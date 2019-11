Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Botrányos, ami történt!\" – hangsúlyozta a katolikus egyházfő azon a sajtóértekezleten, melyet repülőgépén tartott Japánból hazafelé jövet.","shortLead":"\"Botrányos, ami történt!\" – hangsúlyozta a katolikus egyházfő azon a sajtóértekezleten, melyet repülőgépén tartott...","id":"20191127_Mar_Ferenc_papa_is_aggodik_a_korrupcio_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75e431d-f99b-4f23-a305-9fbd40ee06b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_Mar_Ferenc_papa_is_aggodik_a_korrupcio_miatt","timestamp":"2019. november. 27. 11:09","title":"Már Ferenc pápa is aggódik a korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A változások kívülről nem igazán fedezhetők fel, inkább belül kell keresni őket.","shortLead":"A változások kívülről nem igazán fedezhetők fel, inkább belül kell keresni őket.","id":"20191127_orosz_rancfelvarras_felfrissitettek_a_lada_vestat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14947c36-b787-4208-aeca-61cac41be67e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_orosz_rancfelvarras_felfrissitettek_a_lada_vestat","timestamp":"2019. november. 27. 07:59","title":"Orosz ráncfelvarrás: felfrissítették a Lada Vestát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b135b3-e084-4053-abe2-1058f3c86d3b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester így értelmezte Gulyás Gergely egy korábbi kijelentését.","shortLead":"A főpolgármester így értelmezte Gulyás Gergely egy korábbi kijelentését.","id":"20191126_Karacsony_szerint_a_kormany_elfogadta_a_fovaros_felteteleit_az_atletikai_vbrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b135b3-e084-4053-abe2-1058f3c86d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad212684-ae5e-4f5c-a4e1-0895ec21b6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Karacsony_szerint_a_kormany_elfogadta_a_fovaros_felteteleit_az_atletikai_vbrol","timestamp":"2019. november. 26. 19:43","title":"Karácsony szerint a kormány elfogadhatta a főváros feltételeit az atlétikai vb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A portugált fiatal énjére emlékeztette a srác, aki hozzájárult a Tottenham sikeréhez.","shortLead":"A portugált fiatal énjére emlékeztette a srác, aki hozzájárult a Tottenham sikeréhez.","id":"20191127_jose_mourinho_tottenham_hotspur_bajnokok_ligaja_labdaszedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9205a-38f5-4602-9dbd-c23afbb5cde0","keywords":null,"link":"/elet/20191127_jose_mourinho_tottenham_hotspur_bajnokok_ligaja_labdaszedo","timestamp":"2019. november. 27. 14:48","title":"Labdaszedőnek hálálkodott Mourinho csapata győzelme után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98282a50-5cf4-4e30-8c86-dc77c6f365a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő feljelentést tesz az ügyben. ","shortLead":"A képviselő feljelentést tesz az ügyben. ","id":"20191127_demeter_marta_origo_honvedkorhaz_adatvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98282a50-5cf4-4e30-8c86-dc77c6f365a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099ea6bf-659a-4eae-9abf-5d6f772f315b","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_demeter_marta_origo_honvedkorhaz_adatvedelem","timestamp":"2019. november. 27. 14:03","title":"A Honvédkórház parancsnoka egy nappal azelőtt kérte fel Demeter Márta papírját, hogy az az Origóhoz került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio felvetette, hogy egyeztetni kéne a trianoni 2020-as centenáriumról a környező országokkal. Erre nekiesett a Bayer Zsolt-vezette Hír TV-s Sajtóklub, a legenyhébb minősítés, hogy \"csak hülye szegény\". Bayer 2017-ben még ugyanazt javasolta, amiért most a Párbeszéd-politikust a földbe döngölik.\r

\r

","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio felvetette, hogy egyeztetni kéne a trianoni 2020-as centenáriumról a környező országokkal. Erre...","id":"20191126_Elfogadhatatlan__Karacsony_Gergely_is_eliteli_ahogy_Bayerek_a_Parbeszed_politikusat_minositgetik_musorukban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2653c281-9f8a-48d7-9a17-3b4fe76f1334","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Elfogadhatatlan__Karacsony_Gergely_is_eliteli_ahogy_Bayerek_a_Parbeszed_politikusat_minositgetik_musorukban","timestamp":"2019. november. 26. 12:14","title":"Bayer Zsolték azért gyalázták a Párbeszéd politikusát, amit nemrég maga Bayer dobott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","shortLead":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","id":"20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb6396-6eb0-4f03-ab7d-af79956166fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","timestamp":"2019. november. 26. 09:38","title":"Jövőre sem lesz nyugdíjminimum-emelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def91e9b-8ea5-4065-a554-2fe09ebf1d3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vashiányt és az emiatt kialakuló vérszegénységet az egyik legelterjedtebb népbetegségnek is mondhatjuk, ezért már világnapot is kapott: november 26-a vashiány napja.\r

\r

","shortLead":"A vashiányt és az emiatt kialakuló vérszegénységet az egyik legelterjedtebb népbetegségnek is mondhatjuk, ezért már...","id":"20191126_Minden_harmadik_embert_erint_a_vashiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def91e9b-8ea5-4065-a554-2fe09ebf1d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a9c1d-67b0-4e25-ab20-785592a65337","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Minden_harmadik_embert_erint_a_vashiany","timestamp":"2019. november. 26. 10:22","title":"Minden harmadik embert érint a vashiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]