[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három másik gyanúsított még kedden rendőrkézre került.","shortLead":"Három másik gyanúsított még kedden rendőrkézre került.","id":"20191106_szalonna_emberoles_idos_no_elfogas_rendroseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deecab4b-e90e-483f-b6ce-d82831d7b788","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_szalonna_emberoles_idos_no_elfogas_rendroseg","timestamp":"2019. november. 06. 14:12","title":"Újabb férfit fogtak el a szalonnai emberölés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ebben benne van az útiköltség, a tolmács, az orvosi ellátás és az eljárással kapcsolatos minden kiadás.","shortLead":"Ebben benne van az útiköltség, a tolmács, az orvosi ellátás és az eljárással kapcsolatos minden kiadás.","id":"20191104_migrans_menekult_ausztria_kitoloncolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afed43c4-d049-46a2-bb60-6d181590e813","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_migrans_menekult_ausztria_kitoloncolas","timestamp":"2019. november. 04. 20:24","title":"5,5 millió forintba kerül egy menekült kitoloncolása Ausztriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő még a lakhelyét sem hagyhatta volna el. Egy közúti ellenőrzésen bukott le. ","shortLead":"A nő még a lakhelyét sem hagyhatta volna el. Egy közúti ellenőrzésen bukott le. ","id":"20191105_kokain_gazolas_zuglo_kabitoszer_kozuti_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bdc3e8-85fb-4d1d-83aa-cce7328dc93a","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_kokain_gazolas_zuglo_kabitoszer_kozuti_ellenorzes","timestamp":"2019. november. 05. 15:49","title":"Ismét bedrogozva vezetett a zuglói kokainos gázoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d12983f-890a-408e-9b59-22cc0f016d94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Enyhén szólva sem felemelt kézzel készül a két utolsó, sorsdöntő Eb-selejtezős meccsére Wales.","shortLead":"Enyhén szólva sem felemelt kézzel készül a két utolsó, sorsdöntő Eb-selejtezős meccsére Wales.","id":"20191105_wales_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_gareth_bale_aaron_ramsey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d12983f-890a-408e-9b59-22cc0f016d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b898b8d6-b360-4612-842e-874f0f025331","keywords":null,"link":"/sport/20191105_wales_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_gareth_bale_aaron_ramsey","timestamp":"2019. november. 05. 10:42","title":"A legerősebb walesi csapatot kell legyőznünk a sorsdöntő meccsen – Bale és Ramsey is a keretben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiskunhalason történt a hallatlan eset.","shortLead":"Kiskunhalason történt a hallatlan eset.","id":"20191105_Lokdosodott_es_elszaladt_a_bolti_tolvaj_elfogtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e71b8df-88bc-49e1-b09c-5e3a447afe5f","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Lokdosodott_es_elszaladt_a_bolti_tolvaj_elfogtak","timestamp":"2019. november. 05. 08:06","title":"Lökdösődött és elszaladt a bolti tolvaj, elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d0c7747-0547-4fbd-87c2-71cc8186b0ee","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Borkai Zsolttal, Győr polgármesterével és az 1988-as szöuli olimpián aranyat nyert tornásszal a HVG 2007 áprilisában készített portré-interjút. Ezt közöljük újra most, amikor a szexbotránya után az önkormányzati választáson újraválasztott Borkai bejelentette lemondását.","shortLead":"Borkai Zsolttal, Győr polgármesterével és az 1988-as szöuli olimpián aranyat nyert tornásszal a HVG 2007 áprilisában...","id":"200714HVGFriss267","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d0c7747-0547-4fbd-87c2-71cc8186b0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab4648e-3428-4783-bf5f-7277b74b7085","keywords":null,"link":"/360/200714HVGFriss267","timestamp":"2019. november. 06. 11:45","title":"Borkai Zsolt 2007-ben: \"Orbán Viktor még nem adott semmire utasítást. De nem is várom el tőle\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt keddre.","shortLead":"Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső...","id":"20191104_eso_zivatar_idojaras_meteorologia_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31588e5-ed58-435e-b7f8-0efb1c437bad","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_eso_zivatar_idojaras_meteorologia_figyelmeztetes","timestamp":"2019. november. 04. 19:47","title":"Borzasztó idő lesz holnap, rengeteg eső fog esni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9add57-2371-47e3-9118-33df95021bcc","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191105_Marabu_FekNyuz_Polt_Peter_az_eltakarito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d9add57-2371-47e3-9118-33df95021bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ea817a-2641-4f1b-a2a1-ccbcb22a9121","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Marabu_FekNyuz_Polt_Peter_az_eltakarito","timestamp":"2019. november. 05. 16:25","title":"Marabu FékNyúz: Polt Péter, az eltakarító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]