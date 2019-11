Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, az FC Porto világ- és Európa-bajnok futballkapusa nem befejezte, csak felfüggesztette a karrierjét.","shortLead":"Úgy tűnik, az FC Porto világ- és Európa-bajnok futballkapusa nem befejezte, csak felfüggesztette a karrierjét.","id":"20191104_iker_casillas_kapus_szivroham_edzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b1d92a-652d-46af-90b9-0def27febb04","keywords":null,"link":"/sport/20191104_iker_casillas_kapus_szivroham_edzes","timestamp":"2019. november. 04. 22:04","title":"Fél éve kapott szívrohamot, már újra edz Iker Casillas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A magyar fiatalok talán többet foglalkoznak a Brexittel, mint a britek, legalábbis ez a tapasztalatom egy év kint tartózkodás után. Viszont számtalanszor kaptam például azért, mert vörös húst eszem, még az egyetemi nyomtató is cseszeget, hogy mennyi szén-dioxidot termelek. A brit fiatalokat utolérte Greta Thunberg és a klímakatasztrófa.","shortLead":"A magyar fiatalok talán többet foglalkoznak a Brexittel, mint a britek, legalábbis ez a tapasztalatom egy év kint...","id":"20191105_Szeretettel_NagyBritanniabol_Brexit_kornyzettudatossag_klimakatasztrofa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cf7843-7177-4ae6-b56f-2d2cb49640f1","keywords":null,"link":"/360/20191105_Szeretettel_NagyBritanniabol_Brexit_kornyzettudatossag_klimakatasztrofa","timestamp":"2019. november. 05. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Miért érdekelne a Brexit, amíg van műanyag szívószál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d12983f-890a-408e-9b59-22cc0f016d94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Enyhén szólva sem felemelt kézzel készül a két utolsó, sorsdöntő Eb-selejtezős meccsére Wales.","shortLead":"Enyhén szólva sem felemelt kézzel készül a két utolsó, sorsdöntő Eb-selejtezős meccsére Wales.","id":"20191105_wales_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_gareth_bale_aaron_ramsey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d12983f-890a-408e-9b59-22cc0f016d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b898b8d6-b360-4612-842e-874f0f025331","keywords":null,"link":"/sport/20191105_wales_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_gareth_bale_aaron_ramsey","timestamp":"2019. november. 05. 10:42","title":"A legerősebb walesi csapatot kell legyőznünk a sorsdöntő meccsen – Bale és Ramsey is a keretben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac664dce-6958-464d-8512-e710ef0dfb39","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagypál Krisztina rengeteg ruhát, Zsolnay porcelánt és nemzeti színű öltözéket pakol a bőröndjébe, amellyel a Miss World versenyre utazik Londonba. Még nemzeti tánccal is készül.","shortLead":"Nagypál Krisztina rengeteg ruhát, Zsolnay porcelánt és nemzeti színű öltözéket pakol a bőröndjébe, amellyel a Miss...","id":"20191105_Zsolnayporcelanbol_keszult_Szabadsagszoborral_keszul_a_vilagversenyre_Magyarorszag_Szepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac664dce-6958-464d-8512-e710ef0dfb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e1734f-f80c-42c8-8af8-ba585f4078f7","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Zsolnayporcelanbol_keszult_Szabadsagszoborral_keszul_a_vilagversenyre_Magyarorszag_Szepe","timestamp":"2019. november. 05. 12:05","title":"Zsolnay porcelánból készült Szabadság-szobor is kerül Magyarország Szépe bőröndjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc9607c-ff63-4b8a-a0a1-cfe851f0b415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bővítik a szolgáltatásokat is, lesz fedett kültéri medence és szauna is, ígéri a II. kerület új polgármestere.","shortLead":"Bővítik a szolgáltatásokat is, lesz fedett kültéri medence és szauna is, ígéri a II. kerület új polgármestere.","id":"20191105_Jegyarcsokkentes_lesz_az_arrekorder_budai_uszodaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc9607c-ff63-4b8a-a0a1-cfe851f0b415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022322a7-7c95-428e-8e9e-84f75a9eee7e","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Jegyarcsokkentes_lesz_az_arrekorder_budai_uszodaban","timestamp":"2019. november. 05. 08:42","title":"Jegyárcsökkentés lesz az árrekorder budai uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2998ce0-7d72-4f83-ba09-1b00b65c1576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Közös Agrárpolitika (KAP) teljes és azonnali reformját szorgalmazzák európai tudományos műhelyek, melyek kutatói nyílt levélben szólítják fel az Európai Unió vezetőit a természeti értékek pusztításának megállítására. A riasztó mértékű csökkenés mára a teljes agrár-életközösséget fenyegeti: tetten érhető a madár- és emlősfajok állományaiban éppúgy, mint a kétéltű- és hüllőfajok, valamint az ízeltlábúak különböző csoportjaiban. ","shortLead":"A Közös Agrárpolitika (KAP) teljes és azonnali reformját szorgalmazzák európai tudományos műhelyek, melyek kutatói...","id":"20191105_intenziv_mezogazdalkodas_termeszetpusztitas_mme_europai_nyilt_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2998ce0-7d72-4f83-ba09-1b00b65c1576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fd8747-ee69-49fe-b6a6-24434744bbee","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_intenziv_mezogazdalkodas_termeszetpusztitas_mme_europai_nyilt_level","timestamp":"2019. november. 05. 12:03","title":"2500 kutató egybehangzóan állítja: az intenzív mezőgazdálkodás elpusztítja a természetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványok készíttetett közvélemény-kutatást, amiből kiderült, a magyarok nagy része úgy gondolja, hogy a demokrácia veszélyben van.","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványok készíttetett közvélemény-kutatást, amiből kiderült, a magyarok nagy része úgy gondolja...","id":"20191104_A_magyarok_majd_ketharmada_fel_nyilvanosan_birani_a_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159f433b-70cc-44d8-94b6-fdb91e328a5d","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_A_magyarok_majd_ketharmada_fel_nyilvanosan_birani_a_kormanyt","timestamp":"2019. november. 04. 13:44","title":"A magyarok majd kétharmada fél nyilvánosan bírálni a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ee36f0-4846-4edd-b2bf-ed808a123812","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Megszűnik 2020-tól az egykor oly népszerű eva (egyszerűsített vállalkozói adó) adózási forma. Az evát elhagyó vállalkozók számára jó hír, hogy míg az eva a bankok többségénél nem számított hitelezhető jövedelemnek, addig a két legesélyesebb alternatíva, a kata és a kiva hitelezhető lakáshitel és személyi kölcsön esetében egyaránt. Rossz hír ugyanakkor, hogy egy most induló katás vállalkozásnak legalább 12 hónapot kell erre várni. ","shortLead":"Megszűnik 2020-tól az egykor oly népszerű eva (egyszerűsített vállalkozói adó) adózási forma. Az evát elhagyó...","id":"20191105_kata_eva_hitel_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ee36f0-4846-4edd-b2bf-ed808a123812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956915ba-9dc1-4fc8-a496-169815450e37","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_kata_eva_hitel_bank","timestamp":"2019. november. 05. 11:55","title":"Legkorábban 12 hónap múlva lesznek hitelképesek a katára váltó evás vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]