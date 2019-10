Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Urnazárás előtt pár perccel posztolt csak a szavazásról. ","shortLead":"Urnazárás előtt pár perccel posztolt csak a szavazásról. ","id":"20191013_Elokerult_Borkai_Zsolt_o_is_leszavazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3171fd44-b9ac-4fb5-b0aa-be8145ccd30b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Elokerult_Borkai_Zsolt_o_is_leszavazott","timestamp":"2019. október. 13. 18:55","title":"Előkerült Borkai Zsolt, ő is leszavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3236f9-31e8-427c-be5c-d7d044c25e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a párt- és kormányszócső Magyar Nemzet, hanem a hvg.hu által megkérdezett fideszesek is a szexbotrányba keveredett Borkai Zsoltot okolják a párt vasárnapi választási kudarcáért. Arról, hogy már korábban le kellett-e volna mondani a győri polgármesternek, megoszlanak a párton belüli vélemények, de azt, hogy megtarthassa posztját a vasárnap újraválasztott politikus, egyetlen megkérdezett sem tartja elképzelhetőnek.","shortLead":"Nemcsak a párt- és kormányszócső Magyar Nemzet, hanem a hvg.hu által megkérdezett fideszesek is a szexbotrányba...","id":"20191014_borkai_fidesz_onkormanyzati_valasztas_reakciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd3236f9-31e8-427c-be5c-d7d044c25e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9aacf40-fdb8-43ea-b5a5-fdbb1dfcfb29","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_borkai_fidesz_onkormanyzati_valasztas_reakciok","timestamp":"2019. október. 14. 20:30","title":"\"Nagyot hibázott az elnökség\" - Borkai fejét követelik a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét holttestet elrejtette a gyilkosság után.","shortLead":"Mindkét holttestet elrejtette a gyilkosság után.","id":"20191015_Ket_ujszulott_gyermeket_is_megfojtotta_egy_sarkereszturi_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18243bc9-41d9-40aa-b78d-d2d087f3ef67","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Ket_ujszulott_gyermeket_is_megfojtotta_egy_sarkereszturi_no","timestamp":"2019. október. 15. 10:44","title":"Két újszülött gyermekét is megfojtotta egy sárkeresztúri nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az első felmérések szerint továbbra is önállóan kormányozhat Lengyelországban a radikális jobboldali Jog és Igazságosság párt, amely a négy évvel ezelőttinél 10%-kal magasabb, 61 %-os részvétel mellett még növelte is mandátumai számát: az előzetes számítás szerint 235 helyett 239 képviselője lesz a 460 fős képviselőházban. 37,6 %-ról 43,6%-ra nőtt a támogatottsága. A remélt minősített többségtől azonban továbbra is messze van.","shortLead":"Az első felmérések szerint továbbra is önállóan kormányozhat Lengyelországban a radikális jobboldali Jog és...","id":"20191013_Kormanyon_marad_a_Jog_es_Igazsagossag_Lengyelorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ebffcf-b725-4d3d-aa58-ea88a26d9828","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Kormanyon_marad_a_Jog_es_Igazsagossag_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. október. 13. 21:53","title":"Kormányon marad a Jog és Igazságosság Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ütközés nem történt, a két vonat mindössze 700 méterre állt meg egymástól. ","shortLead":"Ütközés nem történt, a két vonat mindössze 700 méterre állt meg egymástól. ","id":"20191014_vademeles_vasutas_zalaegerszeg_egymassal_szemben_kozlekedo_vonat_intercity_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d8dedc-c2c9-4b7a-82e9-2d7a6825027a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_vademeles_vasutas_zalaegerszeg_egymassal_szemben_kozlekedo_vonat_intercity_","timestamp":"2019. október. 14. 15:56","title":"Vádat emeltek egy vasutas ellen, aki egymással szemben indított el két vonatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győzelmi sajtótájékoztatót tartott a Mindenki Pécsért Egyesület, miután kiderült, hogy megnyerték a pécsi önkormányzati választást. ","shortLead":"Győzelmi sajtótájékoztatót tartott a Mindenki Pécsért Egyesület, miután kiderült, hogy megnyerték a pécsi önkormányzati...","id":"20191013_Peterffy_Elszamoltatassal_kezdik_a_munkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95704e5-1b64-408b-b22d-f7b849d1b4eb","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Peterffy_Elszamoltatassal_kezdik_a_munkat","timestamp":"2019. október. 13. 23:27","title":"Pécs új, ellenzéki polgármestere elszámoltatással kezdi a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone és UPC közös történetének következő lépéseként változott a Vodafone Magyarország hosszú cégneve. A változás okának köszönhetően a szolgáltató technológiai lehetőségei is bővülnek.","shortLead":"A Vodafone és UPC közös történetének következő lépéseként változott a Vodafone Magyarország hosszú cégneve. A változás...","id":"20191015_vodafone_magyarorszag_mobi_tavkozlesi_zrt_hosszu_cegnev_upc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a937032f-598a-48cd-838a-2f47915366f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_vodafone_magyarorszag_mobi_tavkozlesi_zrt_hosszu_cegnev_upc","timestamp":"2019. október. 15. 13:53","title":"Hosszú nevet vált a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló, pletykaszinten keringő ügyeit. Csak kicsin múlt, hogy az erőforráshiányos ellenzék nem nyert, és ebben benne volt a jobbikos politikusok utolsó pillanatban jött szembefordulása Borkai ellenzékével és pár civil jelöltre leadott szavazat is. De a polgármester igazából már csak arra várhat, hogy mikor kapja meg a selyemzsinórt Orbán Viktortól. ","shortLead":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló...","id":"20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a9f1ba-749d-4fcd-9386-64c56e92d17f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","timestamp":"2019. október. 14. 01:03","title":"Győr, a győztesek nélküli város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]