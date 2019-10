Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f9b6c1c-c41a-4baf-8b3d-5821e1fb9e82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási csalás miatt tesz feljelentést az ellenzék. ","shortLead":"Választási csalás miatt tesz feljelentést az ellenzék. ","id":"20191007_hangfelvetel_miskolc_jelolt_penz_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9b6c1c-c41a-4baf-8b3d-5821e1fb9e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fea2492-bb5f-4ff0-b985-709aa3eade5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_hangfelvetel_miskolc_jelolt_penz_fidesz","timestamp":"2019. október. 07. 20:10","title":"Hangfelvételen beszél egy miskolci jelölt arról, hogy csak a pénzért indult el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szöveges üzeneteket és a mobilra érkező értesítéséket már eddig is kezelhettük a windowsos számítógépről, a Your Phone újdonságával viszont hívásokat is fogadhatunk a számítógéppel.","shortLead":"A szöveges üzeneteket és a mobilra érkező értesítéséket már eddig is kezelhettük a windowsos számítógépről, a Your...","id":"20191009_microsoft_windows_10_your_phone_okostelefon_hivasok_kezelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd5fe6-88f0-4c85-8c5f-a017b9651512","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_microsoft_windows_10_your_phone_okostelefon_hivasok_kezelese","timestamp":"2019. október. 09. 10:03","title":"Fontos frissítést készített a Microsoft, tényleg windowsos telefont csinálnak az androidos mobilokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Különböztek az elképzelések.","shortLead":"Különböztek az elképzelések.","id":"20191008_Elkuldtek_Miriutat_Kisvardarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83be73a3-4c0e-4d73-8a3a-a45ef6ab32fd","keywords":null,"link":"/sport/20191008_Elkuldtek_Miriutat_Kisvardarol","timestamp":"2019. október. 08. 19:11","title":"Elküldték Miriutát Kisvárdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Belekeveredett a magyar választási kampányba Scarlett Johansson, tanárt fenyegettek egy pesti középiskolában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Belekeveredett a magyar választási kampányba Scarlett Johansson, tanárt fenyegettek egy pesti középiskolában...","id":"20191008_Radar_360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7091202-d661-4de4-97f9-cbde9e99b117","keywords":null,"link":"/360/20191008_Radar_360","timestamp":"2019. október. 08. 08:00","title":"Radar 360: A Borkai család új ügyei és a saját sógorát lebuktató jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az amerikai elnök gyakori használója a Twitternek, az még tőle is szokatlan, amit október első napjain művelt.","shortLead":"Bár az amerikai elnök gyakori használója a Twitternek, az még tőle is szokatlan, amit október első napjain művelt.","id":"20191009_donald_trump_twitter_aktivitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddf5b2b-0a1e-4af0-9878-33417f89a4a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_donald_trump_twitter_aktivitas","timestamp":"2019. október. 09. 16:03","title":"Trump rákapcsolt, ég a keze alatt a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hat tagú család összekapaszkodva akart fotózkodni egy folyóban.","shortLead":"A hat tagú család összekapaszkodva akart fotózkodni egy folyóban.","id":"20191008_szelfi_halalos_aldozat_folyo_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4799a62-0b75-48c5-ab14-5a84b21190ca","keywords":null,"link":"/elet/20191008_szelfi_halalos_aldozat_folyo_india","timestamp":"2019. október. 08. 10:29","title":"Négyen haltak bele egy félresikerült szelfizésbe Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8c9421-e868-40c9-8e49-f3cb8145c8f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kikerült hangfelvétel szerint többféle módon is próbálták rávenni a tiszafüredi Spisák Györgyöt arra, hogy mondjon le és ne induljon el a fideszes polgármesterrel szemben. ","shortLead":"Egy kikerült hangfelvétel szerint többféle módon is próbálták rávenni a tiszafüredi Spisák Györgyöt arra, hogy mondjon...","id":"20191007_Ujabb_hangfelvetel_palyazati_penzzel_akartak_lekenyerezni_a_tiszafuredi_ellenzeki_jeloltet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e8c9421-e868-40c9-8e49-f3cb8145c8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ee5b8f-2866-4a90-9e43-b46348490cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Ujabb_hangfelvetel_palyazati_penzzel_akartak_lekenyerezni_a_tiszafuredi_ellenzeki_jeloltet","timestamp":"2019. október. 07. 21:49","title":"Újabb hangfelvétel: pályázati pénzzel akarták lekenyerezni a tiszafüredi ellenzéki jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre a mentőket is riasztották. \r

","shortLead":"A helyszínre a mentőket is riasztották. \r

","id":"20191009_Fotok_Gazrobbanas_volt_egy_tarsashazban_Szekszardon_tobb_lakas_is_erintett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83803d63-decd-45a0-a96c-c4685a605821","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Fotok_Gazrobbanas_volt_egy_tarsashazban_Szekszardon_tobb_lakas_is_erintett","timestamp":"2019. október. 09. 11:50","title":"Öt ember megsérült egy társasházi gázrobbanásban Szekszárdon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]