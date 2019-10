Erre figyeljen, ha az Aegonnál kötött lakástakarék-szerződést

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A jövő héten jelentős lehűlés várható. Többfelé napközben is 10 fok alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban pedig helyenként már mínuszok is lehetnek. Emellett változékonyra is fordul az időjárás: többször, többfelé várható eső, zápor - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Többfelé napközben is 10 fok alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban...","id":"20191027_Idojaras_elorejelzes_minuszok","timestamp":"2019. október. 27. 14:58","title":"Elő a kabátokkal: már mínuszok is lesznek a jövő héten" A használt ruhák és a textíliák újrahasznosítására irányuló technológiai lehetőségek egyelőre végesek, és az is kérdés, lesz-e egyáltalán piaca az így készült termékeknek. ","shortLead":"Évről évre egyre több ruhát vásárolunk és dobunk ki, pedig a már nem kellő ruhadarabok jelentős része még tökéletesen...","id":"20191028_Ujra_kell_egyaltalan_hasznositanunk_a_megunt_ruhakat","timestamp":"2019. október. 28. 11:00","title":"Akármit állítanak a ruhaboltok, a megunt darabok legfeljebb matracbetétként végzik" ","shortLead":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","id":"20191028_MercedesBenz_G500_4x4","timestamp":"2019. október. 28. 09:43","title":"Ha valaki valóban harctérnek tekinti az utakat, annak itt a páncélozott Mercedes-Benz"

","shortLead":"Viktor Pelevin Titkos pillantások a Fudzsi-hegyre című könyvével ismert önmagát hozza, egy új technológiáról fantáziál...","id":"201943_konyv__boldog_idok_viktor_pelevin_titkos_pillantasok_afudzsihegyre","timestamp":"2019. október. 28. 12:00","title":"Buddha a díler és hacker, avagy a megvalósulatlan álmok exhumálása"