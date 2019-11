Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késes támadás miatt kórházba került két Celtic-szurkoló Rómában, ahol a skót együttes az olasz Lazio vendége lesz a labdarúgó Európa-ligában.","shortLead":"Késes támadás miatt kórházba került két Celtic-szurkoló Rómában, ahol a skót együttes az olasz Lazio vendége lesz...","id":"20191107_Megkeseltek_ket_Celticszurkolot_Romaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cab0ff-0aa9-4b28-9c8d-e934ed93fa67","keywords":null,"link":"/sport/20191107_Megkeseltek_ket_Celticszurkolot_Romaban","timestamp":"2019. november. 07. 17:55","title":"Megkéseltek két Celtic-szurkolót Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botrány volt a győri városházán, a képviselőtestület alakuló ülésén. ","shortLead":"Botrány volt a győri városházán, a képviselőtestület alakuló ülésén. ","id":"20191107_Felfujt_kotonnal_dobaltak_a_tuntetok_Borkait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5712eee0-3e42-4c65-b523-59e50a0f8671","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Felfujt_kotonnal_dobaltak_a_tuntetok_Borkait","timestamp":"2019. november. 07. 17:34","title":"Felfújt óvszerrel dobálták a tüntetők Borkai Zsoltot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntést szakmai konszenzussal született.","shortLead":"A döntést szakmai konszenzussal született.","id":"20191107_Eldolt_Nem_kotik_nyelvvizsgahoz_a_felsofoku_felvetelit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35694dd8-8f10-492e-8580-33103b79158b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Eldolt_Nem_kotik_nyelvvizsgahoz_a_felsofoku_felvetelit","timestamp":"2019. november. 07. 15:10","title":"Eldőlt: nem kell nyelvvizsga a felvételihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folyamatosan gond van az informatikai rendszerrel és a netbankkal.","shortLead":"Folyamatosan gond van az informatikai rendszerrel és a netbankkal.","id":"20191108_Kaosz_a_postasoknal_tovabbra_is_rengetegen_nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f9c55-364c-4844-a4fa-760e8ed749bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Kaosz_a_postasoknal_tovabbra_is_rengetegen_nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz","timestamp":"2019. november. 08. 09:47","title":"Takarékbank-káosz: sokan továbbra sem férnek hozzá a fizetésükhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szeretné, ha minél több ember közvetítené nála játékmenetes videóját, így most egy plusz kereseti lehetőséget is kínálnak nekik. A másik oldalról nézve: íme még egy dolog, amiért fizetni lehet az oldalon.","shortLead":"A YouTube szeretné, ha minél több ember közvetítené nála játékmenetes videóját, így most egy plusz kereseti lehetőséget...","id":"20191108_youtube_penz_szuper_matrica_super_sticker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69e7634-95c2-4276-8ada-712ee62a5e07","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_youtube_penz_szuper_matrica_super_sticker","timestamp":"2019. november. 08. 11:03","title":"Újabb dologért fizethetünk a YouTube-on, de pénzt is kereshetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab98d8d3-94e9-47c3-b756-0668ab71f69f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös képződmények jelentek meg a Hailuoto-sziget tengerpartján, amit egy amatőr fotósnak sikerült is lencsevégre kapnia.","shortLead":"Különös képződmények jelentek meg a Hailuoto-sziget tengerpartján, amit egy amatőr fotósnak sikerült is lencsevégre...","id":"20191108_finnorszag_tengerpart_termeszeti_jelenseg_jeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab98d8d3-94e9-47c3-b756-0668ab71f69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4fb5bf-1bd1-4360-814d-2cfb1d30217a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_finnorszag_tengerpart_termeszeti_jelenseg_jeg","timestamp":"2019. november. 08. 08:45","title":"Ritka természeti jelenséget fotóztak a finn tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könnyebben lehetne űrliftet építeni, ha fordítva állnának hozzá – állítja egy brit és egy amerikai szakértő. ","shortLead":"Könnyebben lehetne űrliftet építeni, ha fordítva állnának hozzá – állítja egy brit és egy amerikai szakértő. ","id":"201945_lift_aholdba_kabelcsatlakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f28205-cd8d-4025-9e69-9e3685231689","keywords":null,"link":"/360/201945_lift_aholdba_kabelcsatlakozas","timestamp":"2019. november. 08. 12:00","title":"Két tudós csavart egyet az űrlift ötletén, így megvalósítható lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakáspiacon tartós a visszaesés.","shortLead":"A lakáspiacon tartós a visszaesés.","id":"20191108_Megtorpant_az_epitoipar_lendulete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c377798-eded-4e0d-b1da-5a73cb46bf68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_Megtorpant_az_epitoipar_lendulete","timestamp":"2019. november. 08. 06:02","title":"Megtorpant az építőipar lendülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]