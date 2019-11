Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6ad1ccc-97ae-4854-bf9c-7cfe4eec689a","c_author":"Biró Péter","category":"elet","description":"Szőnyi Ferenc messze a legeredményesebb magyar ultratriatlonista, a világon sincs párja, egyedüliként teljesítette kétszer is a brutális, 20-szoros Ironmant. Szinte már csak önmagát kell legyőznie, és önmagából is merít erőt – szó szerint is, hiszen a szükséges anyagi feltételeket is magának kell előteremtenie, mivel állami vagy szövetségi támogatást nem kap.","shortLead":"Szőnyi Ferenc messze a legeredményesebb magyar ultratriatlonista, a világon sincs párja, egyedüliként teljesítette...","id":"20191117_Szonyi_Ferenc_Nehany_haz_arat_elherdaltam_erre_a_jatekra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6ad1ccc-97ae-4854-bf9c-7cfe4eec689a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e229eb2f-2d8f-4771-9072-4f6cc2b53803","keywords":null,"link":"/elet/20191117_Szonyi_Ferenc_Nehany_haz_arat_elherdaltam_erre_a_jatekra","timestamp":"2019. november. 17. 20:00","title":"Szőnyi Ferenc: Néhány ház árát elherdáltam erre a játékra...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edb8e7-c621-41ac-a0a8-bc27e3ea7245","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A különszámaival együtt csak nyolc alkalommal vehetik kézbe a Cosmo-lányok. ","shortLead":"A különszámaival együtt csak nyolc alkalommal vehetik kézbe a Cosmo-lányok. ","id":"20191118_Ritkabban_jelenik_meg_jovore_a_magyar_Cosmopolitan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13edb8e7-c621-41ac-a0a8-bc27e3ea7245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a23854-36c6-4d7c-b370-34cb42dcaea6","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Ritkabban_jelenik_meg_jovore_a_magyar_Cosmopolitan","timestamp":"2019. november. 18. 11:37","title":"Ritkábban jelenik meg jövőre a magyar Cosmopolitan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725fdf1c-b253-42bd-832c-7ad51e249d4c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Új egészségipari stratégiát írtak Palkovics László innovációs minisztériumában. Az igazi medikai szolgáltatások alig fejlődtek valamit, mindenki inkább csak a pancsolással törődik.","shortLead":"Új egészségipari stratégiát írtak Palkovics László innovációs minisztériumában. Az igazi medikai szolgáltatások alig...","id":"201946__egeszsegturizmus__penzek_elszamolatlanul__labaztatas__nagyotmondok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725fdf1c-b253-42bd-832c-7ad51e249d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca160c1-3bfd-410f-adf1-35977377ad1a","keywords":null,"link":"/360/201946__egeszsegturizmus__penzek_elszamolatlanul__labaztatas__nagyotmondok","timestamp":"2019. november. 18. 07:00","title":"Sok milliárd ment el rá, mégis egy helyben topog az egészségturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c9b9e7-d64b-4835-8efc-d38ea9cb4dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós szerint január elsejétől a szöveti cukor mérésére alkalmas szenzort befogadja a tb. ","shortLead":"Kásler Miklós szerint január elsejétől a szöveti cukor mérésére alkalmas szenzort befogadja a tb. ","id":"20191118_Otthongondozas_cukorbeteg_Kasler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33c9b9e7-d64b-4835-8efc-d38ea9cb4dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da20ca1-e073-4412-adca-07c70514afb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Otthongondozas_cukorbeteg_Kasler","timestamp":"2019. november. 18. 08:47","title":"Otthongondozási díjra is jogosultak lehetnek az 1-es típusú cukorbeteg gyerekek szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ff189e-5bd9-41e2-b562-cd4dcac3fe72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mach-E tisztán elektromos hajtású és opcionálisan összkerékhajtással is rendelhető.","shortLead":"A Mach-E tisztán elektromos hajtású és opcionálisan összkerékhajtással is rendelhető.","id":"20191118_hivatalos_itt_az_elektromos_ford_mustang_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ff189e-5bd9-41e2-b562-cd4dcac3fe72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d639603-5582-414a-8133-cf6fd51e3292","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_hivatalos_itt_az_elektromos_ford_mustang_divatterepjaro","timestamp":"2019. november. 18. 09:21","title":"Hivatalos: itt az elektromos Ford Mustang divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"A független, hozzáférhető magyar oktatásért és a kutatás szabadságáért\" szerveznek demonstrációt november utolsó hétvégéjére. ","shortLead":"\"A független, hozzáférhető magyar oktatásért és a kutatás szabadságáért\" szerveznek demonstrációt november utolsó...","id":"20191117_Tuntetes_lesz_a_CEU_szamuzetesenek_egyeves_evfordulojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4dd791-ae2c-4196-998a-e4063eb7330f","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Tuntetes_lesz_a_CEU_szamuzetesenek_egyeves_evfordulojan","timestamp":"2019. november. 17. 10:06","title":"Tüntetés lesz a CEU száműzetésének egyéves évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed748c7-42d9-4cf8-98a5-6835ae17194e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Húszmillió forintot gyűjtöttek össze, az első kiállítás a női nemi szerv körül kialakult mítoszokról szól. ","shortLead":"Húszmillió forintot gyűjtöttek össze, az első kiállítás a női nemi szerv körül kialakult mítoszokról szól. ","id":"20191116_Megnyilt_a_vilag_elso_vaginamuzeuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ed748c7-42d9-4cf8-98a5-6835ae17194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f55785-4516-485e-985d-3320960ab3a3","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Megnyilt_a_vilag_elso_vaginamuzeuma","timestamp":"2019. november. 16. 16:57","title":"Így néz ki a világ első vaginamúzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd233468-8ad3-4028-be87-074d7dc05fb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Asztalok és székek egyáltalán nincsenek a hagyományos eladótér nélküli ausztráliai gyorsbüfében. ","shortLead":"Asztalok és székek egyáltalán nincsenek a hagyományos eladótér nélküli ausztráliai gyorsbüfében. ","id":"20191118_csak_autosokat_szolgal_ki_a_szupergyors_uj_kfc_etterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd233468-8ad3-4028-be87-074d7dc05fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fada9a8f-6fe2-4828-ae0d-876886f05fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_csak_autosokat_szolgal_ki_a_szupergyors_uj_kfc_etterem","timestamp":"2019. november. 18. 11:21","title":"A KFC új étterme már csak autósokat szolgál ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]