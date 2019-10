Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és "alkotmányos költségekről" szóló, pletykaszinten keringő ügyeit. Csak kicsin múlt, hogy az erőforráshiányos ellenzék nem nyert, és ebben benne volt a jobbikos politikusok utolsó pillanatban jött szembefordulása Borkai ellenzékével és pár civil jelöltre leadott szavazat is. De a polgármester igazából már csak arra várhat, hogy mikor kapja meg a selyemzsinórt Orbán Viktortól. 2019. október. 14. 01:03 Győr, a győztesek nélküli város

A fővárost fölényesen vitte Karácsony Gergely, 13 budapesti kerületnek is ellenzéki polgármestere lesz az önkormányzati választás után. Vidéken erős maradt a Fidesz, de néhány nagyvárost elvesztett. 2019. október. 14. 08:00 Radar 360: Bejött az összefogás, sok helyen nyert az ellenzék

Ez a HVG360 reggeli hírösszefoglalója.

2019. október. 14. 18:09 Tüntetők zárták le a barcelonai repülőtér környékét

Tüntetések kezdődtek, miután börtönbüntetésre ítéltek több, a függetlenségért küzdő katalán vezetőt.

2019. október. 14. 14:39 Diák kezét törte el egy hódmezővásárhelyi tanár, vádat emeltek ellene

A férfi az iskola vécéjébe rángatta a gyereket. ","shortLead":"A megválasztott polgármester hétfőn bement a hivatalba, nehogy kivihessenek onnan valamilyen dokumentumot. ","id":"20191014_baranyi_krisztina_polgarmester_ferencvaros_iratok_eltuntetes_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b15426-bb46-4cc9-8a1d-5e55f8c6bc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820ea297-37cd-4949-bb32-d9d8089ca32c","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_baranyi_krisztina_polgarmester_ferencvaros_iratok_eltuntetes_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 14. 13:41","title":"Baranyi Krisztina: Iratokat akarnak eltüntetni a ferencvárosi önkormányzatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ea3698-f592-4017-8af6-e09b0a86adfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jópofa ötletet valósítottak meg a német autóklubnál, ahol azt is komolyan veszik, ha játszanak. ","shortLead":"Jópofa ötletet valósítottak meg a német autóklubnál, ahol azt is komolyan veszik, ha játszanak. 2019. október. 13. 18:51 Will Smith szívesen játszana egy filmben a fiatal Marlon Brandóval

Igen, ez itt már a jövő.

2019. október. 14. 09:45 A Viszkist megbüntették, aztán ivott egy whiskyt

A szlovák adóhatóság munkatársa kapta el Ambrus Attilát, aki elismerte, hogy ostobaságot követett el.