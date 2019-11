Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi novemberi időnk lesz. ","shortLead":"Igazi novemberi időnk lesz. ","id":"20191103_Hidegfronttal_es_esovel_indul_a_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e932ae-7bea-4cb3-8ef6-8a711d9f95d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Hidegfronttal_es_esovel_indul_a_het","timestamp":"2019. november. 03. 15:14","title":"Hidegfronttal és esővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ddc5bd-d696-4841-a8c9-1ab915f0a444","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első nő volt egy nagy amerikai ügyvédi iroda élén, első nő volt francia pénzügyminiszterként, aztán az IMF élén is. November elsejétől pedig az Európai Központi Bank vezetője a 63 éves Christine Lagarde. Mi a titka?","shortLead":"Az első nő volt egy nagy amerikai ügyvédi iroda élén, első nő volt francia pénzügyminiszterként, aztán az IMF élén is...","id":"20191103_Lagarde_A_nok_jelentik_a_vilag_jovojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64ddc5bd-d696-4841-a8c9-1ab915f0a444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215e9d0c-1a04-4bd1-8fbc-6ccb9eab2f62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Lagarde_A_nok_jelentik_a_vilag_jovojet","timestamp":"2019. november. 03. 14:00","title":"Karrierje csúcsára ért a nőként mindenben első Christine Lagarde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tatabánya térségében az 55-ös kilométerszelvénynél két jármű ütközött.\r

","shortLead":"Tatabánya térségében az 55-ös kilométerszelvénynél két jármű ütközött.\r

","id":"20191102_halalos_baleset_m1_tatabanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceb6661-5966-4235-9dd0-5b75e4cac70f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_halalos_baleset_m1_tatabanya","timestamp":"2019. november. 02. 19:41","title":"Halálos baleset történt az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d8ad0f-e934-4c20-baa0-d0da399e05df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Óránként több mint 160 kilométeres sebességgel érkezett vasárnapra virradóra Franciaországba az első nagy őszi vihar, amely az Atlanti-óceán partvidékén fákat csavart ki és utakat tett járhatatlanná, napközben 140 ezer háztartás maradt áram nélkül. ","shortLead":"Óránként több mint 160 kilométeres sebességgel érkezett vasárnapra virradóra Franciaországba az első nagy őszi vihar...","id":"20191103_Hatalmas_vihar_csapott_le_Franciaorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d8ad0f-e934-4c20-baa0-d0da399e05df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79276c3-d93f-4358-a579-12fdbd4902a6","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_Hatalmas_vihar_csapott_le_Franciaorszagra","timestamp":"2019. november. 03. 15:10","title":"Hatalmas vihar csapott le Franciaországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3872c181-3b9e-4ab0-a473-e11ffaddabbb","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Tarka nyakkendők, valóságshow-szereplő csalfa feleség, teniszszenvedély - John Bercow minden, csak nem a tipikus brit elitpolitikus.","shortLead":"Tarka nyakkendők, valóságshow-szereplő csalfa feleség, teniszszenvedély - John Bercow minden, csak nem a tipikus brit...","id":"20191103_john_bercow_brit_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3872c181-3b9e-4ab0-a473-e11ffaddabbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f36ef8-60b1-4928-bb9c-46f951a51bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_john_bercow_brit_parlament","timestamp":"2019. november. 03. 10:00","title":"Hét ok, amikért hiányozni fog a brit parlament különc elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különös baleset történt Budapesten.","shortLead":"Különös baleset történt Budapesten.","id":"20191103_Bojler_zuhant_egy_autora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc195db8-7a16-45a3-92d1-49a434e1f4a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Bojler_zuhant_egy_autora","timestamp":"2019. november. 03. 21:09","title":"Bojler zuhant egy autóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A propaganda miatt fizikai atrocitástól tart.","shortLead":"A propaganda miatt fizikai atrocitástól tart.","id":"20191102_Soros_Gyorgy_nem_jon_Magyarorszagra_amig_Orban_Viktor_a_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e38b86-ed51-421d-b3c5-8aedb54f7f22","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Soros_Gyorgy_nem_jon_Magyarorszagra_amig_Orban_Viktor_a_miniszterelnok","timestamp":"2019. november. 02. 12:17","title":"Soros György nem jön Magyarországra, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek. Mobiltelefon sem volt náluk, mégis túlélték a kalandot. A \"mentőakcióról\" videó is készült.","shortLead":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek...","id":"20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd55ce57-e452-4a17-81c4-729e1f2b71cc","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","timestamp":"2019. november. 03. 09:26","title":"Így menekült meg csodával határos módon négy orosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]