[{"available":true,"c_guid":"0e4cdaa7-5d2f-4c3c-b3e8-bcec70ae1030","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Arra a kérdésre, hogy mi jut eszébe a Cerruti névről, az emberek többsége azt válaszolná, hogy egy kozmetikai márka, amelyet Nino Cerruti tett naggyá fél évszázaddal ezelőtt. Most eljött az ideje annak, hogy a műgyűjtők szűk körén túl a szélesebb közvélemény is megismerkedjen egy másik Cerrutival, nevezetesen a műgyűjtő Francesco Federico Cerrutival. Neve hazájában eddig is jól csengett, mert bár gyűjtőként rendkívül visszahúzódó volt, az ehhez szükséges tőkét az apja által 1925-ben alapított, de már neki köszönhetően piacvezetővé vált, közismert könyvkötőcég alapozta meg, főként a telefonkönyvbizniszben. Élete csaknem egy évszázadot ívelt át: 1922-ben született Genovában, és 2015-ben halt meg Torinóban. ","shortLead":"Arra a kérdésre, hogy mi jut eszébe a Cerruti névről, az emberek többsége azt válaszolná, hogy egy kozmetikai márka...","id":"20191104_A_maganyos_konyvkoto_villaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e4cdaa7-5d2f-4c3c-b3e8-bcec70ae1030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c39976-3311-482f-aa4d-b908ae8a7a33","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191104_A_maganyos_konyvkoto_villaja","timestamp":"2019. november. 04. 15:19","title":"A magányos könyvkötő villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761e35e4-31ed-4f4c-99ea-53cb4c90365d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyjából az i. e. 2000-ből való, rituális célokat szolgáló építmény maradványait fedezte fel egy régész a délnyugat-angliai Deani erdőben.\r

","shortLead":"Egy nagyjából az i. e. 2000-ből való, rituális célokat szolgáló építmény maradványait fedezte fel egy régész...","id":"20191104_anglia_gloucestershire_deani_erdo_ritualis_epitmeny_maradvanyai_lezerszkenner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=761e35e4-31ed-4f4c-99ea-53cb4c90365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4aadc1-5c0b-4a71-a538-9ea573d6bf97","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_anglia_gloucestershire_deani_erdo_ritualis_epitmeny_maradvanyai_lezerszkenner","timestamp":"2019. november. 04. 06:03","title":"Egy 4000 éves, rituális építményt találtak Angliában, miután bevetették a lézerszkennert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2204c08-ab02-48a2-a6cf-16da2d9dccf4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"November 4-én ünnepli ötvenedik születésnapját Matthew McConaughey Oscar-díjas amerikai filmszínész, aki pályája elején romantikus filmek főszereplőjeként lopta be magát a nézők szívébe, néhány év leforgása alatt azonban bizonyította, hogy Hollywood élvonalában a helye.","shortLead":"November 4-én ünnepli ötvenedik születésnapját Matthew McConaughey Oscar-díjas amerikai filmszínész, aki pályája elején...","id":"20191104_Matthew_McConaughey_50_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2204c08-ab02-48a2-a6cf-16da2d9dccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a664298-e906-4be5-93b4-e6efd577a3e5","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Matthew_McConaughey_50_eves","timestamp":"2019. november. 04. 10:26","title":"A kezébe vette a sorsát: Matthew McConaughey 50 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is kiveheti – magyarázta egy pályaelhagyó tűzoltó.","shortLead":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is...","id":"20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a9528a-2a62-49ae-a960-a2289fda9d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","timestamp":"2019. november. 04. 14:47","title":"190 ezer forint, kevés szabadság – Elmesélte egy volt tűzoltó, miért szerelt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c44c29e1-a19a-49fd-8522-ce113701d631","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismét bebizonyosodott, hogy nincs olyan ember, akit ne lehetne manipulálni. ","shortLead":"Ismét bebizonyosodott, hogy nincs olyan ember, akit ne lehetne manipulálni. ","id":"201944_finom_agymosas_leragott_csont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c44c29e1-a19a-49fd-8522-ce113701d631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9f70f5-ed67-42b1-a70b-1bce83c18c7d","keywords":null,"link":"/360/201944_finom_agymosas_leragott_csont","timestamp":"2019. november. 03. 10:00","title":"Egy kis trükközés és négyből négy ember ugyanazt az ételt választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6668861-d0e4-4d1c-8ae3-b4fc2c96682f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú huzavona után a Fővárosi Önkormányzat fizethet.","shortLead":"Hosszú huzavona után a Fővárosi Önkormányzat fizethet.","id":"20191103_Eltort_a_motoros_gerince_a_razuhant_vastag_agtol_22_millios_karteritest_ker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6668861-d0e4-4d1c-8ae3-b4fc2c96682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcc4000-b8dd-4266-9f4f-d623913697b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Eltort_a_motoros_gerince_a_razuhant_vastag_agtol_22_millios_karteritest_ker","timestamp":"2019. november. 03. 22:08","title":"Eltört a motoros gerince a rázuhant vastag ágtól, 22 milliós kártérítést kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Talán azért keresünk távoli barátokat, mert Kína Szentendréje lehetnénk? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi a választ a Duma Aktuál csapata, amely ezúttal Orbán Viktor Türk Tanácsban mondott beszéde alapján kutatta gyökereinket. Mármint a származásunkat. ","shortLead":"Talán azért keresünk távoli barátokat, mert Kína Szentendréje lehetnénk? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi...","id":"20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b638b287-2dd9-4924-9453-c22b98616594","keywords":null,"link":"/360/20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","timestamp":"2019. november. 04. 19:00","title":"Nicsak egy kipcsak: a catering miatt kedveli Orbán a türköket? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3872c181-3b9e-4ab0-a473-e11ffaddabbb","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Tarka nyakkendők, valóságshow-szereplő csalfa feleség, teniszszenvedély - John Bercow minden, csak nem a tipikus brit elitpolitikus.","shortLead":"Tarka nyakkendők, valóságshow-szereplő csalfa feleség, teniszszenvedély - John Bercow minden, csak nem a tipikus brit...","id":"20191103_john_bercow_brit_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3872c181-3b9e-4ab0-a473-e11ffaddabbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f36ef8-60b1-4928-bb9c-46f951a51bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_john_bercow_brit_parlament","timestamp":"2019. november. 03. 10:00","title":"Hét ok, amikért hiányozni fog a brit parlament különc elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]