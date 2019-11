Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy hiány van a baloldali védő posztján, ezért Nagy Zsolt is szerephez juthat.","shortLead":"Nagy hiány van a baloldali védő posztján, ezért Nagy Zsolt is szerephez juthat.","id":"20191114_A_Puskas_Akademia_vedoje_is_bekerult_a_valogatott_keretbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cd4478-5de1-427b-8315-70ee49701e0f","keywords":null,"link":"/sport/20191114_A_Puskas_Akademia_vedoje_is_bekerult_a_valogatott_keretbe","timestamp":"2019. november. 14. 19:10","title":"A Puskás Akadémia védője is bekerült a válogatott keretbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem boltzárról van szó, azt szeretnék, ha rövidebb ideig lennének nyitva.","shortLead":"Nem boltzárról van szó, azt szeretnék, ha rövidebb ideig lennének nyitva.","id":"20191113_vasarnapi_nyitva_tartas_korlatozasa_szakszervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb90a41-fb73-41b8-ac59-34c8ef2dfce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_vasarnapi_nyitva_tartas_korlatozasa_szakszervezetek","timestamp":"2019. november. 13. 07:50","title":"Ismét megpróbálkoznának a szakszervezetek a vasárnapi nyitva tartás korlátozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék elemezte a helyzetet a frontországokban, és szomorú adatokat közölt.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék elemezte a helyzetet a frontországokban, és szomorú adatokat közölt.","id":"20191113_eu_migracios_politika_europai_szamvevoszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba08000b-042b-413b-b63c-953da2a27f65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_eu_migracios_politika_europai_szamvevoszek","timestamp":"2019. november. 13. 13:48","title":"Évekig húzódó eljárások, hiábavaló kvóták – lesújtó kép az EU migrációs politikájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72818070-d818-4332-9186-07be28a92615","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elindul hamarosan az Extreme E sorozat, amelyben elektromos terepjárókon versenyeznek majd a világ olyan helyszínein, amelyek kiemelten fontosak az ökoszisztéma szempontjából.","shortLead":"Elindul hamarosan az Extreme E sorozat, amelyben elektromos terepjárókon versenyeznek majd a világ olyan helyszínein...","id":"20191113_Az_Eszakisarkon_indul_az_offroad_Forma1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72818070-d818-4332-9186-07be28a92615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb0f3f8-e95e-45dd-b9eb-661754ed9fbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Az_Eszakisarkon_indul_az_offroad_Forma1","timestamp":"2019. november. 13. 09:25","title":"Az Északi-sarkon rajtol az extrém Forma-1 sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két nő jutott hozzá egy kis időre a pénzhez, de a falu polgármestere résen volt.","shortLead":"Két nő jutott hozzá egy kis időre a pénzhez, de a falu polgármestere résen volt.","id":"20191114_Rontaslevetellel_csaltak_ki_ketmillio_forintot_egy_ferfitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c026b815-354c-4162-bb12-5de331a58af6","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Rontaslevetellel_csaltak_ki_ketmillio_forintot_egy_ferfitol","timestamp":"2019. november. 14. 14:03","title":"Rontáslevétellel csaltak ki kétmillió forintot egy férfitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47be2db1-c840-4752-b42a-39a435db6801","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Kövér László szimplán mocsokgyáros, viszont ifjabb Horn úgy megvédte az apját, hogy az ellenségei se jobban.","shortLead":"Kövér László szimplán mocsokgyáros, viszont ifjabb Horn úgy megvédte az apját, hogy az ellenségei se jobban.","id":"20191114_Revesz_Mikor_arulta_Horn_Gyula_a_hazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47be2db1-c840-4752-b42a-39a435db6801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d07115-d1e6-48ab-a35e-629c4e9a82bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Revesz_Mikor_arulta_Horn_Gyula_a_hazat","timestamp":"2019. november. 14. 13:11","title":"Révész: Mikor árulta Horn Gyula a hazát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiúról és a tranzitzónában együtt átélt tapasztalataikról az apja, Abouzar Soltani forgatott filmet, amit csütörtökön mutatnak be. A premierre őket is meghívták, de nem tudnak elmenni.","shortLead":"A kisfiúról és a tranzitzónában együtt átélt tapasztalataikról az apja, Abouzar Soltani forgatott filmet, amit...","id":"20191114_11_roszkei_tranzitzona_irani_rendezo_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ca7b94-7702-42c9-9ae4-20121d20efa3","keywords":null,"link":"/elet/20191114_11_roszkei_tranzitzona_irani_rendezo_film","timestamp":"2019. november. 14. 12:59","title":"Tizenegy hónapja van a röszkei tranzitzónában egy iráni kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce3d731-49ee-4fcc-9922-146f75b90297","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bölcsőde-felújítást végző kivitelező nevében kérték, hogy a korábbitól eltérő folyószámlára utalják a pénzt.","shortLead":"A bölcsőde-felújítást végző kivitelező nevében kérték, hogy a korábbitól eltérő folyószámlára utalják a pénzt.","id":"20191112_18_millio_forinttal_vertek_at_csalok_a_pecsi_onkormanyzatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ce3d731-49ee-4fcc-9922-146f75b90297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a5e446-c51b-4997-a4e4-8eebd6712783","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_18_millio_forinttal_vertek_at_csalok_a_pecsi_onkormanyzatot","timestamp":"2019. november. 12. 20:52","title":"18 millió forinttal verték át csalók a pécsi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]