9425-22d6c1e58ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest XX. kerületében zavaró áljelöltek nélkül indul neki a két polgármesterjelölt a választásnak, ám az eddig leválthatatlannak tűnő polgármester ezúttal a baloldal helyett a Fidesz támogatását élvezi. Szabados Ákos döntését korábbi támogatói nem feltétlenül tolerálják majd, ezért egyáltalán nem biztos, hogy jól jön ki a dologból. A meccs közepén, csereként beállított ellenzéki jelölt, Balog Róbert az ismeretlenségében bízik, abban, hogy sem rossz döntések, sem beváltatlan ígéretek nem tapadnak a nevéhez. ","shortLead":"Budapest XX. kerületében zavaró áljelöltek nélkül indul neki a két polgármesterjelölt a választásnak, ám az eddig...","id":"20191007_Pesterzsebet_onkormanyzati_valasztas_Szabados_Akos_Balog_Robert_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7011616-ede7-40d0-9425-22d6c1e58ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74eb9c8d-ef5f-4fa1-93bc-bd060defd31f","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Pesterzsebet_onkormanyzati_valasztas_Szabados_Akos_Balog_Robert_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. október. 07. 06:30","title":"\"Hajlékony gerinc\", \"szélkakas\" – mire megy az exszocialista polgármester a Fidesszel a háta mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50dfc496-6864-4a51-b2fa-1f07e35cbfc7","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Miközben a mozivásznat ellepték a gyilkos bohócok, a legtöbb felnőtt a bohócot még mindig a gyerekek szórakozásával asszociálja. Pedig a legtöbb gyerek nem szereti a bohócokat, sőt a felnőttek sem. És erre meg is van a jó okuk. ","shortLead":"Miközben a mozivásznat ellepték a gyilkos bohócok, a legtöbb felnőtt a bohócot még mindig a gyerekek szórakozásával...","id":"20191005_Miert_olyan_felelmetesek_a_bohocok_Joker_Pennywise_horror","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50dfc496-6864-4a51-b2fa-1f07e35cbfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2b44e1-56c4-4ff0-8128-f1a48332e893","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Miert_olyan_felelmetesek_a_bohocok_Joker_Pennywise_horror","timestamp":"2019. október. 05. 20:00","title":"Miért olyan félelmetesek a bohócok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás tisztasága érdekében a hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter fejenként 250 ezer forint nyomravezetői díjat ajánl fel azoknak, akik választási csalási gyakorlatokat lepleznek le. ","shortLead":"A választás tisztasága érdekében a hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter fejenként 250 ezer forint...","id":"20191006_nyomravezetoi_dij_marki_zay_peter_valasztasi_csalas_hodmezovasarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb0e91-3885-4124-92af-284973816511","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_nyomravezetoi_dij_marki_zay_peter_valasztasi_csalas_hodmezovasarhely","timestamp":"2019. október. 06. 13:07","title":"Nyomravezetői díjat ajánl Márki-Zay annak, aki választási csalást leplez le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82563448-a147-45f2-a8db-a5e9602ff6ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kamcsatka-félszigeten található vulkán aktivitása fennakadásokat okozhat a légi forgalomban.","shortLead":"A Kamcsatka-félszigeten található vulkán aktivitása fennakadásokat okozhat a légi forgalomban.","id":"20191006_sivelucs_vulkan_kamcsatka_hamuoszlop_legi_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82563448-a147-45f2-a8db-a5e9602ff6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c7673c-0c85-411f-9068-cac7fb8c7693","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_sivelucs_vulkan_kamcsatka_hamuoszlop_legi_kozlekedes","timestamp":"2019. október. 06. 20:21","title":"Tíz kilométeres hamuoszlopot küldött a levegőbe a Sivelucs - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b260ab99-7381-4576-98bb-5babeb1ca92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy régi vágású új sportkocsi és egy kívül-belül hipermodern sportautó jár azoknak, akik kifizetik a komoly összeget.","shortLead":"Egy régi vágású új sportkocsi és egy kívül-belül hipermodern sportautó jár azoknak, akik kifizetik a komoly összeget.","id":"20191007_potom_23_milliard_forintert_parosaval_aruljak_ezeket_az_uj_aston_martinokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b260ab99-7381-4576-98bb-5babeb1ca92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19700c51-3e1a-410d-90f4-49fc2131cecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_potom_23_milliard_forintert_parosaval_aruljak_ezeket_az_uj_aston_martinokat","timestamp":"2019. október. 07. 13:21","title":"Potom 2,3 milliárd forintért párosával árulják ezeket az új Aston Martinokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32cbd6a-1650-4fa3-9977-b7ff747f7f1b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Könnyű Leckék című dokumentumfilm egy szomáliai menekült lány beilleszkedését mutatja be Magyarországon. A második részben Kafi úszni tanul és a szalagavató táncra is készülnie kell. Az epizódban betekintést kaphatunk a gyermekotthon zsúfolt mindennapjaiba is. ","shortLead":"A Könnyű Leckék című dokumentumfilm egy szomáliai menekült lány beilleszkedését mutatja be Magyarországon. A második...","id":"20191005_Konnyu_Leckek_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32cbd6a-1650-4fa3-9977-b7ff747f7f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e729c51c-05c3-4a2c-b75a-fc296a5c388f","keywords":null,"link":"/360/20191005_Konnyu_Leckek_masodik_resz","timestamp":"2019. október. 05. 19:00","title":"Doku360: \"Ittragadtam. A többiek továbbmentek, de én elfáradtam\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"Akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191007_Molotovkoktelt_dobott_elettarsa_hazara_es_autojara_egy_borsodi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1283cc-a6fe-4c30-ab26-d41c5200bb20","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Molotovkoktelt_dobott_elettarsa_hazara_es_autojara_egy_borsodi_ferfi","timestamp":"2019. október. 07. 13:53","title":"Molotov-koktélt dobott élettársa házára és autójára egy borsodi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]