Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201944__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__gepen_szallt_folebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767f34c2-37d1-444e-83d6-d74369f8c73a","keywords":null,"link":"/360/201944__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__gepen_szallt_folebe","timestamp":"2019. november. 05. 10:35","title":"HVG 40: Amikor Orbán Viktor semmilyen technikai magyarázatot nem tudott elfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezárások és tüntetés ma Budapesten, vaklárma Amszterdamban, BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Lezárások és tüntetés ma Budapesten, vaklárma Amszterdamban, BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","id":"20191107_Radar360_Jon_Erdogan_megvan_Varhelyi_posztja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9614107e-7d48-48a6-a0b0-ea0c11c8fd6c","keywords":null,"link":"/360/20191107_Radar360_Jon_Erdogan_megvan_Varhelyi_posztja","timestamp":"2019. november. 07. 08:00","title":"Radar360: Jön Erdogan, megvan Várhelyi posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7745bc-5082-4712-9295-db3cc97000a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fényezetlen műanyag elemek, fehér alapszín és acélfelnik a lehető legolcsóbbra alakított új Volkswagenen.","shortLead":"Fényezetlen műanyag elemek, fehér alapszín és acélfelnik a lehető legolcsóbbra alakított új Volkswagenen.","id":"20191106_csak_semmi_pompa_ime_egy_teljesen_fapados_uj_8as_golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7745bc-5082-4712-9295-db3cc97000a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06fa9aa-3101-4f52-951c-fd89fe476685","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_csak_semmi_pompa_ime_egy_teljesen_fapados_uj_8as_golf","timestamp":"2019. november. 06. 07:59","title":"Csak semmi pompa, íme egy teljesen fapados új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189d3079-036e-4810-8c0d-edaa37e87aba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy győzelmet arattak az amerikai demokraták kedden a virginiai kongresszusi választáson, és várhatóan Kentucky állam új kormányzója is demokrata politikus lesz. Mississippi államban ugyanakkor republikánus győzelmet jeleznek a kormányzóválasztás első eredményei.","shortLead":"Nagy győzelmet arattak az amerikai demokraták kedden a virginiai kongresszusi választáson, és várhatóan Kentucky állam...","id":"20191106_Gyoztek_a_demokratak_a_virginiai_kongresszusi_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=189d3079-036e-4810-8c0d-edaa37e87aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d640676-7630-48e9-976c-ee3b5a9a5bc9","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Gyoztek_a_demokratak_a_virginiai_kongresszusi_valasztason","timestamp":"2019. november. 06. 09:41","title":"Győztek a demokraták a virginiai kongresszusi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újonnan felfedezett androidos kártevő olyan trükkös, hogy a telefon gyári beállításainak visszaállítása is hatástalan vele szemben.","shortLead":"Egy újonnan felfedezett androidos kártevő olyan trükkös, hogy a telefon gyári beállításainak visszaállítása is...","id":"20191107_malware_virus_keretlen_reklam_android_gyari_beallitasok_visszaallitasa_factory_reset_xhelper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d882b7-f52c-48b3-8133-f22db158efbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_malware_virus_keretlen_reklam_android_gyari_beallitasok_visszaallitasa_factory_reset_xhelper","timestamp":"2019. november. 07. 08:03","title":"Új vírus terjed az androidos mobilokon, lehetetlen megszabadulni tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Horváth Csaba esete mutatja, hogy mi a különbség. Az ellenzék számára van határ, és rá lehet kényszeríteni, hogy visszakozzon.","shortLead":"Horváth Csaba esete mutatja, hogy mi a különbség. Az ellenzék számára van határ, és rá lehet kényszeríteni...","id":"20191105_Revesz_Barati_Tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c61b63e-24ab-4e89-83f5-920d993b0503","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Revesz_Barati_Tuz","timestamp":"2019. november. 05. 08:55","title":"Révész: Baráti? Tűz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabor 121 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, éppen annyit, mint amennyit a Huawei Mate30 Pro is kapott. De van, amiben a Xiaomi minden eddigi telefont felülmúlt.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabor 121 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, éppen annyit, mint amennyit a Huawei Mate30...","id":"20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_dxomark_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a806532a-84f1-48fd-b89e-8ed9d2aba6a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_dxomark_teszt","timestamp":"2019. november. 05. 18:03","title":"Versenytársat kapott a világ legjobb kamerájával felszerelt Huawei-mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c913065a-ee22-421f-b717-6b0cd7aa740c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-SZDSZ-korszak több politikusa is a városi tulajdonú cégek igazgatóságába vagy felügyelőbizottságába került a Fővárosi Közgyűlés döntései alapján.","shortLead":"Az MSZP-SZDSZ-korszak több politikusa is a városi tulajdonú cégek igazgatóságába vagy felügyelőbizottságába került...","id":"20191105_Gyurcsanykormany_minisztere_is_felbukkant_a_BKK_igazgatosagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c913065a-ee22-421f-b717-6b0cd7aa740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f94c6a8-36cc-4b6e-920a-8f60b3a971e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Gyurcsanykormany_minisztere_is_felbukkant_a_BKK_igazgatosagaban","timestamp":"2019. november. 05. 21:19","title":"A Gyurcsány-kormány minisztere bekerült a BKK igazgatóságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]