[{"available":true,"c_guid":"31463599-d890-4a5f-ba2f-2fd489942d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy francia EP-képviselő arról beszélt egy háttérbeszélgetésen, hogy a finn kormány akar decemberben egy meghallgatást és januárban már a tagállamok értékelése jöhet az eljárásról.","shortLead":"Egy francia EP-képviselő arról beszélt egy háttérbeszélgetésen, hogy a finn kormány akar decemberben egy meghallgatást...","id":"20191105_Meg_egy_meghallgatasra_szamithat_a_kormany_a_7_cikk_szerinti_eljarasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31463599-d890-4a5f-ba2f-2fd489942d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e81e65b-27b5-43e4-8fc9-40682f075ad9","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Meg_egy_meghallgatasra_szamithat_a_kormany_a_7_cikk_szerinti_eljarasban","timestamp":"2019. november. 05. 19:54","title":"Még egy meghallgatásra számíthat a magyar kormány a 7. cikkely szerinti eljárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45cb8b8-64fe-4ce1-b3dc-27dc4c3347c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házban készült képek felrobbantották a Twittert.","shortLead":"A házban készült képek felrobbantották a Twittert.","id":"20191105_Ebben_a_hazban_tobb_mint_300_konnektor_van_es_senki_sem_tudja_miert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b45cb8b8-64fe-4ce1-b3dc-27dc4c3347c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f92a46-300c-4392-9d30-c6db508cf60c","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Ebben_a_hazban_tobb_mint_300_konnektor_van_es_senki_sem_tudja_miert","timestamp":"2019. november. 05. 10:22","title":"Ebben a házban több mint 300 konnektor van, és senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd723d6-e3a4-421d-b3cb-c748d3eb689b","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az igazán zsíros falatokat eddig is az állam osztotta, és ez minden bizonnyal ezután is így lesz. Az építőiparban például a nagyon helyinek tűnő beruházásokat is valamilyen állami cég szokta lebonyolítani.","shortLead":"Az igazán zsíros falatokat eddig is az állam osztotta, és ez minden bizonnyal ezután is így lesz. Az építőiparban...","id":"201944__onkormanyzati_penzek__kormanykedvencek__kozbeszerzesek__csepp_atengerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd723d6-e3a4-421d-b3cb-c748d3eb689b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ecf216-40d0-48be-a587-6d2b7590b41f","keywords":null,"link":"/360/201944__onkormanyzati_penzek__kormanykedvencek__kozbeszerzesek__csepp_atengerben","timestamp":"2019. november. 04. 07:00","title":"Az oligarcháknak nem fog fájni az önkormányzati őrségváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabor 121 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, éppen annyit, mint amennyit a Huawei Mate30 Pro is kapott. De van, amiben a Xiaomi minden eddigi telefont felülmúlt.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabor 121 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, éppen annyit, mint amennyit a Huawei Mate30...","id":"20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_dxomark_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a806532a-84f1-48fd-b89e-8ed9d2aba6a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_dxomark_teszt","timestamp":"2019. november. 05. 18:03","title":"Versenytársat kapott a világ legjobb kamerájával felszerelt Huawei-mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismert ellenzéki politikusokkal működne együtt a Momentum, magyar biztosjelöltet dicsér a német külügyminiszter, világbajnok Hamilton. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ismert ellenzéki politikusokkal működne együtt a Momentum, magyar biztosjelöltet dicsér a német külügyminiszter...","id":"20191104_Radar360_Lassul_jovore_a_GDP_Handot_ma_megszavazhatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde1c225-4c53-4fab-8af0-e6a391799906","keywords":null,"link":"/360/20191104_Radar360_Lassul_jovore_a_GDP_Handot_ma_megszavazhatjak","timestamp":"2019. november. 04. 08:00","title":"Radar360: Lassul jövőre a GDP, Handót ma megszavazhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","shortLead":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","id":"20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb697a-9342-4701-b17c-43c4060e1c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","timestamp":"2019. november. 04. 18:02","title":"Jégtáblához ragasztva sodródnak minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójának résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Aréna jövő pénteki nyitómérkőzésén Dibusz Dénes véd majd Uruguay ellen – mondta Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akinek együttese négy nappal később Walesben játszik sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőt.","shortLead":"A Puskás Aréna jövő pénteki nyitómérkőzésén Dibusz Dénes véd majd Uruguay ellen – mondta Marco Rossi, a magyar...","id":"20191104_marco_rossi_magyar_valogatott_dibusz_denes_gulacsi_peter_uruguay_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e234e685-c711-4bd2-96f1-3f83cfa5682d","keywords":null,"link":"/sport/20191104_marco_rossi_magyar_valogatott_dibusz_denes_gulacsi_peter_uruguay_puskas_arena","timestamp":"2019. november. 04. 20:43","title":"Keretet hirdetett, nagy változtatást jelentett be Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvolt a választás, a XIV. kerületben előkerült a parkolóautomata-beszerzés. Darabja kétmillió forint lesz, de az üzemeltetésért havonta még 40 ezret kell majd fizetniük.","shortLead":"Megvolt a választás, a XIV. kerületben előkerült a parkolóautomata-beszerzés. Darabja kétmillió forint lesz, de...","id":"20191105_Zuglo_egy_olyan_cegtol_vesz_parkolo_automatakat_aminek_a_tulajdonosat_csalasert_eliteltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed82b48a-46bb-4b58-a759-977e5bef1b19","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Zuglo_egy_olyan_cegtol_vesz_parkolo_automatakat_aminek_a_tulajdonosat_csalasert_eliteltek","timestamp":"2019. november. 05. 18:30","title":"Zugló egy olyan cégtől vesz parkolóautomatákat, aminek a tulajdonosát csalásért elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]