[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Érdekes interjút adott a BBC-nek Kovács Zoltán, újabb részletek a Momentum NAV-vizsgálatáról, nem csak Hadházyt büntették a táblás akciója miatt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Érdekes interjút adott a BBC-nek Kovács Zoltán, újabb részletek a Momentum NAV-vizsgálatáról, nem csak Hadházyt...","id":"20191031_Radar360_Orban_a_Putyinlatogatast_magyarazta_lejar_egy_fontos_banki_hatarido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e956e2-9b33-4c27-80b5-4f7d2af04088","keywords":null,"link":"/360/20191031_Radar360_Orban_a_Putyinlatogatast_magyarazta_lejar_egy_fontos_banki_hatarido","timestamp":"2019. október. 31. 08:00","title":"Radar360: Orbán a Putyin-látogatást magyarázta, lejár egy fontos banki határidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87af86d3-25f5-44a5-8ab0-bf9554eb029d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Asiagói-fennsíkról hozzák, ahol tavaly ősszel hatalmas viharok tomboltak.","shortLead":"Az Asiagói-fennsíkról hozzák, ahol tavaly ősszel hatalmas viharok tomboltak.","id":"20191031_vatikan_karacsonyfa_asiago_fennsik_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87af86d3-25f5-44a5-8ab0-bf9554eb029d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f594f12-07a1-432d-ae5b-a2aa36d1d807","keywords":null,"link":"/elet/20191031_vatikan_karacsonyfa_asiago_fennsik_vihar","timestamp":"2019. október. 31. 21:56","title":"Igazán különleges karácsonyfája lesz a Vatikánnak idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A új törvénytervezetet az Országgyűlés őszi ülésszakán nyújtják be a parlamentnek. \r

","shortLead":"A új törvénytervezetet az Országgyűlés őszi ülésszakán nyújtják be a parlamentnek. \r

","id":"20191031_Varga_Judit_Nem_lesznek_onallo_kozigazgatasi_birosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbc610e-2331-4238-a5b3-1711a5c0d982","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Varga_Judit_Nem_lesznek_onallo_kozigazgatasi_birosagok","timestamp":"2019. október. 31. 16:23","title":"Varga Judit: Nem lesznek önálló közigazgatási bíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"25 bázisponttal csökkentette a dollárkamatsávot a Fed, ami megfelelt a piaci várakozásoknak.\r

\r

","shortLead":"25 bázisponttal csökkentette a dollárkamatsávot a Fed, ami megfelelt a piaci várakozásoknak.\r

\r

","id":"20191030_Csokkentette_a_dollarkamatot_az_amerikai_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a2237c-1958-4c79-85ef-7e626cc1a5d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_Csokkentette_a_dollarkamatot_az_amerikai_jegybank","timestamp":"2019. október. 30. 19:18","title":"Csökkentette a dollárkamatot az amerikai jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A diplomaták pénzügyi vitában állnak az államkincstárral, ezért sztrájkolni kezdtek. ","shortLead":"A diplomaták pénzügyi vitában állnak az államkincstárral, ezért sztrájkolni kezdtek. ","id":"20191030_vilagszerte_bezartak_az_izraeli_kulkepviseletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0b53c2-49a8-4db3-84b7-72ecb3667e05","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_vilagszerte_bezartak_az_izraeli_kulkepviseletek","timestamp":"2019. október. 30. 13:07","title":"Világszerte bezártak az izraeli külképviseletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szigorú feltételekkel megy bele abba, hogy a Fővárosi Közgyűlésben támogassák az összefogást, az egyik ilyen a korrupció elleni harc. ","shortLead":"A Momentum elnöke szigorú feltételekkel megy bele abba, hogy a Fővárosi Közgyűlésben támogassák az összefogást...","id":"20191030_fekete_gyor_andras_lackner_csaba_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a5148c-4987-49b2-a4b0-84cfcbc2592e","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_fekete_gyor_andras_lackner_csaba_interju","timestamp":"2019. október. 30. 12:14","title":"Fekete-Győr András: Harcolni kell a Lackner Csaba-félékkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így hát a győri jegyző nem is válaszolt az Index erre vonatkozó kérdéseire.","shortLead":"Így hát a győri jegyző nem is válaszolt az Index erre vonatkozó kérdéseire.","id":"20191030_borkai_zsolt_adria_jacht_szabadsg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18524a4d-cae0-402c-8b93-4768b849b582","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_borkai_zsolt_adria_jacht_szabadsg","timestamp":"2019. október. 30. 12:56","title":"Nem közérdekű adat, mikor ment szabadságra Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0942da39-f446-4952-8906-18de655d9f75","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egy főre jutó emlékművek számában jelentően előrelépett Magyarország, ennek köszönhetően végre újra van múltunk, még ha a jövőképek tekintetében a Bonanza Banzai-slágerekével vetekszik is szép hazánk. Most az egyre inkább Tisza István szerepében tetszelgő Kövér László az 1918–1919-es forradalmakra emlékező, Horthy-kori Nemzeti Vértanúk emlékművét avatja újra, amely legalább nem kortárs műalkotás, emiatt nem viseli magán a NER kedvenc művészeti stílusának, a szkopjei neoklasszicizmusnak a nyomait, ellenben igazán hazug monumentum. ","shortLead":"Az egy főre jutó emlékművek számában jelentően előrelépett Magyarország, ennek köszönhetően végre újra van múltunk, még...","id":"201944_a_tortenelemhamisitas_emlekmuve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0942da39-f446-4952-8906-18de655d9f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ff6f36-584c-4097-9fba-414f71984b4a","keywords":null,"link":"/360/201944_a_tortenelemhamisitas_emlekmuve","timestamp":"2019. október. 31. 09:25","title":"Csunderlik Péter: A történelemhamisítás emlékműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]