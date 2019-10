Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába nyert meg a polgármester-választást a momentumos Déri Tibor, még nem vehette át hivatalát. Kőbányán az ellenzék közgyűlési többsége a tét.","shortLead":"Hiába nyert meg a polgármester-választást a momentumos Déri Tibor, még nem vehette át hivatalát. Kőbányán az ellenzék...","id":"20191018_Ujpesten_is_megtamadtak_az_ellenzek_gyozelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecf422-d104-436d-ab2f-aaf0291172a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Ujpesten_is_megtamadtak_az_ellenzek_gyozelmet","timestamp":"2019. október. 18. 09:29","title":"Újpesten és Kőbányán is megtámadták az ellenzék győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a801e6c-297c-471f-b8cd-2a44e1c2d227","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyanyja élete forog veszélyben, ezért a főszereplőnek lépnie kell, de nem bánja meg.","shortLead":"Nagyanyja élete forog veszélyben, ezért a főszereplőnek lépnie kell, de nem bánja meg.","id":"201942_film__mumbai_romanc_a_fenykep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a801e6c-297c-471f-b8cd-2a44e1c2d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47217853-5139-4f8f-bd1b-14098b4dfd85","keywords":null,"link":"/360/201942_film__mumbai_romanc_a_fenykep","timestamp":"2019. október. 18. 10:30","title":"Ismét lenyűgöző filmet készített az Ezerízű szerelem rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01530398-4de3-4c29-a12b-5e924db6146c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsét hozna a csapatnak a Dunaszerdahely új kabalája, egy mangalica. Kérdés, hogy szurkolók akarják-e.","shortLead":"Szerencsét hozna a csapatnak a Dunaszerdahely új kabalája, egy mangalica. Kérdés, hogy szurkolók akarják-e.","id":"20191018_mangalaci_mangalica_kabala_dunaszerdahely_foci_fc_dac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01530398-4de3-4c29-a12b-5e924db6146c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef66747-9399-47ab-af5e-2ca4be7c7b25","keywords":null,"link":"/elet/20191018_mangalaci_mangalica_kabala_dunaszerdahely_foci_fc_dac","timestamp":"2019. október. 18. 14:33","title":"Mangalaci keményen próbálkozik, de lehet, hogy ez most kevés lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérte ezt Ursula von der Leyen, Orbán kitartana Várhelyi Olivér mellett.","shortLead":"Hiába kérte ezt Ursula von der Leyen, Orbán kitartana Várhelyi Olivér mellett.","id":"20191017_Orban_a_Fidesz_frakcioulesen_Csak_semmi_panik_van_ido_2022ig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd4866-4305-44ff-8aa2-8f28177e802f","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Orban_a_Fidesz_frakcioulesen_Csak_semmi_panik_van_ido_2022ig","timestamp":"2019. október. 17. 11:53","title":"Orbán nem szeretne női biztosjelöltet megnevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e003804-145c-491b-a6e8-6075f737591a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20191018_Traktorral_fogalmazta_meg_gondolatait_a_Brexitrol_egy_brit_gazda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e003804-145c-491b-a6e8-6075f737591a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e9567d-bde9-450b-b508-f91aad46f299","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Traktorral_fogalmazta_meg_gondolatait_a_Brexitrol_egy_brit_gazda","timestamp":"2019. október. 18. 16:55","title":"Traktorral fogalmazta meg gondolatait a Brexitről egy brit gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S10-tulajdonosok jobban teszik, ha nem ujjlenyomatos azonosítással védik le telefonjukat, a lezárt mobil ugyanis bármely ujjat elfogadja a felnyitáshoz. A gyártó már javában dolgozik a hibajavításon, és mint közölték, napokon belül elérhetővé válik a szoftver.","shortLead":"A Samsung Galaxy S10-tulajdonosok jobban teszik, ha nem ujjlenyomatos azonosítással védik le telefonjukat, a lezárt...","id":"20191018_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c496701-1e23-46a2-8f63-bf5a329f35f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_azonositas","timestamp":"2019. október. 18. 16:03","title":"Úton a segítség: jön a javítás a Galaxy S10 bármely ujjlenyomatos hibájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyesíti erejét a Most-Híd, az MKP és az MKDSZ.","shortLead":"Egyesíti erejét a Most-Híd, az MKP és az MKDSZ.","id":"20191018_Kozos_magyar_lista_indul_a_szlovak_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecf627a-2fca-4af3-a9f1-060e0c7aac2e","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Kozos_magyar_lista_indul_a_szlovak_valasztason","timestamp":"2019. október. 18. 14:04","title":"Közös magyar lista indul a szlovák választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László szívesen nyilvánosságra hozza a bérleti szerződését.","shortLead":"Palkovics László szívesen nyilvánosságra hozza a bérleti szerződését.","id":"20191018_Palkovics_Kesz_magasabb_berleti_dijat_is_fizetni_a_budavari_onkormanyzati_lakasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def1c8a0-6db8-4944-a3d4-56323efcedef","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Palkovics_Kesz_magasabb_berleti_dijat_is_fizetni_a_budavari_onkormanyzati_lakasert","timestamp":"2019. október. 18. 07:31","title":"Palkovics kész magasabb bérleti díjat is fizetni a budavári önkormányzati lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]