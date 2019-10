Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint az e-cigaretta \"inhalálása\" már rövid idő alatt is gyulladást okozhat a sejtekben a nem-dohányzóknál.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint az e-cigaretta \"inhalálása\" már rövid idő alatt is gyulladást okozhat a sejtekben...","id":"20191018_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d5e0b0-4172-414a-88e0-57ce6004ad0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas","timestamp":"2019. október. 18. 08:33","title":"Ha eddig nem tette, akkor ezután se szokjon rá az e-cigire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae909475-5681-42ab-82a4-ca91cf471ed7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni újabb kutatás a Kiribati-szigeteknél. A Robert Ballard vezette csoport semmilyen bizonyítékot nem talált arra, hogy a térségben zuhant volna le az amerikai pilóta kétmotoros Lockheed repülőgépe – adta hírül a The New York Times.","shortLead":"Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni...","id":"20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae909475-5681-42ab-82a4-ca91cf471ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b74e3-059e-4755-8d6d-ef98d87a827d","keywords":null,"link":"/elet/20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","timestamp":"2019. október. 16. 10:42","title":"Nem oldódott meg a legendás pilótanő eltűnésének rejtélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4646c347-bec1-44e3-8360-b7ed263e1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elődjénél komolyabb, mégis valamivel olcsóbb notebookot mutatott be a Google.","shortLead":"Az elődjénél komolyabb, mégis valamivel olcsóbb notebookot mutatott be a Google.","id":"20191016_google_pixelbook_go_laptop_bemutato_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4646c347-bec1-44e3-8360-b7ed263e1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2c1017-8876-4f39-ad65-3524f7f94f11","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_google_pixelbook_go_laptop_bemutato_specifikacio","timestamp":"2019. október. 16. 13:03","title":"Ez a laptop egy feltöltéssel 12 órán át megy, ígéri a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c2db22-2071-4597-8bf5-c78886d4553b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan megkeresés érkezett a Pest Megyei Főügyészségre az Egyesült Államokból egy idős, beteg férfi ügyében. ","shortLead":"Szokatlan megkeresés érkezett a Pest Megyei Főügyészségre az Egyesült Államokból egy idős, beteg férfi ügyében. ","id":"20191016_halotta_nyilvanitott_ferfi_amerika_ugyeszseg_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c2db22-2071-4597-8bf5-c78886d4553b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7605ff2d-f544-40f6-bbbf-cebb97cd55cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_halotta_nyilvanitott_ferfi_amerika_ugyeszseg_birosag","timestamp":"2019. október. 16. 11:01","title":"Halottá nyilvánították, nem tud hazatérni egy magyar férfi Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és újságíróktól a bezárt Népszabadság kollektívája. A válaszokat a csütörtökön megjelenő Fedél Nélkül közli. Köztük Alföldi Róbert szavait.","shortLead":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és...","id":"20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84713a34-3a7c-4600-8bc6-afce8c7ec7b8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","timestamp":"2019. október. 17. 08:41","title":"Alföldi Róbert is vállalná a főpolgármesteri posztot, de csak egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74378e0-7639-4f9b-bc7b-ded55bf5ff9a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja most magyarul megjelent könyve kapcsán egy hetet Budapesten tölt, és folytatja a közös munkát a Hősök Tere Kezdeményezéssel, amelynek társalapítója. A TEDxBudapestSalonon tartott, telt házas előadása előtt beszélgettünk új módszeréről, mellyel másként tekinthetünk élettörténetünkre.","shortLead":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja most magyarul megjelent könyve kapcsán egy hetet Budapesten tölt, és...","id":"20191016_Philip_Zimbardo_A_trauma_csak_egy_dolog_a_merleg_egyik_serpenyojeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74378e0-7639-4f9b-bc7b-ded55bf5ff9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd42674c-239c-4a1c-a5d8-fa51338f67e1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191016_Philip_Zimbardo_A_trauma_csak_egy_dolog_a_merleg_egyik_serpenyojeben","timestamp":"2019. október. 16. 09:50","title":"Philip Zimbardo: Donald Trump a legszélsőségesebb jelenhedonista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A közösségi oldalakon nem mindenki az, akinek látszik. A legaktívabb felhasználók mögött sokszor nincs valódi személy. A Deutsche Welle segít leleplezni a kamuprofilokat.","shortLead":"A közösségi oldalakon nem mindenki az, akinek látszik. A legaktívabb felhasználók mögött sokszor nincs valódi személy...","id":"201901016_Mikent_ismerjuk_fel_a_kamuprofilokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a970ca-f024-4a87-9674-dfe6bd0a70cf","keywords":null,"link":"/360/201901016_Mikent_ismerjuk_fel_a_kamuprofilokat","timestamp":"2019. október. 16. 15:00","title":"Videó: Hogyan ismerjük fel a kamuprofilokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezet megkapta ugyan a végzést a dél-koreai hatóságoktól, de koreai nyelven és e-mailben. ","shortLead":"A szervezet megkapta ugyan a végzést a dél-koreai hatóságoktól, de koreai nyelven és e-mailben. ","id":"20191016_kenderesi_tamas_wladar_sandor_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e479c7da-8425-4d4e-bc09-1e8746b03ec8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_kenderesi_tamas_wladar_sandor_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","timestamp":"2019. október. 16. 13:37","title":"Nem tudja még lezárni Kenderesi zaklatási ügyét az úszószövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]