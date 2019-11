Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan bővül az antibiotikumnak ellenálló baktériumok listája. Egy veszélyesebb típus önmaga közel 13 ezer ember halálát okozza csak az Egyesült Államokban évente. Európában sem jobb a helyzet.","shortLead":"Folyamatosan bővül az antibiotikumnak ellenálló baktériumok listája. Egy veszélyesebb típus önmaga közel 13 ezer ember...","id":"20191118_szuperbakterium_antibiotikumos_kezeles_gyogyszer_c_diff_fertozes_korokozo_bakterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0376788-cf73-4008-8ebf-1b83fbdf21e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_szuperbakterium_antibiotikumos_kezeles_gyogyszer_c_diff_fertozes_korokozo_bakterium","timestamp":"2019. november. 18. 09:33","title":"15 percenként ölnek a szuperbaktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f6a0d5-a87e-4580-b15b-d9c11a80fae7","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Edward Snowden ma már úgy mutatkozik be, hogy valaha a kormánynak dolgozott, de most már a közjónak dolgozik, egész pontosan védeni igyekszik a társadalmat attól az embertől, aki valaha volt. És ezt az embert most egy önéletrajzban mutatja meg a nyilvánosságnak. Mi az az öt izgalmas kérdés, amelyre választ kapunk a CIA és az NSA egykori hírszerzőjének a memoárjából? Igen, a pornó is előkerül. ","shortLead":"Edward Snowden ma már úgy mutatkozik be, hogy valaha a kormánynak dolgozott, de most már a közjónak dolgozik, egész...","id":"20191118_Porno_es_csaladi_kepek__ez_a_ket_biztos_pont_minden_internetes_felhasznalo_torteneteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24f6a0d5-a87e-4580-b15b-d9c11a80fae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cc47ae-9962-4b27-91b1-e7f638d15ad8","keywords":null,"link":"/360/20191118_Porno_es_csaladi_kepek__ez_a_ket_biztos_pont_minden_internetes_felhasznalo_torteneteben","timestamp":"2019. november. 18. 15:05","title":"Pornó és családi képek – ezek mindenki keresési előzményeiben biztos pontok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba83d1e-dd4a-4951-bd23-bb89c546f05a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"20 milliárd dollárból építene turistaközpontot a szaúdi királyság arra a vidékre, ahol az UNESCO világörökségi listájára már felvett kétezer éves, sziklába vájt nabateus szentélyek találhatók. Pont olyanok, mint a jordániai Petrában, csak egyelőre kevesebb turistával.","shortLead":"20 milliárd dollárból építene turistaközpontot a szaúdi királyság arra a vidékre, ahol az UNESCO világörökségi...","id":"201946__a_rejtelyes_nabateusok__petra_hegra__dzsinnek__a_csend_hangjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba83d1e-dd4a-4951-bd23-bb89c546f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb962ff-891e-4bb0-afd8-a3f96de168a7","keywords":null,"link":"/360/201946__a_rejtelyes_nabateusok__petra_hegra__dzsinnek__a_csend_hangjai","timestamp":"2019. november. 18. 13:00","title":"Rejtélyes ókori civilizáció nyomai után kutatnak az arábiai sivatagban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház „a vizsgálóbizottság felállításával és a fenti lépések megtételével az ügyet lezártnak tekinti” – írták.","shortLead":"A színház „a vizsgálóbizottság felállításával és a fenti lépések megtételével az ügyet lezártnak tekinti” – írták.","id":"20191119_Zaklatas_tortenhetett_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_pszichologus_segit_a_tarsulatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ad341e-be73-4c1f-9abb-a4c5e6a55474","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Zaklatas_tortenhetett_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_pszichologus_segit_a_tarsulatnak","timestamp":"2019. november. 19. 10:09","title":"Kitiltották a Katona József Színház egyik munkatársát, mert „több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ded035-f6f5-403e-b934-281f272183e4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Talán meglepő, de Edward Snowden döntésében, hogy leleplezze az amerikai kormányzat tömeges adatgyűjtését, szerepet játszott az is, hogy az Egyesült Államok, sőt talán a világ történelmében is az övé volt az utolsó nem digitalizált nemzedék, amelynek a gyerekkora nincs fent a felhőben, hanem jobbára analóg formában maradt meg. A Rendszerhiba című önéletrajzában azonban nemcsak az analóg emlékeket siratja el, hanem az internetet is, amellyel felnőtt és amely felnevelte. Snowdennél ugyanis talán senki sem tudja jobban, hogy amit ma megosztunk, az már nem a miénk. ","shortLead":"Talán meglepő, de Edward Snowden döntésében, hogy leleplezze az amerikai kormányzat tömeges adatgyűjtését, szerepet...","id":"20191118_Edward_Snowden_nsa_adatgyujtes_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30ded035-f6f5-403e-b934-281f272183e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef73644-a45e-4a7a-84a8-7ee4780691b9","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Edward_Snowden_nsa_adatgyujtes_internet","timestamp":"2019. november. 18. 15:00","title":"Edward Snowden: Az emlékeinket már nem tudjuk kitörölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15917526-4d91-4971-ac49-3566a05df8bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a formáját. Ugyanakkor azt is állítják, jobban is lehet látni a jelzéseket.","shortLead":"Legalábbis a formáját. Ugyanakkor azt is állítják, jobban is lehet látni a jelzéseket.","id":"20191119_Az_oroszok_forradalmasitjak_a_kozlekedesi_lampat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15917526-4d91-4971-ac49-3566a05df8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce01874-8c72-404a-9dae-046b4a5b6aef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Az_oroszok_forradalmasitjak_a_kozlekedesi_lampat","timestamp":"2019. november. 19. 17:16","title":"Az oroszok forradalmasítják a közlekedési lámpát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videón egy autó és egy villamos ütközése, nem hallók is élvezhetik a zenét, szigorít a YouTube. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Videón egy autó és egy villamos ütközése, nem hallók is élvezhetik a zenét, szigorít a YouTube. Ez a hvg360 esti...","id":"20191118_Radar360_Varhelyi_atment_Simonka_bukoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97408b7-a154-4528-b682-fbbe87d7c68a","keywords":null,"link":"/360/20191118_Radar360_Varhelyi_atment_Simonka_bukoban","timestamp":"2019. november. 18. 17:30","title":"Radar360: Várhelyi átment, Simonka izgulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási bizottság honlapján hétfő reggel közzétett eredményekből ítélve kizárólag a volt szovjet köztársaságot 25 éve vezető Aljakszandr Lukasenka államfővel szövetséges pártok jelöltjei kerültek be a törvényhozásba.","shortLead":"A választási bizottság honlapján hétfő reggel közzétett eredményekből ítélve kizárólag a volt szovjet köztársaságot 25...","id":"20191118_Egy_ellenzeki_kepviselo_sem_jutott_be_a_feherorosz_parlamentbe_a_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0a7d23-eedb-4f26-a1a8-56ec531c66f0","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Egy_ellenzeki_kepviselo_sem_jutott_be_a_feherorosz_parlamentbe_a_valasztason","timestamp":"2019. november. 18. 10:15","title":"Egy ellenzéki képviselő sem jutott be a fehérorosz parlamentbe a \"választáson\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]