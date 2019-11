Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42bdd5e6-6f19-440b-9e34-481185723683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset okoz bonyadalmat a budapesti közösségi közlekedésben.","shortLead":"Baleset okoz bonyadalmat a budapesti közösségi közlekedésben.","id":"20191123_Baleset_miatt_szenved_a_fonodo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42bdd5e6-6f19-440b-9e34-481185723683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590078a6-56fd-4c69-b91f-62597cdd557d","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Baleset_miatt_szenved_a_fonodo","timestamp":"2019. november. 23. 14:03","title":"Baleset miatt szenved a fonódó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ac9a2b-d245-4602-a357-ea000dc5b318","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Ferrari felvásárlásának elutasítása miatti sértettségből építette meg a Ford a legismertebb amerikai sportautót, a GT40-est, és nyerte meg az olasz rivális által uralt 24 órás versenyt a franciaországi Le Mans-ban. James Mangold a siker történetét vitte filmre.","shortLead":"A Ferrari felvásárlásának elutasítása miatti sértettségből építette meg a Ford a legismertebb amerikai sportautót...","id":"201947__az_aszfalt_kiralyai__ford_gt40__carroll_shelby__dacbol_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97ac9a2b-d245-4602-a357-ea000dc5b318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66676e2e-18dd-4a06-83fc-7dfe8fbc3ad5","keywords":null,"link":"/360/201947__az_aszfalt_kiralyai__ford_gt40__carroll_shelby__dacbol_gyozelem","timestamp":"2019. november. 22. 19:00","title":"Amikor a ronda Ford legyőzte az elegáns Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0e0c9-f785-4b25-96ed-e77cbf0b601a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerikai kutatók újonnan fejlesztett kalkulátora megjósolja a 2-es típusú cukorbetegségben, valamint elhízásban szenvedők egészségügyi kilátásait, egyúttal segíthet annak eldöntésében, hogy a szokásos orvosi ellátást kapják-e, vagy inkább súlycsökkentő műtéttel kezeljék őket.","shortLead":"Amerikai kutatók újonnan fejlesztett kalkulátora megjósolja a 2-es típusú cukorbetegségben, valamint elhízásban...","id":"201947_cukorbetegek_kilatasai_kalkulalt_kockazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e0e0c9-f785-4b25-96ed-e77cbf0b601a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6448f4-0fc8-4c79-92dc-1e67c0fd541c","keywords":null,"link":"/360/201947_cukorbetegek_kilatasai_kalkulalt_kockazat","timestamp":"2019. november. 22. 12:00","title":"Ez a kalkulátor nagy segítségére lesz a túlsúlyosaknak és a cukorbetegeknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73072cc4-d6e3-4a73-903f-6b42239cf988","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan eltemetett gyerekek maradványaira bukkantak Ecuador közelében a régészek, akik fejét más gyermekek koponyájából készült sisak borította. A szakértők egyelőre találgatnak.","shortLead":"Olyan eltemetett gyerekek maradványaira bukkantak Ecuador közelében a régészek, akik fejét más gyermekek koponyájából...","id":"20191122_temetkezes_koponya_sisak_gyermekek_foldi_maradvany_ecuador_salango_regesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73072cc4-d6e3-4a73-903f-6b42239cf988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e55c3a-fe4b-46b4-9407-52b589ce2c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_temetkezes_koponya_sisak_gyermekek_foldi_maradvany_ecuador_salango_regesz","timestamp":"2019. november. 22. 20:03","title":"Bizarr gyerektemetkezési szokásra bukkantak a régészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20b18a0-5460-4480-acc0-be2b23486934","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leveles Zoltán az India Klub Alapítványon keresztül reagált a jóga-botrányra.","shortLead":"Leveles Zoltán az India Klub Alapítványon keresztül reagált a jóga-botrányra.","id":"20191123_hindu_tanito_nemeth_sandor_joga_demonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20b18a0-5460-4480-acc0-be2b23486934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc1be39-8deb-494b-88c6-8e7c5838167b","keywords":null,"link":"/elet/20191123_hindu_tanito_nemeth_sandor_joga_demonok","timestamp":"2019. november. 23. 18:37","title":"Egy hindu tanító szerint a jógázásnak semmi köze a démonokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért hazugságokat is terjeszt.","shortLead":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért...","id":"20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b67989-1756-4dc8-a287-f577d12a9649","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","timestamp":"2019. november. 23. 14:40","title":"Sacha Baron Cohen pörgőrúgással szállt bele a Facebookba: ezek Hitlert is hagynák kommentelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önsegélyező pénztárakról van szó.","shortLead":"Az önsegélyező pénztárakról van szó.","id":"20191118_Igy_tehet_szert_csaknem_3_millio_forintra_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba296c1-3ea0-4e56-b902-69304eb9ff8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Igy_tehet_szert_csaknem_3_millio_forintra_ingyen","timestamp":"2019. november. 22. 11:35","title":"Így tehet szert csaknem 3 millió forintra ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Varga Judit szerint mindez nem jelenti a bírói függetlenség csorbítását.\r

