Új tulajdonosa van a Köki Terminálnak, rögtön fel is újítja

[{"available":true,"c_guid":"5cfc7d62-5ea5-4597-980a-30f1ae4f5b73","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Azoknak a bölcsődei nevelőknek és gyógypedagógusoknak a díjazása is nő, akik sajátos nevelési igényű gyermekeket látnak el.","shortLead":"Azoknak a bölcsődei nevelőknek és gyógypedagógusoknak a díjazása is nő, akik sajátos nevelési igényű gyermekeket látnak...","id":"20191121_Jelentosen_emelik_a_bolcsodei_dolgozok_jovedelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cfc7d62-5ea5-4597-980a-30f1ae4f5b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cfb27-731c-42df-a190-5e014f45d083","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Jelentosen_emelik_a_bolcsodei_dolgozok_jovedelmet","timestamp":"2019. november. 21. 09:48","title":"Jelentősen emelik a bölcsődei dolgozók jövedelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ece1a9-490f-4fff-9333-634b12ae6277","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Aki azt gondolja, hogy a nyugdíjkassza kiadásai mind nagyobb hányadot visznek el a GDP-ből Magyarországon – téved. Aki pedig úgy véli, hogy a nyugdíjasok és a más járandóságban részesülők száma egyre emelkedik a honi társadalmon belül – az szintén tévedés áldozata. S ha valaki még azt is hiszi, hogy a nyugdíjminimum itthon többé-kevésbé lépést tart az inflációval – nos, az ugyancsak illúziók rabja.","shortLead":"Aki azt gondolja, hogy a nyugdíjkassza kiadásai mind nagyobb hányadot visznek el a GDP-ből Magyarországon – téved. Aki...","id":"201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8ece1a9-490f-4fff-9333-634b12ae6277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b1acbe-9b43-4644-ab5a-f6db6ecfd82e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.47/201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","timestamp":"2019. november. 20. 00:00","title":"Hazai nyugdíjparadoxon: öregedő ország, kevesebb nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hulladéklerakó kármentesítésének munkálatait nyerte el a Mészáros és Mészáros Kft., a projektbe rögtön be is szállt alvállalkozóként Mészáros János.","shortLead":"Egy hulladéklerakó kármentesítésének munkálatait nyerte el a Mészáros és Mészáros Kft., a projektbe rögtön be is szállt...","id":"20191119_Ha_egy_Meszaros_nyer_akkor_nyer_a_masik_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfda79d5-ab2b-4bc7-adca-8dfe65288dc9","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Ha_egy_Meszaros_nyer_akkor_nyer_a_masik_is","timestamp":"2019. november. 19. 14:53","title":"Mészáros Lőrinc a testvérét is bevonta egy 9 milliárdos munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5ca154-cbb9-4563-aa55-503cbec70f91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság januárban kilép az Európai Unióból (EU). Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője szerint ugyanakkor új kilépési megállapodásra és népszavazásra van szükség.","shortLead":"Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság januárban kilép az Európai Unióból...","id":"20191120_boris_johnson_jeremy_corbyn_tevevita_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a5ca154-cbb9-4563-aa55-503cbec70f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d859ec7-87f7-429f-af08-917ec6ee1667","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_boris_johnson_jeremy_corbyn_tevevita_brexit","timestamp":"2019. november. 20. 10:11","title":"Összecsapott Johnson és Corbyn, nincs győztese a csörtéjüknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Gothár Péter bevallotta a zaklatást, a Bizottság kiigazításokat vár a kormánytól, az Üllői út közepén landolt egy mentőhelikopter. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Gothár Péter bevallotta a zaklatást, a Bizottság kiigazításokat vár a kormánytól, az Üllői út közepén landolt...","id":"20191120_Radar360_bocsanatkeresre_koteleztek_a_kormanyt_Orban_helyere_ult_egy_jobbikos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76501235-3b7c-4b6e-a096-0c9283998f79","keywords":null,"link":"/360/20191120_Radar360_bocsanatkeresre_koteleztek_a_kormanyt_Orban_helyere_ult_egy_jobbikos","timestamp":"2019. november. 20. 17:30","title":"Radar360: bocsánatkérésre kötelezték a kormányt, Orbán helyére ült egy jobbikos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lengyelekkel együtt a magyar kormány sem értett egyet a finn uniós elnökség konklúzióival, Varga Judit már reggel kritizálta a jogállamisági mechanizmust. ","shortLead":"A lengyelekkel együtt a magyar kormány sem értett egyet a finn uniós elnökség konklúzióival, Varga Judit már reggel...","id":"20191119_Magyarorszag_megakadalyozott_egy_kozos_unios_jogallamisagi_nyilatkozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff42e77-c230-4e75-9b83-42e681b6eea7","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Magyarorszag_megakadalyozott_egy_kozos_unios_jogallamisagi_nyilatkozatot","timestamp":"2019. november. 19. 17:50","title":"Magyarország megakadályozott egy közös uniós jogállamisági nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A milliárdos egy manhattani szövetségi börtön cellájában lett öngyilkos.","shortLead":"A milliárdos egy manhattani szövetségi börtön cellájában lett öngyilkos.","id":"20191120_Vadat_emeltek_Jeffrey_Epstein_bortonorei_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f956ce6-2bad-4e3f-a15d-96626280dd89","keywords":null,"link":"/vilag/20191120_Vadat_emeltek_Jeffrey_Epstein_bortonorei_ellen","timestamp":"2019. november. 20. 05:27","title":"Vádat emeltek Jeffrey Epstein börtönőrei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket és karikatúrát közölt. ","shortLead":"Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket...","id":"20191120_kozosseg_elleni_uszitas_per_index_mi_hazank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f6030-44de-4a53-94ef-e7bc2c4e415f","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kozosseg_elleni_uszitas_per_index_mi_hazank","timestamp":"2019. november. 20. 13:56","title":"Közösség elleni uszítás miatt bepereli az Indexet a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]